《阳歌专栏》盛大出售酷6传媒控股股权

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作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**盛大出售酷6传媒控股股权**

盛大创始人陈天桥寻求出售其商业帝国的相关消息出现了有意思的转折，有报道称收购酷6传媒KUTV.O的买家浮出水面。报道称，盛大将出售酷6传媒41%的股权，由于投资者押注酷6传媒会私有化，盛大出售该公司股权的消息传出后，酷6传媒股价一度大涨43%。此举进一步表明，陈天桥有意出售旗下的各种资产，而阿里巴巴则是潜在买家之一。

据最新报道称，盛大正在将酷6传媒41%股权出售给iSpeak创始人许旭东。许旭东将根据酷6传媒在交易宣布前七天的股价来出价，交易完成后他将成为该公司最大股东，而盛大也将继续持有该公司接近30%的股权。

鉴于酷6传媒股权出售价以交易宣布前的股价为基础，其股价大涨很可能是因为投资者赌注该公司最终会被私有化。这其实并无意外之处，陈天桥两年前就对盛大网络进行私有化，如今又试图对盛大游戏GAME.O进行私有化。盛大之前还试图让旗下的盛大文学上市，但最终因各种原因放弃了该计划。

酷6传媒一直是盛大旗下问题最多的资产之一，其前身为华友世纪，2009年被盛大收购了多数股权，此后该公司经历了数次管理层震荡，并推出新品以寻求新的盈利领域。根据最新季度财报，该公司实现营收仅340万美元，净亏损略高于营收。

面对这样的业绩表现，盛大其他主要资产的潜在买家对酷6传媒不感兴趣也不足为奇。相比之下，许旭东一定是觉得，通过将酷6传媒的视频平台与iSpeak合并，可以获得一些价值。如果初步结果显示有朝这个方向发展的良好潜力，许旭东和iSpeak可能会买断酷6传媒的剩余股权，并尝试让其在今年晚些时候私有化。

从大的角度看，出售酷6传媒可为陈天桥去除出脱旗下资产面临的一大障碍。陈天桥麾下的其他主要资产包括在线游戏、文学业务、云计算公司和在线应用商店。这些资产看起来更为专注某一市场，拥有比酷6传媒更大的潜力，之前有媒体报道称，阿里巴巴有意收购这些资产中的部分或全部。

阿里巴巴当时否认接洽全盘接手盛大，但没有明确排除收购部分资产的可能性。此前有报道对此类交易的估价为逾30亿美元，如果阿里巴巴真的出手，那会是其迄今进行的规模最大的收购交易。从大的角度看，出售酷6传媒股权以及寻求对盛大游戏进行私有化，似乎暗示陈天桥正在对其商业帝国进行重组，甚或考虑出售。我认为出售的几率相当高，大约为75%，但高要价可能成为最大的障碍。

一句话：盛大出售酷6传媒的控股股权，是陈天桥寻求出售其商业帝国的最新迹象，此事可能会在今年晚些时候发生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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