《阳歌专栏》中国在线搜索市场进入三国时代

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国在线搜索市场进入三国时代**

搜狐(SOHU.O)旗下的在线搜索公司搜狗与奇虎360QIHU.N看似和谐的景象被迅速打破，双方因不正当竞争和诽谤对簿公堂。我对此一点都不感到奇怪，因为搜狐领导者张朝阳和奇虎的周鸿祎都很固执而且强势。不过我对两家公司的关系这么快恶化有些吃惊。上周张朝阳决定将搜狗战略股份卖给腾讯(0700.HK)。这个决定让奇虎颇感受挫，后者近几个月始终在积极争取获得张朝阳和搜狗的垂青。

上述诉讼将使中国搜索市场呈现三足鼎立的局面，百度(BIDU.O)以三分之二左右的市场份额处于领先地位，奇虎旗下的360搜索位居第二，而搜狗和腾讯旗下的搜搜合并后，将是季军的有力争夺者，市场份额在10%左右，增长潜力很大。

腾讯上周以4.48亿美元战略入股搜狗，占股36.5%。周鸿祎随后在其微博上写道，搜狗在宣布腾讯入股前通知了他，表现了尊重和礼貌，他也为搜狗与腾讯的合作表示了良好祝愿。搜狐和奇虎最初展示了看似友好的关系。

但是在搜狗起诉奇虎不正当竞争后，这种友好的表象迅速烟消云散，奇虎360也进行了反诉。搜狗向西安市中级人民法院状告奇虎科技公司、奇虎360软件公司，要求赔偿经济损失4,500万元。起诉书称，奇虎在未经用户同意情况下，直接将用户的默认浏览器从搜狗浏览器修改为360安全浏览器。

奇虎很喜欢这么干，之前也吃过类似官司。2010年，腾讯起诉奇虎监控QQ聊天软件。今年4月，法院判决腾讯胜诉，奇虎需向腾讯赔偿500万元，并在网站首页和相关媒体进行道歉。赔偿金额很少凸显中国法律体系的不完善，经济犯罪成本太低。

我确信搜狗正在迅速寻找方法“解决”奇虎造成的问题，官司可能要打几年。我预计搜狗最终会胜诉，不过罚金可能不多，不会对奇虎有什么实际的威慑力。估计未来几年会有很多热闹看，行业巨头们将在搜索市场展开激烈争夺。

一句话：搜狗起诉奇虎360标志着中国在线搜索市场进入激烈竞争的三足鼎立格局。

**阿里巴巴转投纽约上市**

报道称，因阿里巴巴管理层执意维持对公司的控制，该公司目前倾向于赴美上市。熟悉情况的人都知道，此前的报道称阿里巴巴倾向于赴港上市，但香港交易所不同意破例。此事引发了两个问题：阿里巴巴究竟会在哪儿上市以及一家公司上市后该由管理层还是投资者控制。

报道称，阿里巴巴寻求实施合伙人管理制度，由管理层控制董事会。但这种股权结构与港交所的规定不符，港交所的原则是所有股东话语权平等。香港交易所不肯破例。

阿里巴巴一直在纽约和香港之间选择上市地点，上市规模可能达150亿美元。此前的报道称阿里巴巴倾向于香港，因为离内地更近，而且在那里的知名度也更高。但是港交所拒绝破例导致阿里巴巴考虑赴美上市，美国的两大股票交易所都允许阿里巴巴的股权结构。

我最初以为阿里巴巴是在虚张声势，以迫使港交所改变主意。但仔细想想以后，我觉得阿里巴巴赴美上市的考虑是认真的，以便实施合伙人管理制度。我认为马云很固执，对公司发展有自己的强烈想法，不愿意听命于其他人。我觉得港交所和阿里巴巴都不会让步，因此阿里巴巴最终可能在纽约上市。

该案例引发股东是否有资格控制公司的问题。香港一位知名的股东活动人士称，股东应该有这样的资格，并表示如果港交所为阿里巴巴破例，他将发起抗议活动。他的理由是，如果投资者投入了资金，就应该获得公司运营的话语权。

我个人的观点略有不同，关注的焦点是披露概念。我同意投资者应该在决策过程中拥有话语权，但也应该有权放弃这种话语权，让其他人做决定。

阿里巴巴提前披露了股权结构，投资者在管理决策中话语权有限，他们可以选择是否仍想买入阿里巴巴股票。我认为，如果阿里巴巴进行了适当的披露，应该允许其实施合伙人管理制度。现实地讲，这意味着阿里巴巴可能不得不赴美上市才能获得自己想要的结果。

一句话：阿里巴巴很可能在纽约上市，因为香港交易所不太可能在股权结构问题上为阿里巴巴破例。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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