《阳歌专栏》奇虎组织架构重组 周鸿祎挂帅无线业务线

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎组织架构重组 周鸿祎挂帅无线业务**

软件安全专家奇虎360QIHU.N进行了内部组织架构调整，成为继阿里巴巴、腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)之后，又一家实施业务重组的中国互联网企业。过去五年来，这些企业都经历了快速增长，且已经变得臃肿和混乱。这一轮组织架构调整体现了今日的互联网巨头已经与五六年前大有不同。几乎所有的大企业都涉足了原先核心业务之外的众多新领域，而多数企业都还缺乏合适的公司组织架构来整合这么多不同的业务单元。

从观察者的角度来看，这轮组织架构调整看似让人振奋，不过也有些许令人担心之处。这些大企业认识到自身已经变得过于庞大，需要新的架构来改善运营效率，这让人看到希望。但是，这也有点令人担心，这种架构重组表明公司承认快速发展已经令其内部混乱和缺乏效率。这种重大重组在执行层面也很难获得很好地实施。

从企业规模和业务来看，奇虎已经属于一家大型企业集团。过去12个月来，奇虎股价已经几乎翻两番，市值现在已经接近100亿美元。奇虎在其传统的个人电脑（PC）安全软件业务之外，已经实现快速扩张。最引人瞩目的是其进入了在线搜索业务，并迅速从行业领袖百度那里夺得令人瞩目的市场份额。同时，奇虎正在仿效中国其他主要互联网企业，向移动业务端进行拓展。

有这么多新业务和计划在手，难怪奇虎最近实施了重大业务重组，划分为两大业务线，分别为无线安全业务线和PC安全业务线。作为业务重组的一部分，奇虎创始人周鸿祎将亲自挂帅无线安全业务线。

行业观察人士应该还记得阿里巴巴、腾讯和百度都已经在过去两年里进行了类似的重大重组。百度创始人李彦宏掌管公司的无线移动业务，这与奇虎的方式几乎完全相同。在阿里巴巴方面，马云也任命了新的CEO，自己抽身业务一线，并表示将重点关注移动和社交网络等战略议题。

奇虎在业务架构重组方面略微滞后于其他企业，不过奇虎的成长也晚于其他大企业。周鸿祎决定亲自掌管移动业务看似是个不错的举动，因移动互联网已经明显是趋势所向，越来越多的中国网民开始通过手机上网。正如马云和李彦宏，我毫不怀疑周鸿祎将在公司中保持非常活跃的角色，也将因其激进的商业策略而继续是个富有争议的人物。

依我所见，奇虎业务架构重组的时机很好，较百度、阿里巴巴和腾讯的重组时机都要早，后三家公司都是到了规模和业务庞杂的时候才实施重组。因此，如果重组获得很好地执行，到时候搜索业务开始录得重大营收，奇虎未来将变得更有效率。主要的负面风险将是周鸿祎自己，周鸿祎热衷于对抗和打“擦边球”，可能最终令其自身及奇虎陷入法律或监管漩涡。

一句话：奇虎360进行业务构架重组的时机恰到好处，在企业进入新的快速成长阶段，内部运营将变得更有效率。

**顺丰快递联手腾讯 中国网民突破6亿**

感恩节假期过后的这个“黑色星期五”少有新闻，我以两则趣闻作为本周最后的话题：中国互联网市场的快速成长，电子商务影响力日益上升。中国官方公布的最新数据显示，中国互联网市场成长迅速，网民已经突破6亿，进一步巩固了世界最大互联网市场的地位。有关顺丰快递的最新报道揭示出了一个新趋势，即电商企业可能会与供货商及物流公司形成新的联盟。

在中国，互联网正迅速成为很多行业的主导力量，例如娱乐和零售，迫使传统的商家迅速规划网络战略，否则面临被挤出局的危险。在诸多促进这种转变的因素中，起到最主要作用的是中国很多行业的发展较西方同业相对滞后。这意味着，中国很多传统行业依然相当分散，给那些经营良好且资本雄厚的企业可乘之机，并迅速抢占市场份额。

先来看看中国互联网信息中心(CNNIC)发布的最新数据，截止今年9月底，中国网民人数已经达到6.04亿。这就意味着，目前有将近一半的中国人在使用互联网，是美国人口的两倍。美国是世界第二大互联网市场。

移动互联网用户人数继续迅速攀升，目前有4.64亿人通过手机上网，占全部上网人数的三分之一。在中国最大的几个城市，用手机上网的比例甚至更高，我个人可以作证，上海绝大部分年轻人经常一有机会就用手机上网。

随着网民人数的增加，那些传统的行业开始争相将自己的业务扩展至网络。李宁(2331.HK)和家乐福(CARR.PA)没有及时认识到这一趋势，现在正竭力追赶。而沃尔玛(WMT.N)和苏宁云商(002024.SZ)实现了较好的过渡。产品制造商和物流公司在电商热潮中实现了快速成长，他们把产品和服务提供给阿里巴巴和京东等大型电商企业。

迄今，多数产品供应商和物流公司选择与多个电商合作，但最新报道显示，随着这些公司开始固定与少数几家电商合作，以往的模式可能会慢慢改变。有报道称，顺丰快递将越来越多的业务转向电子商务，同时接下了腾讯旗下电商易迅30%的快递服务。

报道没有提到顺丰快递有几家其他合作伙伴。但易迅占到如此大的比例意味着，顺丰将重点打造与大客户的重要关系，这是未来实现更高效率的一个途径。如果我们开始看到越来越多的快递服务和产品制造商开始与大型电商展开独家合作，我不会感到意外。这点很重要，因为这最终有助于区隔数量众多的电商公司，为某些亟需的整合奠定基础。

一句话：互联网正在促进中国传统消费产品和服务企业以及快递公司快速转型，并与电商形成更多独家联盟。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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