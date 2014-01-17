《阳歌专栏》上海锦江股份初探国际化经营

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**上海锦江股份初探国际化经营**

我不得不承认当看到上海锦江股份(2006.HK)(600754.SS)在中国酒店行业中率先走向国际市场的报道时确实有点吃惊。报道称这家公司旗下子公司与印尼一公司签署授权经营合同，允许后者以“锦江之星”品牌在当地发展连锁酒店。我实际上曾预计在美上市的如家酒店集团HMIN.O和华住酒店(HTHT.O)旗下的汉庭等酒店连锁企业可能最早走出这一步，这些公司较国有性质的锦江股份更有创业精神。尽管如此，锦江股份迈出的这一小步看似是对国际市场的试探，寻找在全球市场的成长机会。

锦江股份公告显示，锦江旗下子公司锦江都城许可印尼的PT MARINDOINVESTAMA在印尼境内独家使用授权商标命名自营店和加盟店的店名，并提供“锦江之星”品牌经营管理的技术规范，授权期限为15年，期满后可延长10年。在这25年内，该印尼公司应发展不少于100家门店。其中，前三年不少于五家门店或500间标准客房，前五年不少于10家门店，前十五年不少于30家门店。

分析师表示，这项合作协议瞄准中国日益增多的出国游客。2012年，中国出境游人数达到8,300万人次，较上年增加18%，未来今年仍可能以类似幅度增长。很多出境游客对入住锦江之星品牌酒店无疑会感到很舒服。

我希望锦江股份最终会迈出国门，在国际市场吸引更广泛的经济型游客，新设店面将最终能够与国际同行法国雅高酒店集团AC.PA旗下的宜必思（Ibis）以及洲际酒店(IHG.L)旗下的智选假日酒店（Holiday InnExpress）等经济型酒店展开竞争。为此，锦江股份将需要仔细管理自己海外店面的企业形象和标准，确保统一和高质量标准，这是很多中国国有酒店企业相对薄弱的地方。

这次授权合作是锦江股份走向国际市场的几项国际合作之一。2012年，锦江股份曾宣布与美国的ThayerLodging成立合资企业InterstateChina，并接管了在华的几家外资品牌酒店。我当时认为这是个明智的做法，有利于提高其酒店管理水平。这次与印尼公司的合作也许就是上述努力的延续。

中国国内游和出境游人数持续增长，酒店行业发展空间广阔。但是去年国内酒店建设高潮涌现，导致酒店运营商增长放缓，华住酒店上周宣布去年第四季客房和入住率同比持平或略降。

随着国内酒店行业增长放缓，我预期其他主要酒店运营商开始开拓国际市场。如家集团、华住酒店和七天都应该仿效锦江，启动这种财务风险较低的加盟合作。这类合作可能意味着中国酒店连锁企业开始更普遍地向全球市场扩张，最初开始于印尼等发展中市场，在下一个十年也许可以将版图扩大到西方市场。

一句话：锦江股份打入印尼看似其奔向全球市场的一小步，可能预示着中国连锁酒店将进入新兴市场，进行更普遍的全球扩张。

**微博受欢迎度下滑 新浪微博IPO进程或加速**

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的最新数据，凸显了我去年说过的一种趋势，即微博的受欢迎度已然见顶，目前则开始下滑，这对急于让微博业务盈利并上市的新浪(SINA.O)而言并非好兆头。坦白说，我对新浪微博前景的看法并不是很乐观。新浪微博只是Twitter(TWTR.N)的复制品，没有显示出太多可在瞬息万变的社交网络领域进行创新的能力。我认为，最新数据为新浪带来新的紧迫性，即让新浪微博单独上市，而且时间可能会在今年晚些时候。

CNNIC发布《中国互联网络发展状况统计报告》称，截至2013年12月，中国网民规模增长9.5%达6.18亿。其中，网民中使用手机上网的人群比例提升至80%，相当于手机网民达到5亿。移动互联网的这种发展趋势对腾讯(0700.HK)旗下微信的发展有推波助澜的作用。

根据CNNIC最新数据，截至去年12月底，中国微博客用户规模实际下降9%至2.81亿，为该中心2010年开始追踪该数据以来出现的首次下降。鉴于企业常常用注册账户数据进行宣传，我觉得该数据指的是微博活跃用户。以注册账户数量衡量，新浪微博的用户数超过5个亿。

有报道援引新浪发言人的话称，去年三个季度新浪微博活跃用户增多，但该发言人拒绝透露具体详情。新浪此前曾称，去年前九个月，新浪微博的日活跃用户大约为6,000万，远低于注册用户数量。

随着更多网友放弃使用腾讯、网易(NTES.O)等不太流行的微博服务，新浪微博的活跃用户很有可能在去年四季度继续攀升。但我估计新浪微博活跃用户的增长速度正在快速放缓，目前的增速介于中低端个位数，而且到今年年底时这些数据也将反映整个行业下滑的情况。

微信眼下在中国社交网络领域可谓炙手可热，许多新浪微博用户纷纷转用微信。类似情况2009年也出现过，当时社交网络用户纷纷放弃人人网(RENN.N)和开心网等国内的社交网站，纷纷玩起微博。广而言之，这种全新的趋势表明中国互联网领域可以说是瞬息万变，眼下的超级明星他日可能光芒尽失。

那么现在的问题是等待新浪微博的会是神马呢？去年，阿里巴巴斥资5.86亿美元收购新浪微博18%股权，此事一度成为关注焦点。这项交易对新浪微博的估值为33亿美元，相当于当时新浪的总市值。我怀疑，CNNIC的最新数据恐怕会让新浪甚至阿里巴巴感到恐慌，他们可能会加快速度推动新浪微博在用户开始下降前上市。新浪微博若进行IPO，估值或降至25亿美元左右，而且最新数据还会令新浪股价在未来几个月面临下行压力。

一句话：最新出炉的数据显示中国微博市场普遍缩水，这对新浪来说不是好兆头，该公司可能加速推动新浪微博在今年上市。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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