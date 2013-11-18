《阳歌专栏》人人网收缩游戏业务 恐来日不多

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**人人网收缩游戏业务 恐来日不多**

报道称，社交网站人人网(RENN.N)缩减其游戏部门的规模，这曾是该公司最有前途的部门，我不禁想到此前有关该公司可能不日即被收购的传闻。人人网的迅速崛起和陨落背后的故事很简单：该公司一度被认为是中国的Facebook(FB.O)，2011年成功上市，随后被其他社交媒体超越，比较突出的是新浪(SINA.O)微博和腾讯(0700.HK)微信，该公司的未来岌岌可危。

过去一年里很少有关于开心网的消息，开心网曾是人人网的主要竞争对手，2011年也曾试图赴美上市，但最终放弃了上市计划。人人网和开心网面临的困难反映中国社交媒体领域不寻常的发展轨迹：Facebook商业模式看起来似乎没有Twitter(TWTR.N)式的微博和Whatsapp与Line式的即时通讯更有吸引力。

人人网上市后的两年里一直无法实现盈利，因核心社交媒体服务一直无法找到赚钱的商业模式。游戏业务是该公司一个亮点，一度实现了盈利，似乎可能被剥离成独立的公司上市。但是目前这种可能性已经看似不大了，有报道称人人网近期决定缩减游戏部门的规模，因业务下降。

报道援引一份内部邮件称，由于过去几个季度表现低迷，人人网决定削减游戏业务规模。邮件称，游戏业务的营收已经开始从高增长变为负增长，而国内严酷的市场环境和公司内部管理不善是主要原因。

现在说人人网的游戏业务将无疾而终可能为时尚早，不过削减规模显然不是什么好消息。三个月前，人人网刚刚将团购网站糯米网卖给百度(BIDU.O)，上个月有传言称百度可能全部收购人人网。人人网的发言人称，这些传言毫无根据，也许那时是这样的。

但游戏业务的倒退和无法实现盈利可能引发人人网高层考虑卖出公司。人人网2011年上市以后，股价立即翻倍，随后一直疲弱不振。目前该公司每单位美国存托股份(ADS)约为3.50美元，是IPO价格的四分之一左右。

如果我要赌一下的话，我认为人人网要不了多久就会被收购。该公司目前的市值在13亿美元左右，一些中国互联网巨头能够相对轻松的消化，而他们近期也有兴趣进行这样的并购。百度收购了糯米网，因此是最可能收购人人网的企业。阿里巴巴、奇虎360QIHU.O或搜狐(SOHU.O)也可能成为潜在买家。我觉得人人网撑不过2015年底。

一句话：未来两年人人网可能被收购，因该公司游戏业务萎缩，无法实现盈利。

**新浪或加入并购潮 网易养猪大计进展慢**

过去几天，中国两家老牌互联网上市企业成为关注焦点，首先是门户网站新浪(SINA.O)，有消息称该公司成为最新一家大规模发债的互联网企业，发债融资可能用来进行并购；还有更有趣的消息是，网易(NTES.O)两年前启动的养猪业务据报出现问题，凸显该公司对拓展核心业务以外的其他业务有心无力。

先来看看新浪的情况，该公司宣布计划通过发行可转换债券融资7亿美元。该公司此前宣布发债融资规模为6亿美元，如果有一家承销商行使超额配售选择权，其最终融资规模将达8亿美元。新浪此次发行债券的期限为5年，转换价格为一股股票123.70美元，相当于较新浪宣布发债前的股价水平溢价45%。新浪称将用1亿美元发债融资回购股票，剩余资金将被用于包括收购等在内的一般用途。

鉴于投资者认为中国大型互联网企业未来前景光明，促使此类企业在过去一年纷纷发债，新浪是最新一家发债的互联网企业。其他通过发债大规模融资的企业包括腾讯(0700.HK)、奇虎360QIHU.N等。

新浪发布最新季度报告时披露拥有12亿美元现金，再结合发债融资规模，相当于该公司目前拥有20亿美元资金可供并购之用。这就引出了下一个问题，即新浪可能会收购什么类型的公司。最合逻辑的选择可能是能对微博业务构成补充的社交网络（SNS）领域的公司，开心网、人人网等公司或许是潜在的收购对象，该公司还可能收购规模较小的网游公司。我怀疑新浪可能已在与其中的一些公司接触，可能会在2014年进行一两项重大交易。

再来看看网易。媒体报道称，该公司2011年大张旗鼓讨论的养猪计划，并没有像当初希望的那样快速发展。养猪计划一度是该公司创始人丁磊钟爱的项目，甚至还被吹捧称在今后可能上市。

如今媒体报道称，该项目没有丁磊当初希望的那么快速发展，记者近期参观位于浙江的养猪场时只看到100-200头猪，远低于2011年宣传的养殖一万头猪的规模。对于这项养猪计划，我了解的不是很多，但进展如此缓慢似乎令外界有些失望。丁磊对该项目投入长达四年，但项目迄今仍处于试验阶段，表明该项目进展缓慢，可能永远无法成为大型商业业务。

广而言之，业务缺乏进展似乎是网易日渐明显的主题，该公司在核心的游戏业务以外拓展业务似乎总是有心无力。网易以门户网站和电子邮件业务起家，并在近期试图重新振兴这些业务，但也鲜有进展。此外，该公司近期还与中国电信(0728.HK)(CHA.N)联手推出了移动信息服务，但目前尚难判定能否取得成功。不过，养猪业务缺乏进展，似乎表明网易或许还得在在线游戏领域坚持一段时间。

一句话：新浪在接下来的12个月内可能在社交网络或在线游戏领域进行并购，而网易在一段时间内或许仍得依赖在线游戏业务。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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