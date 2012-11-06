《阳歌专栏》奇虎360和搜狗继续抢占市场 赛维LDK首席执行官易主

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎360和搜狗继续抢占搜索市场份额**

10月数据显示，奇虎360QIHU.N控制中国搜索市场近10%的份额，三个月前该公司推出了新的搜索引擎。搜狐(SOHU.O)旗下的搜狗占7.5%的市场份额，此前公布的业绩显示其最新一季搜索营收增长了逾一倍。这些反映出行业领军企业百度(BIDU.O)面临的挑战。

我对该数据持轻微怀疑态度，因为来源是阿里巴巴旗下的网络研究部门。阿里巴巴看起来将百度视为强敌，尽管两家公司处在互联网的不同领域。假设数据相对可靠，那麽奇虎和搜狐目前合计拥有中国搜索市场约15%的份额。百度仍占有74%的市场份额，谷歌(GOOG.O)拥有5%，腾讯(0700.HK)搜搜占3.5%。

搜狐刚刚公布的第二季业绩显示，二季度搜狗营收翻番至3,700万美元，本季度料继续升至4,000万美元，占总营收约14%。百度的第三季搜索营收料接近10亿美元大关，这意味着搜狗的营收约相当於百度营收的4%。但是10月数据表明搜狐的市场份额约为百度的10%。部分差异显然源於领军企业百度的广告价格更高。不过该数据仍可能高估了搜狗的市场份额，实际的份额可能在5-6%左右。

奇虎还没有公布最新的季报，不过在过去的三个月里，该公司的搜索引擎迅速崛起，媒体不停的在报导。奇虎的搜索引擎包含一些创新功能，比如可以同时显示多个搜索引擎的搜索结果，用户还可以给搜索结果打分。

奇虎的股价迅速走高，7月底以来已经上涨约50%。我喜欢奇虎的故事，因为终於有人可以挑战百度多年来的统治地位。我不认为奇虎的股价已经高估，不过想保持故事吸引人的话，奇虎的搜索业务市场份额和营收都必须保持持续的增长。如果奇虎成功了，或将重现百度早期的爆炸式增长，成为中国第二大最有价值互联网企业。

一句话：新数据显示搜狗和奇虎继续抢夺百度的市场份额，奇虎或对百度多年来的统治地位构成挑战。

**赛维LDK首席执行官易主**

经历过去一周的异常平静之後，光伏行业又重新成为媒体的关注焦点，有消息称由政府牵头的企业对赛维LDKLDK.N的接管又近一步。与此同时，中国还在采取行动应对西方的贸易保护主义，向世界贸易组织（WTO）提起正式投诉，声称中国企业在欧洲遭到不公平的待遇。

我们先来看看关於赛维LDK的消息，并可拿其与中国在WTO的行动进行最明确且直接的对比。中国在WTO的行动多数似乎只有象征意义，不太可能在中短期内产生太大影响。赛维LDK宣布，任命公司总裁兼任首席执行官，创始人兼前首席执行官彭小峰继续担任董事会主席。

该公司还宣布，任命五名新董事进入董事会。这些新董事中包括一位金融专家，主要负责制定重组计划，其他新任董事则来自有政府背景的财团，该财团上月刚向赛维LDK注入1.4亿美元救急资金。

彭小峰不再担任赛维LDK的首席执行官，与尚德电力STP.N8月的高层变动如出一辙。尚德电力是中国另一家陷入资金困境的太阳能面板厂商，当时该公司宣布，首席财务官金纬接任创始人施正荣的首席执行官职务，施正荣继续担任公司董事会主席。

我当时的评论是此举并无实际意义，施正荣会在董事会主席职位上继续掌控尚德电力的大局。但鉴於赛维LDK的行动与此大同小异，我觉得这两家公司的高层变动，可能只是施正荣和彭小峰在被注资的国有企业完全踢出局之前的过渡之举，目的是为了挽回颜面。

中国媒体此前曾报导称，施正荣正在想尽一切办法留在尚德电力，即使政府援救方按照援救方案寻求将他踢出局。在援救方案敲定前，不论是施正荣还是如今的彭小峰，最终都可能被排除在外，不过施正荣在离开前可能还会进行一番抗争。

我们再来简单看看第二则消息，说的是中国正式向WTO提起投诉，指责希腊和意大利不公正地扶持本国的太阳能面板厂商，中国的依据是这两个国家向采用国产太阳能面板的电厂开发商提供特别奖励的政策。

这些政策对别国的太阳能面板产品似乎真有歧视之嫌，因此中国这次的投诉有可能获胜。但我觉得，中国指责他国不公正扶持光伏行业颇带讽刺意味，中国政府也从政策层面大力扶持本国的光伏行业，比如像低息贷款和出口退税等政策。不过，如果其他国家想指责中国不公正地支持本国的太阳能面板厂商，就应当做好展示其没有类似做法的准备。

一句话：赛维LDK首席执行官职位易主，是该公司按照政府援救方案，最终将创始人踢出局的第一步。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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