《阳歌专栏》奇虎上调搜索业务目标并攻击搜狗

**奇虎上调搜索业务目标并攻击搜狗**

奇虎360QIHU.O上调搜索业务市场份额目标，并对搜狐(SOHU.O)旗下的搜狗发起口水战。从战术角度看，攻击现在和未来的竞争对手可能是明智之举。但是从更加实际的角度看，这种攻击不会对奇虎的搜索业务有什么实际效果，反倒是暗示出奇虎试图为近期股价大涨进行辩护的挣扎。

奇虎可能面临压力，需要让360搜索的迅速崛起在财务报表上有所体现。CNZZ的数据显示，10月360搜索拥有中国搜索市场约21%的市场份额。我对这些数据有些怀疑，因为我个人的网站流量中，来自百度与来自360搜索的数量相差很大，比例大概在25比1.

报道称，奇虎一名高管表示，由于10月表现强劲，奇虎将年底占中国搜索市场的份额由20%上调至25%。奇虎曾表示，计划到2014年底，控制中国搜索市场30%的份额，到2015年底市场份额达到40%。10月，百度拥有的市场份额约为63%，搜狗和搜搜合计拥有13%。

奇虎股价今年大涨200%，因投资者对360搜索期待很高。奇虎尚未宣布公布第三季度业绩的日期，我猜测可能是本月晚些时候。但奇虎在上次财报中称，来自搜索业务的获利水平仍属初级阶段。我猜测搜索业务不会对该公司第三季度的业绩作出多大贡献。这并不出人意料，也能够解释为什么奇虎的注意力集中在搜索业务的其他方面。

其中一件事是奇虎指控搜狗秘密收集用户数据。奇虎甚至举办了一场新闻发布会公布其发现，我觉得有些可笑。奇虎今年早些时候洽购搜狗，但是最终搜狐明智地将搜狗的战略股份卖给了腾讯。在那以后，搜狗起诉奇虎使用未经授权的方式秘密更改用户电脑上的设置，将用户的默认搜索引擎由搜狗修改为奇虎。

奇虎攻击搜狗表明两家公司的口水战还会持续一段时间。奇虎对此已经习以为常，目前和百度也有数个官司。这些看起来都有些像是奇虎转移大家的注意力，掩盖360搜索盈利进程缓慢的事实。投资者可能也认识到了，奇虎的股价在过去三个交易日里大跌了13%，和很多中国科技股类似。未来几个月里，奇虎股价料将继续承压，因为投资者厌倦空谈，急于看到实际的业绩。

一句话：奇虎上调搜索市场份额目标并对搜狗发出新的责难，看起来有些像是转移投资者的注意力，掩盖搜索业务盈利进程缓慢的事实。

**LinkedIn和Evernote低调进军中国互联网市场**

大家今天都对社交网站Twitter(TWTR.N)成功上市激动不已，但我却想看看另外两家美国互联网公司以及它们准备低调进军中国市场的策略。我想谈论的是职业社交网站LinkedInLNKD.N以及云笔记服务提供商Evernote。这两家后起之秀均未高调宣布进军中国，但在中国市场却很活跃。这或许是个明智之举，早些时候进入中国的企业往往很高调，但最终或许在中国摔了跟头。

或许我们的话题从Twitter开始比较合适。Twitter在纽交所上市首日股价飙升73%。Twitter和Facebook(FB.O)自2009年以来在中国一直都无法登录。在上市前的准备过程中，Twitter高管表示，由于中国政府严格的审查要求，中国近期不是Twitter的重点。

谷歌因不愿遵守中国的审查要求于2010年从内地搜索业务退出。Facebook多次表示希望进入中国，但尚未找到满意的方法或合作途径。

LinkedIn表示，尚未进入中国，不过在新加坡设有亚洲总部。LinkedIn主要的桌面端业务还没有中文界面。但让我意外的是，我最近竟然收到了LinkedIn用中文发来的朋友邀请，然后我很快意识到，LinkedIn实际上有支持中文的移动应用。

一名公司发言人告诉我，LinkedIn的中文移动应用已运作一段时间了，公司目前在中国的用户超过300万。对于一个尚未正式进入中国的公司而言，这一规模看似不小。我可以证实，我的很多中国朋友都加入了我在LinkedIn英文服务上的社交圈。

Evernote似乎也在低调进军中国。Evernote最近披露，公司推出的中文产品“印象笔记”目前有800万注册用户，已被下载2,000万次。Evernote今年5月正式推出了针对企业用户的存储业务，所以“印象笔记”服务看似与此相关。

除了其低调之外，观察人士或许留意到，LinkedIn和Evernote都将其服务对象瞄准了职场人士和企业，而非更随意的消费者。这在中国十分重要，因为职场人士和企业客户相对较不可能从事政治活动或发表政治言论，从而让网站运营者遭遇麻烦。

这两家企业的低调与过去其他大型互联网公司高调进军中国市场形成鲜明对比。一个典型案例就是，美国团购网站Groupon于2011年在华成立合资公司，但因激烈的竞争最终与另外一家公司合并。通过将目标瞄准职场人士和企业客户的低调做法，LinkedIn和Evernote将增加其在中国市场的成功几率，并将最大程度地降低与中国政府发生冲突的可能。

一句话：LinkedIn和Evernote低调进军中国互联网市场，设法减少与中国政府发生冲突的可能，或较有可能成功。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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