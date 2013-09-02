《阳歌专栏》尚德即将重组 英利业绩改善

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**尚德即将重组 英利业绩改善**

有关多家光伏企业的报道纷至沓来，首先是尚德电力STP.N接近达成重组，而现有股东将承受巨大损失。尽管听起来不太好，我个人并不同情尚德电力一年前即出现重大问题后仍持有其股票的投资者。相比之下，英利绿色能源(YGE.N)和昱辉阳光(SOL.N)传出略为正面的消息，这两家公司的亏损都在收窄。随着光伏电池价格企稳甚至上涨，光伏产业的前景继续得到改善。

尚德重组的消息可能很好，因为很可能就此形成一家规模更小、更加专注的公司。新管理层可能是更加专业的管理团队，而尚德电力的创始人施正荣预计不在其中。施正荣在很大程度上要为一些将公司拖入困境的财务问题负责。

有关重组的报道并未涉及很多细节，只是说接近与主要债权人达成重组协议。根据协议，包括私募股权企业Clearwater Capital和Spinnaker Capital等在内的债权人将在重组后的公司中拥有股份，实现债转股。该协议将导致尚德电力现有股东的股份被严重稀释，这也是意料之中的事情。

近期有媒体报道称，尚德电力正在出售部分核心资产以筹集现金，英利和天合光能都是潜在买家。我猜测尚德电力将进行重大资产出售，而剩下的资产将放入新公司，新公司市值料在2-4亿美元。我预计尚德电力目前的股东将获得新公司最多10%的股份，这意味着协议最终达成时，他们手中的股票将再跌80%甚至更多。

接下来再看英利和昱辉阳光，这两家公司公布的业绩显示营收持稳、亏损收窄。昱辉阳光的股价在业绩公布后大涨超过8%，而英利的股价只上涨了2.4%。

昱辉阳光预计未来几个月营收和利润率将持稳，第三季度营收料在3.6-3.8亿美元，和第二季度的3.77亿美元大体相当。公司预计第三季度毛利率料为7-9%，和第二季度的7.3%基本一致。令投资者感到高兴的是，昱辉阳光第二季度亏损额降至2,100万美元，低于上年同期的3,500万美元。

英利并未给出第三季度展望，但其第二季度业绩也表现出类似的改善趋势。第二季度亏损从上年同期的9,200万美元大幅降低至5,200万美元，营收增长约10%至5.5亿美元。

两家公司年底前料将无法实现盈利，而竞争对手阿特斯阳光电力(CSIQ.O)则表示2013年全年会实现盈利。2013年下半年，行业内各家企业业绩预计都将出现更稳固的改善，尽管过去两年的大规模亏损令各家公司的财务状况堪忧。

一句话：尚德电力料将很快宣布重组计划，现有股东基本上要出局；其他光伏企业今年剩余时间料企稳。

**中国加大经济犯罪打击力度**

中国上周在打击经济犯罪方面达到重要里程碑，光大证券因自营乌龙事件被开巨额罚单，全国人大常委会同时表决通过关于修改商标法的决定。这些举动表明，中国政府决定加大对企业及相关雇员商标侵权、内幕交易等经济犯罪的处罚力度。

中国的人大代表和监管机构应当因作出这些举动被称赞，因为处罚力度的加大可以起到威慑作用，从而减少经济犯罪活动。不过，这些应当只是中国法律体系全面改革的第一步。按照现行法律，许多经济犯罪面临的最高罚款通常很低，对犯罪主体几乎起不到威慑作用。

过去两周，光大证券几乎一直都是新闻热点。光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，集中买单促使沪综指瞬间暴涨逾5%。

上周五，中国证监会开出国内证券史上最大罚单，没收光大证券违法所得8,721余万元人民币并处五倍罚款，合计5.23亿元。

与此同时，中国全国人大常委会表决通过关于修改商标法的决定，大幅提高了商标侵权的赔偿标准，将此类案件的法定赔偿额上限提高至300万元，较之前上限提高五倍。

提高此类案件的赔偿额上限，可令企业在进行经济犯罪活动时三思，特别是那些经常出现商标侵权的小企业。以前，商标侵权案件赔偿较低，几乎没有什么威慑作用。

今年早些时候就出现过一例典型案例。腾讯(0700.HK)和奇虎360QIHU.N因侵权纠纷对簿公堂，腾讯在此案中获胜，法院作出了有利于该公司的判决。不过，奇虎仅被判罚500万元，与该公司去年接近5,000万美元的利润相比并不算什么，因此腾讯只是在道义方面获胜。

奇虎当时的做法属于非法利用其他公司资产、盗窃商业机密等经济犯罪范畴，这种情况在中国从计划经济体制向市场经济体制过渡阶段非常普遍。此类犯罪活动之所以普遍，部分与此类犯罪活动东窗事发后仅面临很低的罚款有关。

中国政府应当快速行动，对证券交易、商标侵权以外的其他法律体系亦进行改革，以便令更多的经济犯罪受到严惩，从而创造更加有序的市场，保护守法创新企业。

一句话：中国提高证券内幕交易及商标侵权处罚力度后，还需进行更广泛的改革，以惩罚经济犯罪。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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