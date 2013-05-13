《阳歌专栏》禽流感疫情缓解 百胜获喘息机会

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**搜狐或拆分？**

作为中国最早的门户网站之一，搜狐近期的频繁动作引起我的关注，而有报道称该公司创始人兼董事局主席张朝阳最近有些情感疲劳，是最惹人关注的消息，令我不禁怀疑该公司是否会走向拆分之路。搜狐多年来一直遭到投资者忽略，但在过去几个月却数次成为关注焦点。

有报道援引未具名消息人士的说法称，张朝阳想要出售搜狐旗下的搜索引擎搜狗，并已授权搜狗CEO王小川打理此事。这算是非常重要的一大变化，因为在搜狐十几年的发展历程中，张朝阳可谓事必躬亲，积极参与公司的各项重大决策。这也将话题引到我接下来的猜测上，即张朝阳最终开始放松对搜狐帝国的控制。如果真是如此，那么搜狐在不远的未来可能很快就会部分或全部分拆。

我们先来看看过去一年频繁传出的关于搜狐的消息。先是大约在一年前，搜狐从阿里巴巴回购搜狗11%的股权，搜狐开始重返登上媒体头条。与此同时，在过去一年的大多数时间里，该公司一直试图让旗下的在线视频业务单独在纽约上市，但由于美国投资者对中国互联网类股兴趣索然，该计划未能获得成功。

然后就是在两个月前，有传言称搜狐与私募股权公司洽商私有化事宜，这令该公司再次成了媒体头条。受这样的传言刺激，搜狐股价大涨，但该公司很快就发布公告予以否认。

而就在上周，又传出搜狐出售搜狗的消息，而且报道说得十分详尽。据报道称，百度(BIDU.O)、奇虎360QIHU.N及腾讯(0700.HK)均表示对搜狗有兴趣，而奇虎360暂时处于领跑位置。报道援引王小川的说法称，这样的磋商仍在继续，奇虎360确实领先一步，但尚未达成最终协议。

那么，外界从搜狐近期的种种动作中又能推断出什么呢？我觉得在3月传出搜狐私有化传言时，确实正在进行相关磋商，而磋商中可能涉及出售搜狗、分拆或出售视频业务等事宜。如今或许是出售上述这一两个业务的较佳时期，而互联网大企也突然表示有兴趣以高额溢价收购此类资产。单是过去几周，百度在在线视频领域进行了一宗大规模收购交易，阿里巴巴也在社交和移动互联网领域进行了收购。

如果张朝阳真的最终放松对搜狐的控制，别说是出售搜狗，就是在接下来几个月出售视频业务也不足为奇，就连在线游戏业务畅游(CYOU.O)也可能被出售。这些就牵扯出我的最终猜测，即一旦出售了大多数主要资产，对于基本只剩发家的门户业务的搜狐帝国，张朝阳可能最终会感到厌倦，并最终出售搜狐。

一句话：近期传出一连串与搜狐相关的消息表明，张朝阳对经营该公司感到厌倦，搜狐可能走上分裂之路。

**禽流感疫情缓解 百胜获喘息机会**

上海已连续20天无新发人感染H7N9禽流感病例，因此终止了上海市流感流行应急预案Ⅲ级响应，受到冲击的酒店和饭店终于可以喘口气了。但是至少未来几个月这些企业还是会受到一定的影响，而百胜集团(YUM.N)旗下的肯德基可能是最容易受到长期冲击的品牌。

百胜集团上周晚些时候宣布，4月中国同店销售下滑29%。肯德基的同店销售更糟，下降了36%，而必胜客4月同店销售上升了5%。我相信肯德基在上海的同店销售下降得更厉害，很多店的销量下降50%甚至更多，因为这里是疫情中心。我住在上海，注意到过去几周原本繁忙的肯德基店内顾客稀少。

我个人很喜欢吃炸鸡，但是一般不会去肯德基，一方面出于健康考虑，另外在就餐时间也很难在肯德基找到座位。健康问题还那样，不过拥挤的问题过去几周不存在了，肯德基店内很多空间都关闭了，以免看起来过于空旷。

肯德基显然受到H7N9禽流感的最严重冲击，一方面消费者回避其核心产品，另外上海也可能是其在中国最大的市场。我猜测肯德基在中国的4,000家店中20-30%集中在上海和长江三角洲附近，这里也是H7N9禽流感集中爆发的地点。

如家HMIN.O和汉庭(HTHT.O)等连锁酒店也受到了影响，因游客和商务旅行者在禽流感期间避开上海。我曾预测麦当劳(MCD.N)和味千拉面(0538.HK)等餐饮连锁店也会受到一些冲击，但是考虑到必胜客的强劲业绩，或许这些连锁店受到的影响也相对有限，或许还会获得一些避开肯德基的顾客。

上海终止禽流感应急预案Ⅲ级响应料能为百胜集团提供一些急需的支持，我会密切关注上海其他饭店是否会在未来几周恢复供应鸡肉菜品。大多数饭店都已经将鸡肉产品剔除出菜单，既为了缓解消费者担忧，也因为没有需求。

一些人认为，长期来看，百胜集团在中国面临更大的问题和更长时间的低迷。该公司仍在从去年的鸡肉抗生素超标丑闻中恢复，未来还有可能出现类似丑闻，因其在中国市场比较高调。

更为根本的是，该公司在中国的好日子可能已经过去了，因为竞争越发激烈，而且在过去十年快速扩张后，眼下缺乏强力扩张的机会。未来几个月禽流感的影响或许会减弱，抗生素超标丑闻也会随着时间淡去，但是百胜集团需要找到重塑肯德基或提振其他在华品牌的方法，以延续过去的稳定增长，这个任务看起来越发难以完成。

一句话：随着上海终止禽流感应急预案Ⅲ级响应，肯德基的下滑应能得到缓解，但是该公司在中国仍面临较长期增长放缓的问题。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/张家伟

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