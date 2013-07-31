《阳歌专栏》新浪和阿里巴巴准备合力推出“云猫”平台

资料图片：2012年6月20日，在阿里巴巴总部举行的一次媒体参观活动，公司雇员站在地面的公司标识上。 REUTERS/Carlos Barria

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新浪和阿里巴巴准备合力推出“云猫”平台**

阿里巴巴入股新浪微博之后，今年早些时候两家的首次合作开局不利。现在，报道称这两家公司准备第二次合作，整合电子商务和社交网络服务，以打造全新的平台，将阿里巴巴的电商服务和新浪微博服务整合到该平台中。在作出任何重大结论前，我们需要先看看实质性的产品，但我认为这次的举措看似比最初的尝试高明很多。今年4月，阿里巴巴宣布购入新浪微博发行的优先股和普通股。

在对最新报道作进一步解读之前，我们先回顾两者联手合作的历史。新浪和阿里巴巴结盟的传闻最早出现在去年年底，当时，阿里巴巴有意购买新浪微博的股份。我认为这一结盟十分明智，因为很多新浪微博用户与利用阿里巴巴旗下天猫和淘宝网的用户群很类似。

最初传言开始时落空了，因双方在估值上存在分歧。但双方很快达成了共赢的协议，在今年春季恢复谈判。这促成了4月阿里巴巴以5.86亿美元购入新浪微博18%的股权的交易，新浪微博的估值约为33亿美元。

几乎就在协议刚刚宣布之后，我们看到了合作带来的首个非常拙劣的努力：新浪微博页面上突然冒出了大量电商广告。广告的泛滥造成了负面影响，这些广告很快减少，多数类似广告被转移到了网页的边边角角等不显眼的位置。

最新报道称，新浪和阿里巴巴准备推出名为“云猫”的电子商务平台。“云”代表着阿里巴巴旗下的阿里云，“猫”代表着阿里巴巴的天猫。这就意味着阿里巴巴是此次最新合作的关键推动者，而广大的新浪微博用户是潜在的消费者来源。

报道未提到太多细节，只是说“云猫”将在8月份推出，新的账户很容易与新浪微博账户相关联。所有这些都让我觉得，在与新浪签署协议之前，阿里巴巴可能正致力于将“云猫”打造成为其自有的社交网络服务。当然，这种最新平台看似是一种整合电子商务与社交网络服务的更明智之举，因为没有用户会觉得他们的账户突然间遭到意想不到的海量广告和其他电子商务服务的狂轰滥炸。

正如我上文所说，在得出任何结论前，我们首先要看到“云猫”真模样以及用户的初步反应。坦白地说，我迄今还未听说任何成功融合电子商务和社交网络服务的大型平台，尽管Facebook等很多企业肯定都在尝试。总的来说，我的确希望阿里巴巴和新浪能找到一个打造新平台的正确方法，并押注这个平台有五成的胜算把握。

一句话：阿里巴巴和新浪推出的融合电子商务和社交网络服务的最新平台有一定的成功希望，我认为这个几率有五成。

**工行洽购伦敦业务 欲直接叫板中行**

中国四大国有银行在本土市场的业务竞争相对有序，基本上遵守了政府划分的历史界限。但行业老大工商银行(1398.HK)在全球市场可谓雄心勃勃，有消息称该行正在洽商收购位于伦敦的大宗商品和外汇交易业务。最新洽购的交易虽然只是近期工行全球并购活动的一部分，但看起来却格外有意思，此举可对中国银行(3988.HK)(601398.SS)构成最直接的挑战。

在本土市场，四大银行按照传统致力于发展各自的核心业务，这从他们的名称便可见一斑。工行的全称是中国工商银行，表明该行的传统重点业务是向企业借贷。中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)主要提供建设相关融资，中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)主要为农业部门提供资金，中国银行则是中国最大的外汇银行，业务以外汇服务为重点。

但在日益商业化的时代，工行在向全球扩张方面一直都是雄心勃勃，以便涉足更多的服务业务。2008年，工行收购南非标准银行20%股权，就此拉开了其向全球扩张的大幕。近期，从阿根廷、中东到美国，该行在一系列国际市场相继收购资产并开设分支。但迄今为止，工行基本上算是首家进入这些市场的中资银行，从而避免了与其他中资银行进行竞争。

如今又有消息称，工行收购标准银行位于伦敦的大宗商品交易和外汇业务的谈判已进入深入阶段。出售上述业务是标准银行剥离非核心业务、致力于发展非洲主要业务的举动之一，该行去年曾将阿根廷子公司的控股股权出售给了工行。

最新交易表明工行并不打算按照本土市场的格局行事，可能会对中行构成直接挑战，这是令人格外感兴趣的地方。去年，中行与芝加哥商品交易所（CME）和伦敦金属交易所（LME）联姻，此事一度成为媒体的关注焦点。工行的最新交易似乎表明，该行希望自己也成为该领域的重量级参与者，不打算让中行成为在全球商品交易领域一家独大的中国代表。

外汇交易领域的情况也类似，中行在该领域拥有历史优势，工行对该领域则一直锐意追求。最新交易会为工行在有利可图的欧洲市场打下坚实的外汇服务基础。随着人行与外国政府签署的货币结算协议越来越多，工行和中行都在竞相争取成为货币互换服务的清算行。工行在这方面已经取得重大进展，该行今年早些时候被授权按照人行和新加坡央行签署的协议担任新加坡人民币清算行。

我之前曾说过，在四大国有银行中，我最喜欢的是工行，因为该行的国际化扩张可谓雄心勃勃，凸显了其寻求成为国际化大企业和真正商业银行的宏伟抱负。当然，在本土市场，该行的借贷政策仍需听从政府指示。但在国际市场，工行的行动自由将会更大一些，随着该行寻求从中行及其他竞争对手争夺业务，有望迎来强劲的增长机会。

一句话：工行寻求打入伦敦的外汇和商品交易市场，是该行全球化扩张的一部分，可对工行构成直接挑战。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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