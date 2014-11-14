《阳歌专栏》新浪、优酷土豆财报疲弱致股价大跌

资料图片：2011年9月13日在北京拍摄的电脑屏幕上的“微博”标识。 REUTERS/Stringer

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新浪、优酷土豆财报疲弱致股价大跌**

一句话：新浪和优酷土豆前景灰暗将令其股价继续下跌，优酷土豆若不将自己卖给阿里巴巴这样的大买家，股票可能会承受更大的下行压力。

今天是互联网企业公布三季度财报的高峰，门户网站新浪(SINA.O)和视频网站优酷土豆YOUKU.N宣布当季运营亏损，投资者对此感到失望。新浪的核心广告业务营收仅小有增长，优酷土豆的成本大涨则是最令人担心的兆头。中国政府发起的网络视频内容整顿行动对优酷土豆毫无裨益。

上述业绩出炉后，新浪和优酷土豆的股价分别下挫了3.8%和5.9%。新浪股价较年初已经跌去一半，优酷土豆亦下跌了三分之一。这与其他很多中国互联网企业的股票形成鲜明对比。投资者对互联网行业的热情回升，推动其他很多中国互联网股票大涨。

新浪是中国资历最老的门户网站之一，其传统的基于台式电脑的门户模式正在迅速失宠。新浪是中国第一批上市的互联网企业之一，在更具灵活性的后起之秀问世前，一直是投资者的宠儿。

上述转变导致新浪对广告主的吸引力不如从前。广告业务是新浪营收的支柱，第三季营收广告收入占比超过80%。新浪第三季营收增幅仅为8%，而广告收入也仅增长了10%。新浪预计第四季营收增长将放缓，很可能仅有5%左右。

运营亏损对于过去拥有强劲获利能力的新浪来说绝对不是好兆头。最近上市的微博(WB.O)第三季营收增长相对良好，算是给新浪挽回点脸面。但是，微博也正面临更新一代产品的竞争，按照当前这个势头，新浪及其股价已无多少值得高兴的理由了。

优酷土豆处于相对较新且仍在不断发展的在线视频领域，未来还有些盼头。优酷土豆今年稍早获得阿里巴巴(BABA.N)较大规模的投资，本周早些时候又获得小米的小规模投资，这些都成为媒体关注的焦点。

但是，这都不足以抵消投资者对优酷土豆第三季业绩的失望。该公司第三季营收增长近30%，并预计第四季增幅类似，这令人欢欣鼓舞。此外，优酷土豆净亏损缩窄到18%，公司仍在继续寻找长期获利来源。但是，优酷土豆的成本膨胀令人担心，运营支出和销售及营销成本分别大增44%和67%。

上述成本的快速上升显示行业竞争激烈以及视频服务需要复杂和昂贵的技术支持。这些问题都不是短期内能够缓解的。当前中国政府对视频网站运营商的整顿将在未来一两年令这个行业继续承压。

我此前曾表示，优酷土豆若将自己彻底卖给阿里巴巴这样的大公司算是明智之举，阿里巴巴目前持有优酷土豆近20%股权。对上述交易的预期可能是支持优酷土豆股价的主要因素之一，未来一年若未见这类并购行动，将引发优酷土豆能否长期独立运营下去的疑问。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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