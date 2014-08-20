《阳歌专栏》复星国际和腾讯竞投中石化销售业务股权

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**复星国际和腾讯竞投中石化销售业务股权**

我从未对投资加油站业务产生过兴趣，但是面对中石化(0386.HK)(600028.SS)计划出售旗下销售业务板块30%股权，多家大企业似乎有不同想法。有报导称，复星国际(0656.HK)、腾讯控股(0700.HK)以及加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。另有报导称，复星国际目前还在洽谈收购瑞士再保险（Swiss Re）的美国寿险子公司。

这两则消息除了都事关中国企业的大规模收购活动之外，并无其他共同之处。这反映了一个事实，即中国企业在国内外的并购活动中变得益发活跃，以战略入股或是财务投资方式达成越来越多的交易。复星国际是其中最活跃的投资者之一，之前曾出手收购法国著名旅游度假品牌地中海俱乐部集团（Club Med）以及葡萄牙国有银行Caixa Geral de Depositos旗下保险业务分支的主要股权。

接下来先说说有关中石化销售公司的竞购案。中国政府计划推动民间资本入股大型国有企业，中石化被最先选定进行试点，旗下销售公司准备出让最多三成股权。中石化的销售业务包括国内的3万家加油站以及2.3万家便利店。中石化销售公司出让三成股权预计价值160亿美元。

根据各方的报导，中石化已经缩窄竞投者范围，除了上述三家公司入围之外，中国最大保险公司中国人寿(601628.SS)、香港上市公司新奥能源(2688.HK)、厚朴基金、Affinity Equity Partners也都晋级下一轮竞投。

让我最感到意外的莫过于腾讯名列其中，这家互联网巨头之前从未涉足与其核心业务如此迥异的领域。也许腾讯对中石化销售公司的便利店网络感兴趣，腾讯之前与京东(JD.O)在电商领域达成合作关系，而中石化的便利店可能成为电商业务快递环节的重要一环。报导称，中石化计划在年底前完成销售公司股权出让交易，我们还要再等几个月才能知道谁将最终胜出。

接下来再说说有关复星国际的其他消息。报导称复星国际欲出价4-5亿美元收购瑞士再保险旗下美国寿险公司Aurora。瑞士再保险去年开始计划出售该子公司，保险商Wilton Re Holdings也表示对此感兴趣。

复星国际此前曾表示，保险业务是其重点关注的领域之一，去年曾宣布以逾10亿欧元收购葡萄牙国有银行Caixa Geral de Depositos旗下保险业务分支的80%股权。复星国际还与Prudential Financial在华合资成立寿险公司，而本周稍早的报导称，复星国际以近5亿美元收购了保险业者Ironshore的20%股权。

最新的这一系列并购交易显示，中国企业正在快速成为重要的投资者，在国内外实施数十亿美元计的并购交易。这意味着未来一两年，这些中国企业在全球可能完成越来越多的并购交易，尤其是眼下很多欧洲企业受国内经济疲弱拖累只能对并购活动作壁上观。

一句话：复星国际这样的中国企业在重大收购活动中正在变得益发老练，未来一两年在国内外可能完成越来越多的大宗并购交易。

**中国三大电信运营商可能减少采购苹果和三星产品**

中国三大电信运营商面临削减支出的压力，三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)可能受到牵连。《中国日报》发文呼吁三大运营商停止出售三星和苹果合约机，只出售联想集团(0992.HK)、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和华为等本土厂商的手机。有报导称三大运营商准备大规模裁员，他们予以否认。

更大的背景是，随着中国手机市场走向成熟，大多数人拥有了手机，三大运营商的获利增长迅速放缓甚至出现萎缩。此外，中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)都在花费巨资建设4G网络和以补贴价格推广4G服务。

三大运营商的大股东都是政府，因此要听从政府的指示。中国政府近期要求三大运营商削减市场营销支出，这意味着他们要减少对签署长期合约的消费者提供的价格补贴。

《中国日报》商业版头条为“减少智能手机补贴 提振本土企业”，并称运营商应停止向苹果和三星等外资品牌手机提供补贴。这似乎表明政府在直接指导运营商减少从外资厂商那里采购。

文章援引了北京一家电信研究机构的分析师，没有提到该机构的名称。这可能是一家向政府提供建议的准政府机构。这样的机构对政府政策的形成有很大影响力，中国政府希望强迫运营商将补贴给予本土厂商的原因很明显。

苹果和三星专注于高端市场，利润率都相当高，但过去两年进入手机市场的中国企业则不是这样。包括联想、华为和小米在内的大多数中国企业专注于中低端市场，陷入无休止的价格战中，利润率正被迅速侵蚀。

这样的背景下，不难理解中国政府希望使用运营商作为政策工具、支持本土智能手机厂商的意图。很多观察人士可能会说这样的行为是歧视外资企业。近期中国大多针对外企的反垄断调查也招来类似指责。

报导称，三大运营商集体否认裁员约30万的计划。如此大规模的裁员看起来确实可能性不大，因为随着经济放缓，中国领导人担忧失业率上升。减少对苹果和三星手机的补贴看起来可能性更大，今年晚些时候可能会开始。

一句话：中国三大电信运营商料减少采购苹果和三星智能手机，以减少支出并支持国内手机厂商。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。