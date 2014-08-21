《阳歌专栏》房地产服务和电商等企业业绩喜忧参半

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**房地产服务和电商等企业业绩喜忧参半**

继上周多家中国科技巨头公布季度业绩之后，本周很多二线企业公布的业绩喜忧参半。易居中国EJ.N和乐居(LEJU.N)等房地产企业的业绩看起来相当好，电商兰亭集势(LITB.N)和在线视频企业迅雷(XNET.O)的业绩看起来不怎么样。科技巨头股价对其业绩反应不大，大多数二线企业的股价则表现出很大波动，或许反映了这些股票成交量较低，其中短线买家较多。

近期我对房地产股票相对悲观，因为越来越多的迹象显示中国房地产市场正在进入调整期。房地产开发商和房地产服务企业不向一些互联网企业付款的迹象引发抛售，因投资者认为二季度或本季度营收增速会放缓甚至会下降。

乐居显然不是这样，其季度营收大增63%，净利增长接近200%。乐居新的电商服务部门营收增幅达160%。该公司维持之前的全年营收预估，打消该公司可能受未支付账单影响的猜测。

乐居股价大涨12%，较数月前的IPO价格上涨63%。易居中国是乐居的控股股东，趋势和乐居大体相同，但幅度更小，因此公布业绩后股价仅上涨2.2%。

迅雷6月上市后首次公布季度业绩。该公司营运亏损为230万美元，上年同期为获利630万美元。这虽然不是完全出人意料，但很令人担忧。

迅雷的营收萎缩2.3%，这显然不是投资者希望看到的。尽管该公司录得净利，但不佳的业绩和疲软的前景导致股价大跌8.5%。迅雷目前的股价较IPO价格低13%，是为数不多股价破发的近期上市公司之一。

兰亭集势一年多以前上市，一直处在颠簸的路上。投资者最初看好该公司向海外买家销售中国产品的商业模式，推动其股价上涨。但近几个季度业绩看起来相当差，最新一个季度亦如此。

该公司净亏损570万美元，上年同期为大体持平。季度营收增长24.3%，本季度营收增速预估为37%左右。该公司股价下跌8%，较IPO价格低33%。与正面的预估相比，股价下跌幅度看起来有些过了，未来几个月股价或许能小幅反弹。

一句话：乐居的业绩表明线上房地产服务商的下滑可能不会如预想的那么严重，迅雷的业绩则凸显在线视频行业面临的获利挑战。

**亚马逊入驻上海自贸区 1号店获网上医药平台试点**

全球两大零售商在电子商务领域又有新动作：亚马逊(AMZN.O)正式入驻上海自贸区，沃尔玛(WMT.N)控股的1号店成为中国首个获准经营网上医药平台的电商，这让它有了相较其他希望进军该领域的对手所不具备的潜在优势。这两则新闻均凸显出国际大公司是多么希望利用其影响力和资源，在中国电子商务领域占据一席之地。目前，阿里巴巴和京东是该行业的主导者。

亚马逊周三表示，将在上海自贸区建立店铺。亚马逊在华设有分支机构，且过去两年扩展很快，但依然是个相对较小的参与者，在中国电商市场所占份额不到2%。

亚马逊在上海自贸区开店，利用自贸区优惠的贸易政策，销售自全球供应链采购的产品。用户可以利用本地货币购买产品，亚马逊也承诺提供更具竞争力的价格，包括进口商品相对较快的送货速度。我认为，亚马逊会在自贸区进口并储存多数流行产品，以便更快送达货品。

此举也让亚马逊成为首个在自贸区设立店铺的大型非金融企业。优惠的进口关税似乎是最大的红利之一，这也是亚马逊在自贸区设店的原因。

此举有助于发挥亚马逊作为一家国际性公司的优势，因为亚马逊可以为中国消费者提供各种物美价廉且在国内大型网站买不到的进口商品。要想挑战阿里巴巴和京东商城的地位，亚马逊依然有很长一段要走，但至少此举有助于让中国消费者将其与其他电子商务公司区分开来。

沃尔玛旗下的1号店也有类似举措，该公司去年年底在上海自贸区也设立店铺。沃尔玛也利用其国际资源帮助1号店打造其进口食品业务。

1号店进军网上医药平台的最新举动看似具有开创性。据报导，1号店也成为首个正式获准运营网上医药平台的综合性电商。经营范围相对有限，1号店可以销售OTC非处方中西药，而非利润更大的处方药。多数或所有药品都来源于已经在1号店运营的第三方药店。

此举对于1号店在很大程度上只是个象征性胜利，因为随着中国允许在网上销售更多药物，其他大型电商预计也会得到类似的执照。或许最重要的事实是，1号店这样的小企业可以击败所有大型企业，成为首个获得该执照的电商。亚马逊和沃尔玛会继续利用其全球资源获得相较国内同业的优势，不过要想构成对目前两巨头的重大挑战可能还需要数年时间。

一句话：亚马逊入驻上海自贸区，1号店赢得网上运营药品平台的执照都将发挥其全球影响力，他们都试图将自己与更大的中国本土竞争对手区别开来。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

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