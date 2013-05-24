《阳歌专栏》搜狐收购PPTV交易谈崩

图为乘车人在北京一处公交车站等车，背后是搜狐的大幅广告。ASW/TAN

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**兰亭集势赴美上市向前推进**

昨天我刚提到兰亭集势赴美上市的消息烟消云散，媒体现在就报道称该公司的上市进程仍在推进，并提交了新的上市文件。我猜测投资者兴趣不足看起来至少不全对，因为报道称该公司仍可能融得8,600万美元，该公司4月第一次提交上市文件时暗示了该数字。

先交代一下背景。一年多来，美国和香港投资者对中资企业IPO兴趣冷淡，原因包括在美上市中国企业的一系列会计丑闻等。去年晚些时候出现了一些回暖的迹象，社交网站欢聚时代(YY.O)成功赴美上市，近期上市的唯品会(VIPS.N)也开始大涨。

不过人气回暖的希望本周遭遇挫折，刚刚赴港上市的银河证券(6881.HK)和中石化炼化工程(2386.HK)遭遇低迷人气。银河证券上市首日小幅上涨，而中石化炼化工程首日则小幅收跌。两家公司的IPO价格都位于招股价区间下限附近，反映出人气不佳。

在这样的背景下，我认为兰亭集势也吸引不了多少兴趣，五周过去了，也没有任何有关进展的报道。现在媒体报道称，兰亭集势向美国监管部门提交了新的文件，宣布发行830万股美国存托股份(ADS)的计划。发行价区间定在每股ADS为8.50-10.50美元，意味着如果以上限定价，将筹集8,700万美元。筹资额相对不大，不过和该公司4月第一次提交上市文件时的数额一致。

据媒体报道，兰亭集势曾表示，IPO承销商们可能也在ADS最大的买家之列。承销商最多可以买入125万股ADS，占总发行量的15%。我认为这种承诺很不寻常，无疑意在确保发行股份会获得足够的认购。

这种承诺或许也反映了投行的绝望，因为IPO放缓导致投行业务量不足。承销商共有五家，分别是瑞士信贷、Stifel Financial、太平洋皇冠证券（Pacific Crest Securities）、Oppenheimer & Co和华兴证券，对于规模这么小的IPO来说数量相当多。

随着IPO的推进，未来会怎么样呢？鉴于银河证券和中石化炼化工程的IPO需求低迷以及投行买入股票的承诺，我认为兰亭集势IPO需求相对疲软，定价可能在招股价区间的下限附近。如果该公司能够告知投资者近期实现获利或预计很快能够实现获利，上市首日的表现或许不俗，这种可能性是存在的。预计其IPO定价在8.50美元附近，上市首日上涨5-10%。

一句话：兰亭集势IPO定价料在招股价区间下限附近，如果给出乐观获利展望，上市首日或上涨5-10%。

**搜狐收购PPTV交易谈崩**

最新消息称搜狐(SOHU.O)收购在线视频网站PPTV的谈判破裂，对此我并不是很意外，且早就预料到搜狐及其反复无常的董事长张朝阳会出现这方面的状况。张朝阳消失一年后突然现身，通过一系列可能的合作交易增加搜狐曝光率，似乎是在弥补缺席这段时期的影响。疯狂举动似乎表明张朝阳这些日子会经历些什么事。作为搜狐掌门人，张朝阳10多年来一直有些郁郁不得志。

最新报道称，经历一而再的长期磋商后，搜狐并购PPTV的谈判还是破裂。报道援引PPTV两名高管的说法称，价格分歧是谈判面临的主要障碍之一。百度(BIDU.O)本月早些时候以3.7亿美元收购PPS时，双方在价格方面更是分歧重重，而且许多人认为百度的出价远远高于后者市值。

坦白说，鉴于张朝阳的反复无常，加上他控制欲强很难共事，竟然有人愿意与他谈判让我觉得十分意外。搜狐很少被称为行业龙头企业，这是张朝阳多年来的心头病，而且还导致该公司的估值相对较低。不过，搜狐拥有一些具有吸引力、可成为并购目标的业务，而且这些业务在各自的行业名列前五，当中包括门户网站、在线游戏、视频和搜索业务。

过去几个月，关于搜狐的各种传言层出不穷，我怀疑这属于张朝阳寻求在某个领域展露锋芒的策略之一。早在3月时，有消息称搜狐洽商私有化事宜。搜狐很快发表声明对此予以否认，但我觉得幕后可能出现过一些投行活动，而且还可能与过去两三周各种并购传言纷飞有关。

搜狐在本月早些时候再次成为媒体头条，当时该公司高层证实搜狐寻求出售搜狗。一周后又有传言称搜狐洽购PPTV，引发我当时揣测张朝阳可能准备通过部分和全部出售方式拆分搜狐。而就在一周前，又有传言称搜狐将搜狗出售给百度的交易接近成事，而且这是搜狐和百度互换搜索和视频业务股权交易的其中之一。

但迄今一直未有相关消息宣布，这就将话题引导了我上文谈及的观点，即张朝阳的反复无常意味着多数谈判可能在幕后进行，但却无法达成协议。我怀疑，许多潜在合作伙伴对张朝阳很快就会觉得厌烦和不解，最终则根本就不会达成协议。不过，搜狐的一些资产确实不错，让许多潜在买家欲罢不能。鉴于此，我预计在接下来一两个月，搜狐与潜在合作伙伴至少能达成一或两项新的合作交易。

一句话：搜狐董事长张朝阳正在努力为旗下搜索和视频业务寻找新的合作伙伴，预计在接下来一两个月至少能达成一项合作交易。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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