《阳歌专栏》神州租车考虑赴港上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**神州租车考虑赴港上市**

三年突然成为越来越多中国民营企业的魔力数字，因为香港交易所要求企业上市前必须至少三年连续盈利。这似乎是神州租车提到的未来三年内更倾向于赴港上市而非纽约的关键因素。神州租车首席执行官陆正耀预计公司今年实现盈利，这意味着2016年是神州租车能够符合香港交易所主板上市条件的最早时间。

关注中国企业的人可能记得，以前看到过有关神州租车的新闻，部分是因为该企业处于一个拥有巨大增长潜力的领域，但更可能是因为该公司去年放弃了赴美上市计划。该公司考虑赴港上市和其他中国民营企业的整体趋势一致，这些企业都认为香港投资者比远在纽约或伦敦的投资者更了解他们的企业。

但是连续三年盈利的规定是主要障碍，因为这些企业中大多数或者还在亏钱，或者刚刚实现盈利。纽约证券交易所和纳斯达克都没有类似的规定。很多人可能还记得，因为缺乏这样的规定，20世纪90年代末很多亏钱的企业大量上市，催生了互联网泡沫，泡沫最终破裂。

先来看看神州租车的具体情况。陆正耀在接受采访时表示，他更加倾向于赴港上市，因为香港投资者更加熟悉神州租车。他还指出，神州租车计划未来三年将车队规模从目前的5.5万辆增加至10万辆左右，今年公司的营收将增长逾50%至25亿元，并首次实现获利。

不过，神州租车将无法借助资本市场的资金来实施大规模扩张计划。去年，神州租车成为当年首个申请赴美上市的中国企业，计划融资高达3亿美元。但是投资者人气低迷迫使神州租车不得不在去年5月放弃赴美上市计划。

如果我是一名投资者，我会买一些神州租车的股票，因为中国租车市场增长潜力巨大。看到这一潜力，今年4月，美国租车巨头赫兹（Hertz）(HTZ.N)对神州租车进行战略投资，获得近20%的股权。我猜测赫兹投入了高达2亿美元，神州租车正在使用这些资金进行扩张。

当然，神州租车并非首家认真考虑赴港上市的企业。报道称，网络游戏公司苏州蜗牛数字科技股份有限公司、出口软件生产商Skysoft和电子商务网站科通芯城也在考虑赴港上市。如果我是香港交易所，我会认真考虑取消连续三年盈利的规定，方便更多中国初创企业上市。因为地理位置的缘故，很多中国企业如能等到连续三年盈利，最终仍会倾向于赴港上市。

一句话：神州租车如果拥有资金和耐心等到2016年，可能会在符合连续三年盈利规定后赴港上市。

**微信或遭西方抵触 本土合作亦无坦途**

最近几天，我去了香港、台湾和澳门，所以我在想不妨以腾讯备受欢迎的微信服务及其在寻求全球化和商业化过程中所面临的挑战，作为我本周博客的终结篇。我对微信在上述三个地区的流行程度深感意外。与此同时，我一个业界朋友的评论也说明，腾讯在美国可能面临一场认可度的攻坚战。微信在美国可能会面临竞争性产品的激烈竞争，且由于其中国背景，还会遭遇质疑。最新媒体报道也说明，微信与招商银行(600036.SS) (3968.HK)的最新关系也会遇到问题，说明未来的商业化道路或许不会像腾讯原来希望的那样顺利。

根据我个人经历，让我们先看看微信在香港、澳门和台湾地区的表现如何。答案是微信似乎做得相当不错，特别是对于那些说中文的人。我的三个台湾好朋友现在经常使用微信，另外两个依然喜欢用日本的Line和美国研发的Whatsapp。这个比例不算太差，使用微信的人数已经过半，尽管这个取样规模很小。

我另一个考量微信受欢迎程度的办法是通过其“附近的人”的功能。该功能使用全球定位技术使你看到你周围有多少人在用微信。我在这三个地区进行搜索，发现很多人在用这个功能，无论我在哪里，在方圆一公里半径的地方，你很容易找到30或40个微信用户。或许这不是很意外。微信称其海外用户近期已突破1亿大关。中国本土市场的注册用户超过3亿。

除香港、台湾和澳门外，微信的其他主要市场包括马来西亚、新加坡和印度尼西亚，这些地方都有大量的讲中文的华人社区。然而，腾讯在开拓非中文地区市场是将遇到更大困难，特别是那些赚钱但竞争激烈的西方市场。腾讯将开拓美国市场作为其打入西方世界的首个大动作，该公司今年早些时候在美国设立了一个办事处。

在我旅行期间，一个在相关领域工作的朋友告诉我，外界有传言称腾讯担心微信在美国受阻，可能因其中国背景遭到质疑。这种质疑的出现并不意外。此前，美国政府去年决定禁止华为和中兴通讯在美国出售电信设备，因担心潜在的间谍风险。我倒不怎么担心腾讯搞间谍活动，不过确有传言称，腾讯在某种程度上监控微信信息。

让我们从全球市场扩展的话题转到腾讯对微信业务的其他关注点，即寻找其商业化的途径。其中一个办法是与大型商业合作伙伴联手。今年早些时候，我们看到中国招商银行开始通过微信平台提供一些银行服务。

现在有媒体报道称，招商银行和腾讯的关系近期变得龃龉，因为腾讯希望对那些通过微信进行银行业务操作的微信用户保持控制。对于一个正处于试验阶段的新服务来说，这些问题几乎是不可避免的，所以现在评论其是否是个严重问题还为时尚早。如果腾讯在与商业合作伙伴打交道时变得过于具有保护欲和强势，这种分歧可能最终会造成重大问题。

一句话：微信的市场扩张可能会面临对其持怀疑态度的西方客户的抵触，而微信的商业化或许会因其商业合作伙伴的受挫感而遭遇阻力。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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