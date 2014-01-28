《阳歌专栏》盛大游戏走上私有化之路

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**盛大游戏走上私有化之路**

报道称，在美上市的盛大游戏GAME.O收到管理层收购要约。我对此感到吃惊，因为很多人认为盛大游戏的母公司盛大互动娱乐希望将不同业务分开上市；盛大互动娱乐两年前退市。不过盛大游戏2009年上市以来，股价一直低迷，这让退市计划不那么意外了。

此前很多在美上市的中国企业选择了私有化，因为投资者对这些企业兴趣不大。私有化大多为管理层收购，但也有私募股权企业寻求低估的公司。很多中国互联网巨头去年涨势喜人，百度(BIDU.O)和携程网(CTRP.O)等涨幅都在50%甚至更多，因投资者对中国互联网充满热情。但是盛大游戏等不那么知名的企业错过了上涨，股价因投资者兴趣不足而表现低迷。

盛大游戏2009年上市的价格为12.50美元，不过股价再也没到过这里。去年该公司股价跌到了3美元，因为增长乏力。中国网游市场竞争高度激烈，盛大游戏面临腾讯(0700.HK)和网易(NTES.O)等巨头的严峻挑战。

私有化报价为每股6.90美元，略高于盛大游戏四年前IPO价格的一半。该报价较消息公布前该公司最新收盘价溢价22%。私有化报价由管理层和春华资本联合发出，给盛大游戏的估值为19亿美元。

盛大游戏的股东对消息漠不关心，股价在声明公布后仅上涨15%至6.50美元，仍远低于私有化报价。我不清楚为什么有人会对私有化存有疑虑，因为盛大创始人陈天桥在私有化盛大互动娱乐时效率很高。此外，管理层控制着盛大游戏四分之三的股票，这意味着股东不可能阻止私有化。

视频分享网站酷6网KUTV.O是盛大互动娱乐旗下最后一家上市公司了，该公司的股价也一直低迷。最近一个交易日，该公司股价下跌了10%，暗示没人预计短期内该公司会收到私有化报价。与多次试图上市未果的盛大文学相关的问题也浮出水面。

我怎么看呢？2012年，陈天桥招募了新的总裁试图加强公司各业务单元的协同效应，盛大发生了巨大变化。盛大游戏的私有化可能是该新总裁所提策略的一部分，他试图让盛大淡出公众视线。盛大文学短期内可能不会上市，今年晚些时候酷6网也可能退市。盛大游戏的私有化暗示中国企业的管理层收购潮今年可能继续，如果投资者能够找准未来将退市的目标企业，可能赚到一些快钱。

一句话：盛大游戏退市以后，酷6网今年晚些时候也可能退市，而盛大文学的上市则可能被无限期推迟。

**微信在美国市场发动推广攻势**

我对腾讯(0700.HK)在美国首次推广微信的消息并不是很意外，去年就有报道称该公司计划让微信进军该市场。我觉得微信在美国还没名气，而且面临Whatsapp甚至谷歌(GOOG.O)等本土企业的激烈竞争，因此要想赢得用户并非易事。不过，如果微信真想在该市场赢得用户，那就得更多作为以提升知名度。

先来看看相关的最新报道。媒体报道称，腾讯正式启动在美国推广微信的活动，只要用户将微信与谷歌账号连接，并从账号中邀请五个联系人进入微信，就送25美元的在线餐券，活动截止日期为1月31日。

微信过去两年异军突起，在中国本土市场的用户超过四亿，一直都是人们关注焦点。随后微信向台湾、香港等周边市场及一些东南亚国家拓展，广受中文用户欢迎。据称在去年中期时，微信在中国以外市场的注册用户已经超过一亿大关。

但微信并未向主要西方市场发力。腾讯一年前证实准备在美国开设办事处，以便向该市场进军，此事一度引起媒体关注。最新推广活动似乎是开设办事处的第一步。微信若进军西方市场，将不得不与Whatsapp和Line等同业展开角逐。

我认为这只是微信进军美国市场的试探之举，但微信若真想打入该市场，那就得更加大刀阔斧，或许还可以效仿联想(0992.HK)、华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等其他中国企业。过去一年，这些企业纷纷与西方名人或运动队合作，在美欧市场提升自己的品牌知名度。

我个人是微信的狂热用户，当我不在中国时，经常会用“附近的人”这一功能来看看周围有多少人在用微信。我在台湾和香港时，会发现有很多人使用微信，但在美国的用户几乎都是会说中文的人。我在波士顿的侄女上周说，她在手机上装了微信，而且还通过微信向我发了信息，这对腾讯而言算是好消息吧。不过，我的侄女也在学中文，而且承认她是在中文课上一位朋友的建议下安装的微信。

作为微信和Whatsapp的普通用户，我个人认为微信与Whatsapp相比更胜一筹，有许多与Facebook(FB.O)类似的社交网络应用，而Whatsapp则没有。此外，腾讯还努力将众多其他服务整合纳入微信平台，譬如电商和游戏。但鉴于西方消费者对使用贴有“中国制造”标签的服务本就小心谨慎，该公司若真想赢得用户，那就得在中国以外市场大力推广微信。

一句话：美国市场利润丰厚但竞争激烈，腾讯若想让微信在该市场赢得用户，则需加大力度发动推广攻势。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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