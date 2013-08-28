《阳歌专栏》百度相中互联网电视 优酷土豆或跟进

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度相中互联网电视 优酷土豆或跟进**

据报，百度(BIDU.O)准备与电视厂商TCL多媒体(1070.HK)在互联网电视领域进行合作，以推广旗下的爱奇艺在线视频服务，这是互联网电视日趋流行的最新信号。过去一年，互联网电视市场快速增长，许多民营企业纷纷进军该行业，推出新的基于互联网的服务，以挑战中国发展缓慢、缺乏创新的传统电视行业，因此这是非常值得关注的事情。

互联网电视与传统有线电视有诸多相同点，但最大的区别在于互联网电视的信号来自公共互联网，而有线电视的信号则由有线电视公司的专用网络提供。无论互联网电视还是有线电视，都需要借助机顶盒对接收到的信号进行解码，之后电视机才能够播放节目，用户也才能通过菜单进行操作。

互联网电视的信号经由公共基础设施传输，因此互联网电视企业能够以很低的成本向用户传输信号，但劣势则是必须依赖公共互联网发送信号，而公共互联网远没有专用网络那么可靠。

根据最新报道，百度下周将在北京召开新闻发布会，宣布新的合作交易。报道语焉不详，我预计TCL将提供服务所需的电视机，也有可能是两家公司组建合营企业，生产必要的机顶盒和其他设备。百度旗下的爱奇艺很有可能负责提供大多数节目，尽管一两家其他视频合作伙伴或许也会参与其中。

百度进军在线视频领域相对较晚，但过去一年却在该领域大举发力，去年11月曾全盘接手了昔日的合作伙伴爱奇艺，今年5月又以3.7亿美元收购了PPS在线视频分享业务。借助这项交易， 百度打造了一家全新的在线视频公司，新公司所占市场份额约为17%，仅次于市占率达30%的行业老大优酷土豆YOKU.N。

与此同时，一些公司也纷纷效仿，进行类似的互联网电视业务，乐视网(300104.SZ)便是其中之一。乐视网是该行业资历最老的一家公司，其相关业务近期取得了一定的成功。媒体报道称，乐视70寸超级电视在中国市场占有逾三分之一的市场份额，39寸超级电视表现亦相当不错，市占率约为11%。除此之外，联想(0992.HK)和小米也进军该领域，但迄今尚未取得重大成功。

依我之见，百度与TCL的合作前景不错，是迄今为数不多的与主要电视机厂商进行在线视频合作的交易之一。此外，作为按市值计的中国第三大互联网企业，百度还拥有发展和适当推广新电视业务所需的财力。

在此之后，如果优酷土豆很快就宣布类似消息，那将会是很有意思的事。优酷土豆近期也宣布进军互联网电视领域，将会设立一个单独部门专门负责该业务。显然，研发类似的互联网电视产品，是相关项目的要素之一，而且我预测接下来一年内会有相关消息宣布。

一句话：百度联手TCL进军互联网电视领域似乎是明智之举，可推广旗下的爱奇艺视频服务，优酷土豆预计会在未来一年内效仿跟进。

**奇虎360将发债筹资6亿美元**

软件安全专家奇虎360QIHU.N趁近期其股价大涨，宣布准备大规模发债；随着投资者重新燃起对中国科技企业的兴趣，奇虎360由此成为该行业最新一个大规模融资案例。奇虎360本周稍早刚刚公布了乐观的财报，当下又宣布计划发行价值最高可达6亿美元的五年期高级票据。本轮筹资额相当于奇虎360市值的逾6%。在过去一年里，奇虎360股价上涨了近乎三倍。

我并不拥有奇虎360股票，作为独立观察人士，我对该公司宣布发债的时机必须表示赞许，因其利用了公司股价近期大涨的机会。不过，出于对其有时令人质疑的经营手法的考虑，我仍对奇虎360持保留态度。该公司近期在网络搜索业务上的良好表现迅速对业界巨擘百度(BIDU.O)构成新的重大挑战，我预计这方面的成果在未来一年里将为奇虎360的营收和净利作出重要贡献。

从更宽泛的视角来看，本轮发债似乎显示投资者正在重新看好部分中国大型科技公司，尤其关注那些具有强劲增长潜力的盈利企业。百度、腾讯(0700.HK)、阿里巴巴和小米科技在过去一年里均分别通过发债或私募方式获得10亿美元或更大规模的融资。奇虎360的最新行动表明这类融资活动或会继续涌现，其他一些大型互联网公司未来几个月若进行类似的大规模发债或私募都不会令我感到意外。

奇虎360表示，拟发行2018年到期、规模为5.5亿美元高级可转换票据，且计划给予首次购买者为期30天超额配售选择权，可购买价值最高为5000万美元票据。如此一来，本轮融资的规模将最高达到6亿美元。该消息一出，奇虎360股价在美股盘后交易时段下跌了4%，令最近的大涨势头暂歇。然而，与一年前的每单位美国存托股份(ADS)20美元相比，现在76美元的股价仍是当时水平的近四倍。

奇虎360在声明中称，本次票据发行所得资金将用于公司的一般性支出。但是，我预计该公司希望用部分或全部发债所得资金收购搜狗。奇虎360寻求与搜狐(SOHU.O)的合作已有数月之久，媒体曾多次报道双方即将达成协议。然而，我们始终没有听到双方最终达成一致的消息，我猜测搜狐创始人张朝阳的强硬谈判风格可能是其中的主要障碍。

奇虎360非常渴望收购搜狗，因这一收购将为其挑战百度多年来在互联网搜索领域的主导地位提供极大的帮助。奇虎360旗下的360搜索（So.com）目前在中国市场的份额接近20%。搜狗最近出现积极动向，目前的市场份额为10%左右。两者合并将使奇虎360占据中国在线搜索市场的近三分之一，约为百度市场份额的一半左右。

本轮融资可能意味着奇虎360收购搜狗的努力可能最终接近实现，尽管我之前曾太多次做过类似预测并一再落空。不过，我确实认为我们最终会看到奇虎和搜狗将达成某种形式的合作，而且其他一些快速成长的互联网企业可能在未来几个月内将通过发债或发行股票来进行融资，规模或许在2亿美元或更高。

一句话：奇虎最新宣布大规模发债可能预示其与搜狗的合作接近实现，中国科技企业未来数月可能进行更多的类似融资活动。（完）

编译：侯雪苹/王凤昌 发稿：程芳

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