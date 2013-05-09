《阳歌专栏》奇虎是搜狗的理想买家

图为北京一处公交车站，等车人背后是搜狐的广告。ASW/TAN

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎是搜狗的理想买家**

中国互联网搜索市场持续上演的“抢椅子”游戏本周继续进行。有传言称，门户网站搜狐(SOHU.O)希望出售旗下的搜狗部门。搜狗是中国第三大搜索引擎运营商。尽管此前关于搜索领域整合的很多传言都看似令人生疑，但出于很多原因，我觉得这个消息看似很可信。如果属实，我会为搜狐作出的这个精明举动而称许。与其他竞争对手相比，搜狐的相关资源和专业知识有限，退出这个拥挤的市场实属明智。

最新报道援引匿名消息人士的话称，搜狐一直在寻求出售搜狗，目前百度(BIDU.O)、奇虎360QIHU.N以及腾讯(0700.HK)均有意竞购。百度是中国主要的搜索引擎，拥有约三分之二的市场份额，而奇虎360通过去年推出的so.com搜索引擎发起挑战，现在市占率约15%。腾讯搜搜引擎表现一般，但腾讯多次表示致力于发展搜索业务。

去年有传言称，奇虎360和搜狗或在寻求某种合作，而最新报道称奇虎360的竞购最为积极，百度则愿意出更高的价格，我对此不感到意外。百度此前曾表示，百度希望作出一些重大收购，以推动其业务发展。本周早些时候，百度正式宣布将以3.7亿美元收购PPS视频业务，并将PPS视频业务与百度旗下的爱奇艺进行合并，组成中国第二大互联网视频平台。

最新报道援引的消息来源称，搜狗CEO王小川支持卖给奇虎360，而搜狐董事局主席张朝阳支持百度。 针对此宗案例，我们实际可以有个相对准确的价值估算，因阿里巴巴拥有搜狗11%的股权，但一年前搜狗又回购阿里巴巴集团所持的全部股份，当时搜狗的估值约为2.4亿美元。最新报道称，奇虎或许愿意提出远比这个价格更高的报价，称奇虎的出价约为14亿美元，不过我觉得这个数字实在太高了。

为什么我认为这次的这些报道或许属实？这次交易对中国搜索市场意味着什么？首先，搜狐周三在美国股市交易中跳涨7%，说明投资者认为或许发生了什么事。此次最新报道的详细程度似乎说明，会谈目前处于一个相对深入的阶段。最后但同样重要的是，此举对于搜狐具有战略意义。搜狐多年来一直在努力打造搜狗，但缺乏与百度、腾讯等对手抗衡的资源。

就更广泛的影响而言，我个人认为，奇虎360和搜狗的合并最为合理，也是最有可能出现的结果。这一组合将占有约24%的市场份额，将成为百度的强劲挑战者。百度本身或许不愿积极竞购搜狗，因其已然很高的市场份额意味着类似合并很容易遭到中国反垄断监管部门的阻碍。最后，这宗交易的确看似不错，如果奇虎最终能买下搜狗可提振奇虎，并为中国互联网市场带来新的活力和竞争。

一句话：搜狐或许在出售搜狗搜索引擎的报道看似可信，而奇虎360是最有可能的买家。

**中国移动或取得4G先发优势**

工业和信息化部可能分批发放4G牌照的报道看起来对中国移动(0941.HK)(CHL.N)来说是好消息，或能为中国移动最终推出苹果(AAPL.O)iPhone手机奠定基础。但是报道也不完全对中国移动有利，因为暗示另外两家电信巨头将被允许使用更为成熟的全球技术开发4G网络，而中国移动则被迫使用国产技术TD-LTE建设其4G网络。中国移动一直努力游说工信部要求另外一家竞争对手也使用TD-LTE。

报道称，工信部可能分批发放4G牌照，而中国移动可能最先受益，可能最早在10月拿到4G牌照。这种做法看起来像是工信部在奖励中国移动过去两年积极建设4G使试用网络，只要牌照到手，中国移动可能很快将试用网络转化为商用。中国移动被迫使用国产3G标准，几乎一直在抱怨。其3G网络的问题和不瘟不火的推广导致市场份额被竞争对手中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)蚕食，这两家公司使用的都是国际3G标准。

如果最新的报道是真实的，中国移动可能在4G业务上获得最多半年的优势期。中国移动或许能够在获得4G牌照后一个月内推出商用4G服务，这意味着年底前就能推出商用4G服务。中国联通和中国电信料将在12月或明年第一季度获得4G牌照，但是他们建设4G网络的速度比中国移动慢得多，意味着他们在明年年中以前或许不能推出商用4G服务。

目前中国移动的3G市场份额在40%左右，远低于其整体移动通讯市场63%的份额。如果中国移动10月拿到4G牌照，我预计该公司将迅速放弃推广3G，积极推广4G，中国联通和中国电信开始推出4G服务前，中国移动有望获得1,000万用户甚至更多。

中国移动也可能积极推进与苹果的谈判，在商用4G服务中推出iPhone最新版。时间点看起来不错，因为媒体猜测苹果可能在年底推出新iPhone，与中国移动可能推出4G服务的时间大体吻合。中国移动是三大电信巨头中唯一一家不出售iPhone合约机的企业，过去大约三年来一直在与苹果进行谈判。

但是中国移动使用的国产技术阻碍了协议的达成。报道称，TD-LTE更能与其他国际标准兼容，应能让苹果更容易为中国移动的4G网络开发出一款产品。苹果应会乐见其他国家的一些电信巨头也在建设TD-LTE网络，进一步提升中国移动与苹果达成iPhone合约的可能性。

一句话：中国移动可能成为国内三大电信巨头中第一个拿到4G牌照的公司，或在年底推出商用4G服务并缔结iPhone协议。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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