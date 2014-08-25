《阳歌专栏》奇虎360搜索市场份额突破30%

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎360搜索市场份额突破30%**

奇虎QIHU.N旗下的360搜索推出两年后，市场份额首次突破30%，具有里程碑意义。奇虎刚刚公布的季度业绩显示，其搜索业务在赚钱上存在困难，这可能部分解释了其股价从春季高点回落20%的原因。我认为最新的迹象看起来仍令人振奋，即使是像我这样对奇虎存在怀疑的人也可能考虑在目前价位买入。

阿里巴巴旗下的CNZZ称，8月21日，奇虎占中国搜索市场的份额约为30.2%。百度的市场份额约为53%，排名第三的搜狗份额约为13.5%。

奇虎市场份额的稳定上升反映一些因素。其创始人周鸿祎是中国互联网行业的先行者之一，10多年前创立了中国最大的搜索引擎，最后卖给了雅虎(YHOO.O)。360搜索包含一些创新元素，也受益于来自奇虎其他产品带来的流量。

我没有用过360搜索，但可能试一下，因为百度很多地方我都不喜欢。百度的搜索结果不透明，付费链接和百度自己网站的链接堆在前面。用户有时不得不翻几页才能找到有用的东西。

我相信奇虎可能也这么干，但没有百度过分，因为仍在争取用户。尽管搜索业务的市场份额大幅增加，奇虎的业绩显示要从中获得营收和获利仍有很长的路要走。周末公布的公告中多次提到了搜索业务。奇虎称，线上广告营收增长89%，搜索是重要推动力。

奇虎不公布搜索业务的实际数据说明搜索业务几乎肯定还是很小，在二季度1.71亿美元的广告营收中，可能占2,000-3,000万美元。百度二季度搜索营收为19亿美元，按我的估计是奇虎的70倍左右。

奇虎从新业务中获利的能力还是很强的。百度也花了很长时间优化现有的系统，四五年前才开始大幅获利，而公司已经有10多年历史了。我猜测奇虎的速度可能会更快一点，未来两三年搜索可能开始做出较大贡献。

奇虎目前的市盈率在90倍左右，略高但并不夸张。年初至今股价上涨20%，但比春季的高点下降了20%，可能反映一些投资者对搜索业务失去耐心。但对于有耐心的投资者来说，持有两三年看起来是不错的选择。

一句话：对于有耐心等待奇虎未来两三年从迅速增长的搜索业务中获利的投资者来说，奇虎股票似乎值得买入。

**小米与Ouya合作 因盗版产品受牵连**

当一家公司对是否成为新闻话题失去控制能力时，这表明这家公司已开始成熟了。最近有关小米的两条新闻就表明了这点。小米创立才有短短四年时间，但它已经证明自己是营销高手，善于通过策略性地走漏消息、夸张的销售数据以及其他媒体策略，来经常获得媒体关注。有关小米的最新消息还不算太坏，一条涉及与一家游戏公司达成最新合作，另一条涉及与盗版产品有关的一则小丑闻。

这两则新闻本身并不太有趣，但我还是会迅速说一下。更有趣的地方在于，小米一向在捕捉公众想象力方面十分成功，媒体的关注曾帮助小米获得了初期的成功，但现在小米却在迅速失去对这些媒体的控制能力。如何处理这种局面将决定小米是否能跟随苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)等大牌企业的脚步。

本月早些时候小米在台湾发生的两件事就已经充分表明了这种变化。台湾对于小米是个新市场，且当地媒体更具怀疑精神。其中一件事是，台湾媒体曝光了小米未经客户同意而收集用户数据的事实，这让小米十分尴尬。另一则消息是，小米因虚报销售数据而在台湾被罚。

言归正传，让我们仔细看看小米的最新消息。首先是该公司与美国游戏初创企业Ouya达成合作。根据报导，小米将把Ouya游戏通过新型小米盒子和小米智能电视将该公司视频游戏引入中国。报导没有给出相关条款，该协议看似是个不含有股权交换内容的营销安排。

作为一名资深记者，我可以说这个消息几乎肯定是由Ouya高管所透露，Ouya执行长甚至在报导中称将在今年晚些时候敲定最终协议。由于名声在外，小米将不得不日渐面对这种由最新合作伙伴透露消息的情况。这种消息对于小米也不一定是坏事。但这种小打小闹的消息可能会充斥媒体，最终让小米很难为其认为重要的消息获得足够的关注。

另一则与小米有关的消息是，小米充电宝被曝偷工减料。中央电视台的每周质量报告栏目对此予以了曝光。我对此事不完全清楚，但总之，小米对此的反应是，央视用于测评的产品并非由小米授权的卖方所生产。

这种问题在中国十分普遍，就像苹果这样的大公司有时也会卷入这样的丑闻，比如当手机在用未经授权的产品进行充电后出现爆炸和过热情况时。这种丑闻几乎不可避免，在这件事上，央视进行报导是因为小米太出名了。小米名声在外，料也会吸引其他媒体和抨击者。随著名气日增，小米将会遭遇更多头疼事。

一句话：有关小米的两则新闻反映出第三方日渐希望利用小米的名声来博眼球，这将给希望管理自己形象的小米带来潜在麻烦。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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