《阳歌专栏》搜狐否认私有化传言 淘宝试水微信搜索

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**搜狐否认私有化传言 淘宝试水微信搜索**

互联网门户网站日前传来两则有趣的新闻。一是搜狐(SOHU.O)否认关于私有化计划的报道，其次是有媒体报道称新浪(SINA.O)与阿里巴巴合作的会谈或许已寿终正寝。上述两动态均说明现有环境下达成交易的艰难程度。在当前形势下，很多企业高管无法就估值达成一致，公司所有者往往认为，其资产要比市场上其他人所认为的价值更高。

让我们先来看看搜狐。在媒体曝出搜狐或在考虑私有化计划后，该公司很快成为各大媒体的头条。报道援引未具名消息人士的说法，并迅速传到投资者耳中。投资者认为搜狐正寻求追随其他海外上市中国企业的私有化潮流，这其中包括广告公司分众传媒(Focus Media)FMCN.O及酒店运营商七天连锁酒店SVN.N。

搜狐回应称这些传言毫无根据，称并没有就公司私有化进行商谈。这一迅速演变的事件让搜狐股价呈过山车式的波动，周二股价上升12%，但在公司正式辟谣后，周三股价回吐所有涨幅。

最初一些报道称，搜狐创始人张朝阳在探索私有化，因他认为搜狐的价值被投资者低估。这让媒体不由得猜测，张朝阳就是传言的源头，因他希望推升公司的股价。这种猜测或许部分属实，但我认为，私募投资者和其他希望为该交易提供融资的企业或许也对该传言起到推波助澜的作用，希望迫使搜狐寻求私有化。

无论是何原因，任何潜在协议看似暂时都已不可能。但该案例的确说明，市场上有大量寻求私有化好机会的私募，这意味着我们今年可能还会再看到一两个启动私有化的企业。

与此同时，让我们迅速看下新浪的动态，此事正值阿里巴巴旗下淘宝与腾讯(0700.HK)旗下迅速发展的微信达成新的合作关系之际。报道称，淘宝在微信上低调上线购物搜索。

此次合作本身看似不像一次大交易，但其更大的意义在于，微信正迅速崛起，成为新浪微博的一个竞争对手。因而，阿里巴巴与腾讯微信的最新合作或意味着，阿里巴巴已放弃与新浪微博的合作希望。

去年年底媒体曾报道称，新浪和阿里巴巴正在就后者投资新浪微博的交易进行谈判。阿里巴巴希望利用新浪微博巨大的注册用户基础，作为其电商服务的潜在客户。后来的报道称，会谈已经破裂，因双方无法在估值上达成一致，而淘宝与微信的最新合作可能表明，新浪与阿里巴巴的合作谈判已彻底无望。

一句话：搜狐否认私有化意味着搜狐很可能暂时会继续上市，而另一则不相关的新协议或意味着新浪此前与阿里巴巴的合作谈判已彻底无望。

**汉庭增长放缓 如家涉足户外广告**

汉庭酒店集团(HTHT.O)最新的业绩显示周期性很强的酒店行业可能进入新一轮下行轨道；如家快捷连锁酒店HMIN.O与Tiger Media合作，开展户外广告业务，可能获得新的营收。

2010年底上海世博会结束后，中国酒店行业进入下行周期，随后稳步回升。汉庭的股价位于52周高位附近，鉴于其最新业绩表现，现在可能是卖出的好时机，因为数据已经暗示行业将步入长期放缓周期。业绩亮点在于汉庭看似为将来的上升周期做好了准备，仅今年将增加的门店数量已经占到总量的三分之一左右。

汉庭公布业绩，第四季净利同比增加约40%，2012年全年净利同比增长约50%；第四季营收同比升约36%，2012年全年营收同比增加约43%。业绩报告表明，增长在去年稍早时候触顶，随后开始放缓。

2013年料维持放缓趋势。汉庭预计2013年第一季营收同比上升30%-32%，全年营收或增长26%-29%。据我对酒店行业的长期观察，对于这个周期性很强的行业来说，这种放缓是很常见的，或许并不是某家公司独有的。公司股价确实倾向于和周期性同步波动，意味着汉庭的股价可能在未来一年承压。

汉庭看起来为下一个上升周期做好了准备，今年计划开设约350个门店，目前该公司拥有1,035个门店，暗示其对未来抱有信心。

如家的股价也位于52周高位附近，该公司下周一将公布季度业绩。Tiger Media发布公告称，与如家达成协议，在如家旗下的酒店销售户外广告。Tiger Media今年夏天将在如家位于上海的酒店内发布首批两个户外广告，随后将发布更多。

如家此举很聪明，其旗下很多酒店都位于人流密集区域，对广告主很有吸引力；此外，如家选择与Tiger Media这种专业机构合作，而不是尝试自己做这种主营领域意外的业务，也很明智。

如家在中国超过200个城市拥有1,700个门店，对Tiger Media来说是个有吸引力的广告平台。如果业务进展顺利，未来两年料给如家带来新的营收，或有助于抵消即将到来的行业放缓。

一句话：随着酒店行业步入下行轨道，汉庭的扩张和如家与广告公司的合作计划看起来都是对未来发展所作的良好准备。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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