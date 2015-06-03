《阳歌专栏》曹国伟增持新浪 或想再尝试重振公司门户业务

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**曹国伟增持新浪 拟再尝试重振公司门户业务**

一句话：新浪CEO曹国伟最近斥巨资增持新浪股份，这一举动表明他想最后尝试一下重振新浪核心的门户业务，若出现不错的收购要约，他可能还会考虑出售。

新浪CEO曹国伟最近斥资近5亿美元增持新浪股份，中国互联网上到处在猜测他这一举动的动机。与许多国内同行相比，曹国伟的经营理念更加西方化，注重企业盈利，我对他本人很是钦佩。

但我也曾说过，曹国伟与许多同行相比缺乏更大的愿景，而且他应当考虑退位让贤。当然，他的最新举动或许表明，新浪的重心回到核心的门户业务上。随后他可能在一两年内退居幕后，甚至可能出售部分或全部的剩余核心资产。过去几年，他一直把重心放在发展壮大新浪微博(WB.O)业务上。

新浪是中国老牌互联网企业之一，数年来凭借着处在前沿的核心门户业务，成为中国主要的独立新闻网站之一，但却未能将如此强大的品牌转换成利润，结果整个公司及股价表现均不如腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)等创新型企业。

新浪目前是中国较有价值的互联网企业之一，目前股价已是2000年上市时首发价的三倍。但对于中国互联网市场上这样一家老牌优质企业，这样的涨幅并不是很大，特别是与腾讯、唯品会(VIPS.N)等后起之秀相比更是如此。

根据最新报导，曹国伟宣布将以每股41.49美元购买1,100万股新浪新发行股，交易总额4.56亿美元。新浪未对此举作出解释，但这看起来似乎意在提振信心，以支持其萎靡不振的股价。这样的消息无疑产生了效果，消息宣布后，新浪股价上涨25%。

作为新浪CEO，过去几年从公司层面看曹国伟基本上处于缺席状态，原因是其重心放在新浪微博业务上。但自曹国伟接管以来，新浪微博也没有引发太多热度，并在过去两年被腾讯旗下的微信快速超过。

以上种种，又就把我们带回到曹国伟的最新投资以及他的此举有何动机问题上。有人揣测，曹国伟将重返新浪核心的门户业务上，而且新浪可能在探索各种发展的机会，为未来剥离部分业务做准备。另外一个关于幕后动作的有意思暗示来自4月末，当时新浪宣布继续试行“毒丸计划”，以阻止恶意收购。

所有这些都表明新浪可能被严重低估，这在很大程度上归因于曹国伟缺乏愿景。与此同时，他的最新购股举动表明他可能想在重振公司上再尝试一次。如果此举成功，对他的个人身家也大有裨益。即使不成功，新浪凭借如此大的名气，还有该公司的低估值，仍可能吸引到买家。届时如果曹国伟选择协商以高溢价出售，那么也可能大赚一把。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。