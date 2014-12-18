《阳歌专栏》中美商业关系错综复杂 不同问题上有分有合

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中美商业关系错综复杂 不同问题上有分有合**

一句话：中国和西方在打击腐败上继续拥有一致立场；但中国政府对某些行业的扶持在不远的未来仍是双方存在争议的领域。

今天的三条新闻反映了中美日益复杂的商业关系，中美有时在一些问题上意见一致，但经常在其他议题上发生分歧。有必要打击腐败是双方认同的事情之一，雅芳因在华行贿被美国当局罚款便反映了这点。

但两国存在分歧的领域更多，包括美国不认同中国政府对其希望发展的行业进行扶持。美国近日对中国光伏产品征收反倾销税，从中便可见一斑。全球广泛使用的技术多为西方所拥有，这也是两国存在摩擦的一个领域。中国对美国企业高通进行反垄断调查，美国近日就此向中国施压。

先来看雅芳的新闻。雅芳是最早进入中国的企业之一，采用直销模式，而非传统专卖店。在长达六年的调查后，雅芳中国公司承认向当地官员行贿，且未在会计记录中准确反映相关费用，并同意支付6,800万美元罚金。

美国证券监管机构进行了这项调查，他们指控雅芳向中国当地官员行贿，以帮助其获得在华进行经营的必要许可。这种行贿在中国很普遍，去年英国药企巨头葛兰素史克(GSK.L)因向医生和购买其产品的医务人员行贿被中国处以巨额罚款。

中美在打击腐败上意见一致，但双方对中国政府扶持某些关键行业的做法存在很大分歧。中国政府的扶持政策往往包括退税和银行低息贷款，美国和欧洲抱怨这种扶持政策使这些行业出口的中国产品相较在西方生产的同类产品获得了不公平优势。

三年前，中美在光伏行业暴发这种摩擦。当时中国廉价的太阳能面板开始蜂拥进入全球市场，之后美国和欧洲很多大的太阳能面板生产商纷纷倒闭。美国展开调查，认定中国政府对其太阳能面板生产商提供不公平支持，并于终于在近日对所有进口自中国的这种太阳能面板征收惩罚性关税。当然，中国当局对此很不满，并采取反制措施。

近年来两国存在摩擦的领域还包括知识产权问题。这是因为在电信等领域使用的全球通用技术，其中很多关键专利都掌握在西方企业手中。在这一领域产生冲突是因为，中国企业往往是这些产品的实际生产商，包括手机在内的中国本土制造商抱怨，他们常常需要向高通等企业支付大笔专利费。

今年早些时候中国当局因高通的专利授权等行为对其展开反垄断调查。最近的报导暗示，高通反垄断案即将侦结，最终结果可能包括创纪录罚款，以及命令高通彻底改变专利授权行为。在这一背景下，媒体报导称，美国总统奥巴马在最近一次与中国国家主席习近平的会晤中向后者施压，劝告他勿动用反垄断法来惠及使用外国企业技术的中国公司。

高通案的裁决年底前看似不会出来，不过中国政府命令高通改变专利授权行为显然是核心关注点。我预计随着中国企业在未来开发自己的技术，在专利授权方面的冲突将会减少。打击腐败也将继续是双方拥有一致立场的领域，不过中国对某些行业的扶持将继续是在可预见未来双方存在争议的领域。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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