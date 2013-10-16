《阳歌专栏》上海媒体合并 整合来临？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**上海媒体合并 整合来临？**

作为一名对媒体感兴趣的上海居民，我很熟悉上海当地三家主要的国有媒体企业。有报道称，其中两家可能准备合并，暗示将来可能出现更加广泛的整合，或催生出新的全国性媒体巨头，能够向古板的央视和新华社等发起挑战。当然，新公司不见得一定比现有巨头更具创新性，因为都来自国企背景，往往比民企创新能力差得远。

报道援引解放日报报业集团一名发行人员称，解放日报报业集团和文汇新民联合报业集团将合并。目前尚没有正式声明发布。报道称，上海东方传媒集团首席执行官裘新可能掌舵合并后的企业。涉及的两家公司目前是上海第二和第三大媒体机构，而头把交椅则归属于上海东方传媒集团。

文汇新民联合报业集团历史悠久，旗下出版物主要有《文汇报》、《东方早报》和《新民晚报》等。解放日报报业集团旗下核心出版物为《解放日报》，为了相应政府号召，该公司也推出了更具商业气息的《新闻晨报》。

两家公司合并后将对上海东方传媒集团构成挑战，上海东方传媒集团主要依靠电视网络。文汇新民联合报业集团比解放日报报业集团更加商业化，也许两家公司合并后，《东方早报》和《新闻晨报》可能合并成一家报纸。

更引人关注的是两家公司合并后是否会推出视频产品，在宽带和互联网渠道上销售，包括智能电视。合并后的企业当然要花大力气学习视频行业，不过应该拥有资源和经验去进行这种尝试，特别是裘新的加盟。

此类合并暗示中国高度分散的媒体市场将出现一轮广泛的整合。这种合并往往不易，因为持有股权的地方政府不愿放弃对媒体资产的控制权。

但是中央政府最终一定会认识到，只有整合成大的媒体企业，这些地方小媒体才能够生存下去。解放日报报业集团和文汇新民联合报业集团合并后的企业，以及湖南卫视等可能成为整合的中坚力量，给央视和新华社等带来必要的竞争，也对新浪(SINA.O)和优酷土豆YOKU.N等民间新媒体企业构成挑战。

一句话：上海第二和第三大媒体可能合并的消息暗示中国分散的国有媒体行业可能出现整合。

**工信部新规将冲击手机厂商和应用开发商**

中国新兴产业市场乱象丛生，尤其以特洛伊木马闻名，许多产品和服务通常都隐藏着最终伤害消费者的陷阱。中国日前开始实施的新旅游法有助于消除旅游行业陷阱，如今又有消息称工信部准备采取类似举动，应对智能手机预装软件问题。这项措施将有助于清除不必要的应用软件，有些甚至还是恶意软件，譬如不经用户许可向第三方提供用户个人信息的软件。不过，此举最终可能推高智能手机价格，甚至可能令一些企业被踢出局。

鉴于存在诸多共性，我们先来看看上文提到的新旅游法，以引出关于智能手机的最新情况。新旅游法于10月1日开始实施，规定旅行社及其他旅游机构不得利用第三方资金补贴旅游团费。通常意义的第三方为零售商，他们会向带领游客来店购物的旅行社支付回扣。但旅游中的购物环节通常会引起游客的抱怨，他们觉得自己是被迫购物，即使他们是以很高的补贴价购买的旅游套餐。

我们再来看看工信部的最新举动。据报工信部准备实施新规，限制向智能手机预装应用软件。根据报道，手机厂商预装应用软件必须向工信部备案，从而令工信部对此类应用软件拥有生杀大权。

报道称，新规草案最早在4月面世，并将于下月正式实施，适用于向智能手机预置应用软件的所有厂商，因此不仅包括华为、小米这样的制造商，也包括像中国移动(0941.HK)(CHL.N)等直接销售手机的电信运营商。除此之外，百度(BIDU.O)、阿里巴巴等近期推出智能手机产品的互联网企业，也是新规适用的对象。

与新旅游法一样，这项新规能消除智能手机上不必要的软件甚至恶意软件，最终会对消费者有利。但在新规实施后，消费者也会看到智能手机价格因此上涨，与新旅游法实施后旅游团费上涨大致相同。出现这种情况的原因是，手机厂商的部分收入来自奇虎360QIHU.N等应用软件开发商，后者为了在新款智能手机上预置自己的软件而支付相应费用。因此，如果工信部禁止预装特定应用软件，可能伤害手机厂商和此类应用软件的开发商。

过去一年，中国智能手机销售猛增，今年也因此有望超越美国、成为全球头号智能手机市场。中国智能手机市场的繁荣与市场充斥着低价智能手机机型有很大的关系，这些机型大多来自联想(0992.HK)、华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、酷派等企业，售价只有100美元左右。

此类手机的利润率极低，而且我怀疑多数厂商依赖来自第三方应用开发商的付费来更大幅度地压低价格。按照新规，许多更具入侵性的应用软件可能无法通过工信部的关卡。这不仅会令智能手机厂商受到挤压，应用软件开发商也将受牵连，他们可能突然发现失去了一个最重要的分销渠道。

一句话：工信部限制预装应用软件的新规，可能令手机厂商和软件开发商遭受冲击，有些企业会因此被踢出局，而新款智能手机的价格也会上涨。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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