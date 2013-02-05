《阳歌专栏》中石化并购 投资者买单

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中石化并购 投资者买单**

过去一年中国的石油和资源企业大量进行海外并购，看起来像是买到了相对便宜的全球资产。目前为止，并购大多由中国政府买单，不过中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)宣布配股暗示中国政府可能试图测试投资者是否愿意帮助买单。如果真是这样，中国政府可能很快面临大型资源企业股东的大规模阻力，股东们料质疑中石化和其他中国资源企业是否为他们的资金带来好的回报。

中石化宣布配售H股，筹约240亿港元，通过高盛(GS.N)增发28亿股H股，增发数量约为目前中石化H股总数的17%。增发价较过去30天平均收盘价约9.13港元折让约7.4%。公司称，集资净额将作为公司一般营运资金，但显然部分资金将用于支付近期的并购，包括去年11月达成的25亿美元收购法国道达尔FP.PA尼日利亚石油资产。

投资者显然对配股有所担忧，中石化股价在消息公布后下跌3.4%。周一中石化收报9.05港元，料继续走低，因投资者担忧未来或有更多类似配股。

中国资源企业海外并购已经不是什么新闻，过去两年一直在进行。并购规模越来越大，中海油(0883.HK)(CEO.N)近期以创纪录的150亿美元收购加拿大NexenNXY.TO。

我认为，该消息暗示中国政府可能厌倦了为这些并购买单，希望看看外国甚或中国投资者是否愿意分担一些压力。之前的并购大多由上市资源企业的国企母公司完成。尽管新闻上说的是中石化、中海油和中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)，其实出钱的都是他们未上市的国企母公司。

这些并购对上市资源企业的股东有利，因为他们面临的风险很小，而如果投资成功，母公司往往将这些资产以非常有利的价格卖给上市企业，令上市企业的股东受益。中石化配股或暗示中国政府希望股东未来承担一些海外并购的风险，这显然令投资者感到担忧。

中国此前在大型银行上试验过类似的策略，试图通过全球投资者帮助这些银行调整资本，因2008年和2009年全球金融危机期间的大量借贷导致他们的资产负债表超负荷。而投资者则抛售银行股，迫使中国政府放弃该策略，通过其他方式调整银行资本。

我猜测如果中国大型能源和其他资源企业试图进行更多配股为全球并购融资，投资者将迅速抛售。如果假设成立，预计中石油、中海油和其他资源企业未来几个月也将进行配股，令整个行业的股价承担巨大压力。随着股价大跌，中国政府最终将认识到错误，回归由国企母公司提供资金支持全球并购的老路。

一句话：可能到来的一轮配股潮将导致中国资源股承压，因投资者回避为其全球并购买单的前景。

**中国移动的4G“文字游戏” **

对于中国移动(0941.HK)(CHL.N)在大力游说工信部颁发4G牌照上大玩文字游戏，虽然不知道别人什么看法，我是越来越厌烦。更确切地说，让我如此灰心的或许是工信部本身。作为一个庞大的官僚机构，工信部通常需很长时间才能批准一件事，这令中国的电信市场与全球同业相比明显身处劣势。

自中国移动开始试运行基于国内自主研发技术TD-LTE的4G服务以来，国内各级电信官员的官方和小道消息可谓是层出不穷。2010年，TD-LTE在上海世博会首次亮相，中国移动随后搭建了一个称得上商业产品的影子4G网络，并为该网络冠以了各种称号，但名称都离不开“试行”这样的字眼。

当然，行业观察人士知道，工信部行事拖沓，是中国移动大玩这种荒诞游戏背后的原因。这意味着中国移动、中国电信(0728.HK)(CHL.N)及中国联通(0762.HK)(CHU.N)还不能正式提供4G商业服务，而全球几乎所有其他主要市场早就在几年前发放了该牌照。工信部尚未正式发放4G牌照。

媒体报导称，中国移动4G服务开始在浙江“试水商用”，这是此事的最新进展。按照最新方案，用户可签约使用该公司“试运行”4G网络的数据服务。4G网络的上网和下载速度应当远远超过国内目前的3G网络，中国移动经营的TD-SCDMA网络也包括在内。TD-SCDMA也是国内自主研发的一项技术。但媒体报导指出，浙江试商用的4G网络只能提供数据服务，目前尚不能提供传统的语音服务。

据我所知，在正式或非正式宣布关于4G服务的各种消息中，这是中国移动首次使用“商用”这样的字眼。对于像我这样的行业观察人士而言，玩弄这种文字游戏不仅好笑，还会让人越来越厌烦，表明在工信部正式发放4G牌照前，中国移动还不敢大胆行事，以防惹恼工信部。

毫无疑问，中国移动可能天天都在游说工信部，试图适当地施压以便推动工信部趁早发放4G牌照。最新迹象显示，工信部可能最终在今年发放4G牌照，时间可能就在下半年。但长期关注电信行业的人知道，放出好坏不一的信号是工信部的一贯风格。工信部几年前就曾放出信号，称准备在2003年初发放3G牌照，但五年过后都还没有真正兑现。

我此前也曾谈及过工信部在其他事情行动迟缓。与已经凭借先进创新的4G产品及服务领先的其他全球市场而言，工信部的做法不仅令中国整个电信行业身处明显的劣势，还令像我这样的行业观察人士不得不忍受中国移动的文字游戏。总而言之，我希望工信部尽快发放4G牌照，这不仅可让我们摆脱中国移动的文字游戏，中国的电信企业也能推出相关服务，在全球市场变得更有竞争力。

一句话：工信部需要尽快发放4G牌照，好让电信企业停止玩“试行”这样的游戏，进而推出优质快速的4G服务。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳

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