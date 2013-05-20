《阳歌专栏》搜狐寻求与百度合作？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**搜狐寻求与百度合作？**

关于搜狐(SOHU.O)向百度(BIDU.O)出售旗下搜索业务搜狗的消息，我要说的很多，首先从最新传言可能属实谈起。搜狗CEO已公开表示搜狐寻求出售该业务，百度则是领先的竞购企业之一。但搜狐创始人张朝阳的最新言论与此却显得有些矛盾，这一点我们随后会说起。

先来看看最新报道。有报道援引业内消息人士的说法称，百度已经达成收购搜狗的协议。交易金额似乎有些过高，据报百度准备以22-25亿美元收购搜狗，是后者按一年前一项交易估值的10倍左右。此外，搜狐自身的市值也只有24亿美元，而且该公司最盈利的业务是门户网站和独立上市的在线游戏业务畅游(CYOU.O)。

最新报道还称，搜狐将通过收购百度旗下爱奇艺在线视频业务的控股股权，来接收出售搜狗的大部分交易金额。爱奇艺在线视频业务除了爱奇艺的原有业务外，还包括百度本月刚以3.7亿美元收购的PPS。假设爱奇艺与PPS的规模相当，该业务的合共市值应当高达8亿美元甚至10亿美元。

因此，如果最新报道属实，那么就会出现很意思的情景，即搜狐和百度基本上是在互换视频和搜索业务。这将意味着百度将获得搜狗5-10%的市场份额，以加强其在在线搜索市场的主导地位，而该公司目前的市占率已经超过70%。与此同时，搜狐将接手百度的视频业务，后者拥有17%的市场份额，加上搜狐在线视频业务拥有的10%份额，便可打造一个拥有27%市占率的主要视频公司，而且还有望成为继优酷土豆YOKU.N之后的第二大视频企业。优酷土豆目前的市占率为30%。

当然，也有一些原因表明这项交易可能不会发生。首先是上文提到的张朝阳的最新言论。根据上周末发布的采访内容，张朝阳似乎想说的是搜狗不会被拿来出售。张朝阳称，正在为该业务寻求战略投资，以帮助其更好地与百度竞争。此外，张朝阳还称希望收购更大的视频网站，以充实旗下的视频服务。依我之见，寻求战略投资者与出售业务是相当不同的两码事。

不过，搜狐可能将搜狗的绝大部分股权出售给百度，自己只持有少量股权。与此类似的是，百度可能会将爱奇艺业务的大部分股权出售给搜狐，自己也只持有该业务的少量股权，从而可令两家公司的一系列合作交易结合在一起。此类合作可能属于搜狐最终分拆的一部分。

虽然这一切看起来很有意思，但还有一个对交易不利的因素，即反垄断，因为百度已被指控几乎垄断了中国的搜索市场。这就意味着中国的反垄断监管机构可能会轻而易举地否决该交易，令可能押注与百度未来结盟的搜狐落空。如果相关报道确实属实，预计两家公司最早会在本周宣布交易，未来一段时间则将进入市场及监管机构对这项交易作出反应的时期。

一句话：百度和搜狐有关合作交易的报道看似可信，前者可借此继续在搜索市场独领风骚，后者亦可打造一家全新的大型视频公司。

**中国电动车行业新动作**

放风发展电动汽车的意愿后，吉利汽车(0175.HK)宣布一名高管负责电动汽车销售，彰显对电动汽车业务的严肃态度。与此同时，比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)电动出租车开始在香港试运营。这些都显然利好电动汽车行业，表明中国汽车生产商并未放弃在国内外推广电动汽车的梦想。

我不是电动汽车的行家，不过基于我所看到和听到的，目前电动汽车技术显然并未达到真正商业化的水平，还要再等一两代才能推向大众市场。比亚迪和吉利似乎是在提前布局，待技术成熟后希望一举成为行业的领导者。实际上，西方汽车巨头多数已经在电动汽车领域潜伏了10多年。

吉利宣布，刘金良由2013年5月16日起负责新能源汽车的营销工作，并不再担任监督集团国内汽车销售、服务体系建设与品牌管理及国内和国际整车物流管理的职责。为避免引发外界疑虑，刘金良仍担任吉利的执行董事。

我对吉利内部的情况并不了解，不过近期的迹象确实像是暗示吉利言行一致，认真发展新能源汽车业务。过去几年，吉利的销售低迷，因市场份额被更为激进的外国厂商抢占。不过年初至尽吉利表现相对不错，1-4月销售上升21%。上周吉利在香港举行股东周年大会时称，随着新车型的推出，预计今年下半年销售增长将加速。这样的表现明显不会导致刘金良遭贬。

吉利计划下半年推出EC7纯电动汽车，暗示刘金良的职位变动可能与推广该款车有关。今年2月，吉利与Kandi Technologies(KNDI.O)宣布组建合资企业，生产电动汽车，此举也显示出吉利强势进军电动汽车领域的意愿。

比亚迪已经宣布在欧洲、美国和深圳尝试纯电动出租车和巴士，日前宣布，首批45辆纯电动出租车将陆续在香港投入运营，并将在香港建设充电站并配备充电设施。

我曾经在香港居住过，香港的公共交通非常依赖出租车，比亚迪此举很令我振奋。如果比亚迪纯电动出租车在香港表现良好，或成为其电动汽车的一大卖点。如果问题多多，比亚迪也会受到很大冲击，对于新技术这种可能性总是存在。如果比亚迪的电动汽车试验项目能够取得成果，那显然利好比亚迪。

一句话：吉利和比亚迪的新举措暗示中国汽车生产商更加看好电动汽车领域，为该行业提供心理支持。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。