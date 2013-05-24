《阳歌专栏》奇虎联手阿里巴巴前景不妙

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎联手阿里巴巴前景不妙**

中国互联网领域突如其来的一股联姻潮促生了一些很有意思的合作交易，阿里巴巴联手奇虎360加强电商搜索便是其中之一。这项合作交易规模相对较小，奇虎与阿里巴巴旗下的一淘网合作，在其搜索引擎网站推出电商搜索业务。此类合作十分常见，许多希望主页有搜索功能的门户网站及其他企业通常会授权像谷歌(GOOG.O)、百度(BIDU.O)等第三方搜索引擎来提供此类服务。

依我之见，此举对阿里巴巴和奇虎而言可谓有利有弊。阿里巴巴为旗下的一淘网赢得了一个重要的新伙伴，以便更好地与百度近期推出的类似产品展开竞争。与此同时，阿里巴巴近期也推出了自己的普通搜索产品以挑战百度。

奇虎本身就陷入了与百度的苦战中，该公司so.com搜索引擎自去年夏季推出以来市场份额一路飙升，目前市占率已经超过10%。尽管如此，百度仍是搜索行业的龙头老大，占据着逾70%的市场份额。

因此，阿里巴巴与奇虎的上述合作交易，可令两家公司均成为百度的竞争对手。但问题是阿里巴巴与奇虎本身也有很多冲突，可能很快就会导致新的合作破裂。首先，两家公司或许可以在电商搜索业务上进行合作，但他们在通用搜索市场又互为竞争对手。其次，奇虎的商业行为名声不是很好，被许多人认为做法有些不太正派，而我可能也会觉得该公司会试图利用新的合作关系，不惜牺牲阿里巴巴来为自己谋利。

上述合作是阿里巴巴近期一连串交易中最新一起。该公司一下子进行了这么多的合作交易，同时加强旗下移动和基于位置的服务（LBS）业务，似乎是在为推进一鸣惊人的首次公开募股（IPO）铺路。该公司近期大规模入股新浪微博，同时收购提供地图服务的高德AMAP.O股权。此外，该公司还进行了一些低调的合作，当中包括与盛大的游戏合作交易、与中国平安(601318.SS) (2318.HK)的保险业务合作等。

鉴于奇虎的名声，该公司在结成成功的合作关系方面经验不足或许不足为奇。奇虎一直都是官司缠身，不是被起诉就是自己提起起诉。最近，法院对该公司与腾讯(0700.HK)的一起商业纠纷作出裁决。奇虎创始人周鸿祎与阿里巴巴的关系也曾十分紧张，双方曾就涉及雅虎中国的商业关系而对簿公堂。

以上种种表明，阿里巴巴与奇虎的最新合作交易可能是有必然因素推动，如此突然的联姻是想获得胜过竞争对手的优势。对于阿里巴巴而言，这样的合作似乎为明智之举，属于一项相对直接的商业授权交易，涉及与奇虎的接触应当相对较少。不过，根据奇虎以前与合作伙伴的关系记录，这项交易若是出现问题并在一年内破裂，那么也不会让我感到意外。

一句话：阿里巴巴与奇虎的电商搜索合作从结构上看为明智之举，但合作可能在接下来的一两年内破裂。

**IPO市场仍低迷**

本周两家中资公司赴港上市，大家都在为其成功喝彩。银河证券(6881.HK)和中石化炼化工程(2386.HK)起初的表现都相对不俗，似乎预示奄奄一息的市场出现一线生机。但是我认为这两宗IPO难说就是很多人渴望看到的成功，市场真正出现好转的迹象或还需数月，甚至要到明年。

银河证券周三在香港上市首日一度上涨11%，最终收高6%报5.62港元。虽然涨势看着不错，但考虑到银河证券IPO定价为5.30港元，接近招股价区间的下限，首日涨幅也就没那么吸引人了。此外，上市首日收盘价较IPO前询价区间的上限6.77港元低17%，这意味着如果银河证券试图将IPO价格定得高一些的话，股价会大跌。银河证券通过上市筹集了11亿美元资金，比之前预想的最高值低了20%左右，凸显银河证券IPO并非如一些人说得那么成功。

而中石化炼化工程看起来更糟糕。该公司香港挂牌前暗盘价一度高见11.40港元，较IPO价格高8.6%。我估计该公司周四上市后表现会不如银河证券。中石化炼化工程IPO筹集了约18亿美元资金，也比之前预想的22.4亿美元低20%左右。

在线B2C企业兰亭集势赴美上市的消息也突然销声匿迹，很多人将其视为市场人气的风向标，或许是反应冷淡吧。一个多月前，兰亭集势提交了纽约上市的文件，计划筹集8,600万美元。如果该公司成功上市，将成为半年多以来首个在纽约上市的中国企业。不过五周时间过去了，基本没什么有关其IPO的消息，我猜测可能是需求低迷。因此该公司筹集的资金可能远低于其目标，甚至可能无法上市。

银河证券和中石化炼化工程的疲软表现显然不值得炒作，如果在市况好些的时候，甚至可能被视为失败的案例。这种表现令我严重怀疑还会有多少企业准备在短时间内赴港或赴美上市。阿里巴巴和京东商城上市可能还要再等一段时间，除非市场突然好转，这两家公司可能会等到明年才上市。

一句话：银河证券和中石化炼化工程上市首日表现疲软，意味着投资者对IPO仍缺乏热情，这种状况或持续到年底。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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