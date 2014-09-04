《阳歌专栏》盛大游戏私有化或失败

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**盛大游戏私有化或失败**

进行大型私有化交易绝非易事，有迹象显示盛大游戏GAME.O私有化正在快速走向失败。盛大游戏私有化计划是母公司盛大网络在今年1月发起的，属于在美上市中概股企业类似私有化浪潮的一部分。盛大网络称相关计划仍在运作，但从盛大游戏最近的股价走势看，其他股东的疑虑明显日渐增强。

中国网络游戏市场陷入困境，是盛大游戏私有化的大背景。该市场竞争激烈，各自为政，催生了诸多规模尚可、但增速低的企业，只有像腾讯(0700.HK)、网易(NTES.O)等为数不多的企业录得双数位增长，整个行业亟待整合。

今年4月，盛大游戏宣布将6%股份出售给完美世界PWRD.O，我当时觉得这项交易或能带动整个行业整合。但完美世界刚刚宣布出售了所持盛大游戏的股份，而盛大网络也宣布对盛大游戏私有化财团进行了一些重大重组。

盛大网络称，几家中资投资方加入盛大游戏私有化财团，原有投资方Primavera、一家有西方背景的投资基金以及完美世界退出财团。媒体还报导称，退出盛大游戏私有化财团的投资基金包括美国私募股权公司凯雷（Carlyle）和FountainVest。

出现这种情况的原因很明显，即西方大型投资方和完美世界发现了一些不对胃口的情况，于是决定退出盛大游戏私有化交易。鉴于这种情况，盛大网络及其创始人陈天桥迫于无奈只能寻找新的合作伙伴，于是就有了几家大陆的投资方。这几家企业几乎肯定有政府背景，但可能远不及西方同业那样有经验。

该消息在市场引发了盛大游戏可能无法完成私有化的忧虑。消息传出后，盛大游戏股价下跌近2%，目前交投在6.16美元，较当初宣布的私有化价格每股6.90美元（总额19亿美元）低逾10%。鉴于最新消息暗示该公司私有化可能彻底失败，如果其股价进一步走低，也将不足为奇。

另有消息称，陈天桥对盛大游戏陷入困境的揣测矢口否认，坚称公司无意退出网络游戏市场。陈天桥曾希望将公司打造成在线娱乐巨头，目前麾下拥有类似在线文学、云计算及游戏等领域的业务。

但坊间一段时间以来一直盛传，陈天桥希望出售部分业务或将整个商业帝国转手。今年早些时候有报导称，陈天桥洽商将整个公司出售给阿里巴巴。但并没有出现这种事情，而该公司与完美世界的联姻也已破裂。

现在还很难说盛大游戏私有化为何在走向失败，相关消息不是很多，我觉得是西方投资方和完美世界不喜欢盛大游戏的发展走势。盛大游戏尚未发布二季度业绩，该公司一季度营收和利润分别下滑10%和16%。我怀疑在该公司最终发布二季度财报时，会发现其下行趋势加速，这会令投资者认为盛大游戏私有化将彻底失败，从而会令其股价进一步承压。

一句话：盛大游戏私有化交易可能失败，原因是该公司业绩恶化，导致投资方纷纷退出。

**天合化工遭卖空 沽空潮或涌向香港**

本周出现了不少做空新闻。此前一家名为“匿名分析”(Anonymous Analytics)的沽空机构指刚上市的天合化工(1619.HK)财务造假，结果引发股票抛售。如今，“匿名分析”发布声明为自己正名，称指控天合化工欺诈是为了公众利益。也许这是真的，但我还是持怀疑态度。但更引入关注的是，3年来因攻击在美上市中国企业而赚得盆满钵溢的做空机构可能转战香港，甚至中国内地。

在美上市中国企业眼下正处于恢复过程中。2011年初，在美上市中国企业遭遇一连串攻击，首当其冲的是东南融通。遭到狙击的企业包括众多小公司，其中很多都是借壳在美上市。但很多大牌企业也受到影响，包括领先的教育服务提供商新东方(EDU.N)以及安全软件商奇虎360 < QIHU.N>。

多数遭狙击的在美上市大型企业均在早期获得西方风险资本的支持，因此至少其会计系统大致符合全球标准。但天合化工这类拥有国资关联的企业则不同，会计账目往往夸大利润，隐藏坏消息。

这让天合化工这类公司更容易成为西方沽空机构的目标，对于后者而言，想让这种管理混乱的公司成为众矢之的简直是易如反掌。来自制造业、能源业以及工业原料等传统产业的这些公司大多在中国内地上市，也有少数在香港上市，为的是更多利用全球资本，且能避免长时间排队等待上市审批。

天合化工6月在香港上市，随后股价从发行价每股1.8港元大幅攀升近40%，达到一个月前2.5港元的水平。但当“匿名分析”周一公布报告后，天合化工股价下滑。“匿名分析”指控其财务报表造假。天合化工准备作出回应，股票今天暂停买卖。

“匿名分析”现在又发布声明，称其没有从天合化工股价下滑中渔利，发布报告是出于公众利益。但“匿名分析”也承认，他们的一些客户或其他附属公司或许持有天合化工的空头头寸。我严重怀疑“匿名分析”发布报告是纯粹出于无私，他们或许是为了保护自己而选择低调。

香港允许做空，但我们没有看到很多像浑水和香橼(Citron)等沽空机构在美国发起的那种高调攻击。或许部分原因在于，卖空者不想与中国靠得太近，也因为他们倾向于攻击那些不涉及国家利益的私营企业。

但“匿名分析”发起的这场新攻击说明，在香港上市的企业或许是沽空机构无法无视的一个目标。如果真是这样，我们或许在未来数月能看到更多类似攻击。随着国内证券监管机构开始试水卖空，这种攻击可能甚至最终会蔓延至中国内地。

一句话：在香港上市的传统中资企业遭遇沽空机构的狙击可能引发新一轮的类似攻击，因沽空机构的目光正从纽约转向中国。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王琛/王凤昌

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