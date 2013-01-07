《阳歌专栏》奇虎或牵手谷歌 瞄准中国市场

2012年11月13日，谷歌在多伦多的办公室里，印着公司标识的咖啡杯。 REUTERS/Mark Blinch

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎或牵手谷歌 瞄准中国市场**

迅速崛起的奇虎360QIHU.N或很快与谷歌(GOOG.O)联手，蛇年可能成为百度(BIDU.O)失去中国搜索市场主导地位的一年。奇虎360搜索仅用半年的时间就坐上了中国搜索市场的第二把交椅。

与谷歌联手将极大提振奇虎，通过谷歌成熟而广泛的广告网络和搜索技术迅速将360搜索商业化。两者联手也将为中国搜索市场注入新的竞争气息，过去10年基本都是百度占主导。

以更长远的眼光看，双方联手可能最终引发谷歌战略入股奇虎，以这种方式重返中国市场，这将是中国政府更加愿意看到的。谷歌在其此前中国搜索业务中占控股地位，经常与中国政府严格的自我审查制度发生冲突，2010年谷歌高调退出中国搜索市场。

奇虎去年夏天推出360搜索，包括一系列创新特性，比如整合多个搜索引擎的搜索结果。奇虎还与一些本土内容提供商合作，上周出现奇虎可能与谷歌合作的消息，后者将是奇虎最大的合作者。

奇虎并未证实坊间传言，但是奇虎通过最初合作料能够接触到谷歌的技术和广告资源。此举将迅速提振360搜索，两家公司通过营收分享协议都能够获益。

上周公布的数据显示，12月奇虎在中国搜索市场所占的份额达到10.4%左右，正式进入两位数。虽然与百度72%的市场份额仍不可相提并论，奇虎的份额与排名第三的搜狐(SOHU.O)搜狗仍拉开了明显距离；已经运营近10年的搜狗仅拥有约8%的市场份额。

谷歌排名第四，市场份额约5%，过去三年迅速下降，因高调退出以及将中国搜索业务转移至香港。谷歌和奇虎联手将打造排名第二的搜索引擎，拥有15%的市场份额。

尽管与百度仍相距甚远，奇虎今年的上升势头却没有任何放缓的迹象。如果奇虎与谷歌达成合作，市场份额甚至可能加速增长。

一句话：奇虎与谷歌结盟或帮助奇虎2013年市场份额加快增长，年底前可能最高达到30%。

**罚款与搁置审批 中国监管部门开始发力**

日前的两宗案例表明中国监管部门对全球市场的影响力正在加强。其一，中国监管部门以价格垄断为由对六家国际液晶显示面板(LCD)制造商施以处罚；其二，有关都乐食品(Dole Food Company)<DOLE. N>的一宗资产出售交易审批申请遭搁置。前一案例涉及韩国三星电子(005930.KS)和LG Display以及四家台湾企业，中国监管部门看似对西方监管机构早已严密监管的领域进行了一次初步尝试。后者则更加受人关注，也是个潜在的麻烦，在中日钓鱼岛纷争背景下，搁置交易审批或许略带政治寓意。

首先看第一个案例。因在2001-2006年期间涉嫌价格垄断，中国监管部门向六家LCD制造商课以罚款，总额达到了3.53亿元(5,600万美元)。国家发改委表示，在2001年至2006年六年时间里，这六家企业的代表共召开53次会议，协商液晶面板价格。此举最终伤及中国众多购买这些面板的电视机生产商。液晶显示面板是多数平板电视和电脑屏幕的主要组件。

此举的重要意义在于，这是中国政府首次给外国企业开罚单，表明其保护消费者和中国企业免受不公平竞争的想法。实际上，此次罚款的力度很小，平均对每家企业的罚款不到1,000万美元。但更重要的是，发改委的这个决定是跟随西方国家类似调查后作出的，欧盟的一项调查导致多个LCD面板制造商在去年12月被罚近20亿美元。中国国家发改委此次介入的事实说明，未来几年在涉及影响中国消费者和制造业者的全球大型企业的案例中，中国国家发改委将变得愈发有自己的主张。

接下来看第二宗案例。世界最大新鲜果蔬生产及销售商都乐宣布，公司仍在等待中国审批通过日本伊藤忠株式会社以17亿美元收购都乐食品旗下全球包装食品业务及亚洲新鲜果蔬业务。双方早在去年9月份已经宣布了这项交易，并且已经获得除中国之外的其他所有应给予该协议绿灯国家的放行。中国并未给出推迟批准的理由，这似乎有点奇怪，因该协议似乎不太可能对中国市场造成垄断影响。中国多数水果供应均来自本土种植。

都乐在声明中称，截至到去年12月11日，中国商务部甚至都没有受理其申请，更没有给出推迟理由。所有相关方只能猜测其推迟原因。

观察人士留意到一个时间表，该协议去年9月最初公布时正值中日两国爆发钓鱼岛领土争端。该导致两国关系骤然降温，中国消费者开始抵制日货。没有人将审批的延迟归咎于领土争端，而此次申请也没有任何其他可以遭到反驳的重大理由，因而这种推诿似乎有其政治动机。商务部此前曾因政治原因否决或搁置过其他交易，其中包括2009年阻止汇源果汁出售予可口可乐(KO.N)。

在过去两年中，中国商务部在全球并购案审批方面愈发成为一个以市场为导向的监管机构，因其寻求加入其他主要国家的行列，成为一个公平的贸易监管者。但这起最新案例也的确说明，政治或许依然是未来影响决策的一个因素，为任何考虑进行并购的在华跨国企业平添了额外的风险。

一句话：中国以价格垄断为由对外资企业开出首张罚单，以及推迟批准都乐和日本伊藤忠株式会社的交易都表明，中国政府对全球贸易的影响力正在加强，而政治因素依然会深藏其中。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

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