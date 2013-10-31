《阳歌专栏》中国四大行掀起全球并购热潮

**中国四大行掀起全球并购热潮**

在中国生活一段时间之后，你就会意识到中国大型国有企业的一股新趋势：对于中央的指令，它们的反应往往非常迅速且一拥而上。中国四大国有银行的行动正印证了这一趋势。有消息称，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)拟收购巴西一家中型银行，目前谈判已进入尾声，这也是建行首次进行大型海外并购。数周前，有报道称中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)考虑收购香港永亨银行。

正如我上面所说，当事情涉及中国的大型国有企业时，这种突然之间对海外并购的一拥而上绝非巧合。我怀疑，中央政府官员在悄然敦促四大行通过这种新的并购途径实现海外扩张。或许有部分原因是希望转移国内民众对这些银行存在的问题的关注。随着中国经济的放缓，四大行的坏账日渐增加。但中国政府或许也希望让这些银行做好在本土市场应对激烈竞争的准备，因为多数海外市场远比中国市场更为开放、更具竞争性。

不管原因为何，我的确认为，我们会看到四大行在未来两三年进行更多的海外并购，东南亚、拉美和金砖国家均是最有可能的目标。建行的并购目标就在上述地区。建行与巴西Banco Industrial e Comercial SA(BicBanco)的并购谈判已进行到尾声。后者的市值约为7.8亿美元。不同于瞄准一家健康的银行，建行似乎将目光对准了深受坏账影响的地方型银行。

或许不是巧合，就在建行收购巴西这家中型银行的消息传出当天，建行在欧洲的总部落户卢森堡。这两个举动标志着建行正在向全球市场挺进。建行是四大行中在海外市场最不活跃的一家。农行在中国之外也基本不见踪影，但9月份有报道称，农行成为寻求购买香港永亨银行的潜在买家之一。

在四大行中，工商银行(601398.SS)(1398.HK)一直积极拓展海外市场，过去三年在主要市场进行了一系列并购和其他战略性举动。最新举动是，工商银行正在就购买南非标准银行在伦敦的市场业务进行磋商。位列第四的中国银行(3988.HK)(601988.SS)在国际舞台也相对积极，但迄今尚未进行重大并购。

那么，我是如何看待四大行迄今的海外战略呢？基于我们所见，我不得不说，我最喜欢工商银行的战略，在进军新市场之前，工商银行已经与当地有实力的银行建立了合作伙伴关系。工商银行的并购目标是那些体质相对健康的银行。中国银行的内生式增长战略以及小规模并购看似过于保守，不太可能很快产生重大的新业务。

对于两个姗姗来迟者，农行的战略在我看来最好，因其聚焦于香港体质较优的银行。香港看似是中国和世界其他地区间一块优秀的跳板。建行的这份新协议吸引力相对较低，因BicBanco不仅会让建行远离本土市场，也可能因其自身的坏账问题制造不少麻烦。

一句话：中国的四大行很可能是依照中央的指令进行全球扩张，这可能导致未来两三年出现巨额并购潮。

**去哪儿网上调IPO询价区间 网秦再遭冲击**

去哪儿网大幅提高IPO询价区间，暗示投资者需求强劲，因此大可不必担忧做空机构浑水（MuddyWaters）攻击网秦(NQ.N)对在美上市的中国企业构成影响。即将上市的58同城定价或许也会不错。再遭浑水质疑以及失去客户的传言令网秦继续处于困境中。

不过投资者似乎愿意将网秦看作是独立的事件，这对即将赴美上市的中国科技企业来说是个好消息。这样的结果也不难理解，因为网秦是两年多以前一系列会计丑闻开始前上市的公司之一。从那以后，监管机构和承销商的监督都大幅加强，意味着投资者可以对财务报表更加有信心。

先来看看有关去哪儿网的消息。报道称，百度(BIDU.O)控股的去哪儿网将IPO询价区间提高至每股美国存托凭证（ADS）12-14美元。两周前，去哪儿网提交上市文件时的询价区间为每股ADS股份9.50-11.50美元。去哪儿网将发行1,110万股ADS股份，这意味着融资额可能高达1.55亿美元，高于之前预计的1.28亿美元。

本周早些时候，百度公布的业绩好于市场预期，这或许对去哪儿网有帮助，也可能是潜在买家押注携程网(CTRP.O)可能对去哪儿网进行战略投资。无论是何原因，将询价区间上调20%对等待赴美上市的中国科技企业来说都是好消息。58同城本周晚些时候上市，期待融资1.5亿美元。

网秦的股价今年上涨了三倍多，受益于强劲的增长前景。但浑水上周发布报告质疑网秦的财务数据，网秦股价在随后的几天里跌了一多半，而且有传言称该公司失去了一个大客户，投资者诉讼也纷至沓来。网秦在中国一个法院对浑水提起诉讼。

最新的报道称，网秦否认指责后，浑水发布了第二份报告，对网秦声明中的数据进行质疑。目前来看，主要的冲击似乎已经过去，网秦股价周三收高11.3%，盘后又上涨了2.7%至12.58美元。这仍只是攻击开始前股价的一半左右，但比7.58美元的低点高很多。我猜测未来一两个月网秦股价仍有上涨空间，不过未来一两周局势仍将动荡。

一句话：去哪儿网上调IPO询价区间有利于等待赴美上市的中国科技企业，浑水攻击网秦似乎没有对在美上市的中国企业造成影响。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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