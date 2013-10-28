《阳歌专栏》搜狐或收购迅雷看看

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**搜狐或收购迅雷看看**

在线视频行业洗牌仍在继续，有消息称搜狐(SOHU.O)已同意收购迅雷看看。如果消息属实，将是令人相当振奋的进展，标志这个重组中的行业又将出现一家重量级公司。优酷土豆YOKU.N目前是该行业的老大，这两家昔日最大的视频网站于去年合并；爱奇艺今年5月以3.7亿美元收购PPS后，在行业的排名升至第二。搜狐曾经营着中国第二大视频分享业务，收购迅雷看看后或可在行业前三中占一席之地。

值得一提的是，由于搜狐创始人兼CEO张朝阳比较难缠，涉及该公司的所有交易通常都是一波三折。虽然最新报道显示交易即将签署，甚至可能已经签署，但我在搜狐正式宣布之前都不敢相信。读者应当记得，搜狐一直都是今年早些时候各种合作传言的主角，甚至还曾传出了该公司很快收购PPTV的消息。

但到最后，实际只有一项交易开花结果，即搜狐上月宣布以4.48亿美元将搜狗36.5%股权出售给腾讯(0700.HK)。对于张朝阳在这项交易中选择与腾讯合作而非奇虎360QIHU.N，我觉得是明智的决定，因为后者CEO周鸿祎甚至比张朝阳还难缠。

就最新这桩交易来看，如果事实上双方确实在磋商，且张朝阳能够最终完成交易，这项合作似乎很适合搜狐。我们来仔细看看相关报道，搜狐和迅雷据报已达成“资本层面合作”协议，想必是搜狐收购迅雷看看大部分股权或者全盘接手。相关消息均来自一位知名业内人士的博文，意味着也有可能仅仅是个传言而已。

迅雷和PPTV目前仍是两家大型独立运营的视频网站，没有金主支持，这表明两家都有压力，要寻找资金充裕的合作伙伴获得支持。PPTV显然正在寻找买家，一直都有该公司与各种公司接洽的消息传出。一个月前有报道称，苏宁云商(002024.SZ)收购该公司的交易接近成事。迅雷曾考虑通过IPO融资，但由于投资者对中国科技企业的信心在两年前跌至谷底，该公司的上市计划也就搁置。该公司后来再度尝试重启IPO，但据报因网站存在盗版内容再次遇阻。该公司将迅雷看看分拆成不受这些问题困扰的独立业务，据报正在考虑让其上市。

鉴于迅雷看看可能仍在亏损，我觉得其IPO计划也会半途而废。近期，投资者信心有所好转，但青睐的是盈利企业，因此我觉得这一点十分重要。最后要说的是，如果搜狐与迅雷看看的交易属实，则可打造一家全新的、拥有必要资金的重量级企业，面对行业竞争，因此我很看好这项交易。但鉴于张朝阳比较难缠，实际完成交易的几率或许只有50%。

一句话：搜狐收购迅雷看看似乎为明智之举，但由于张朝阳比较难缠，交易完成的几率只有50%。

**广州越秀集团收购香港创兴银行**

广州市政府旗下的越秀集团收购香港创兴银行(1111.HK)，这一交易暗示我们或会很快看到更多寻求国际化的中资银行采取类似行动。香港是一个国际金融中心，并与大陆有着紧密的文化和地理联系，是所有希望走出国门的中资银行的天然跳板。未来几年，中资银行走出国门的紧迫性可能增加，因为中国暗示可能很快向民间投资者开放银行业。

中国四大国有银行都可能是香港银行的潜在买家，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)已经作出这方面的暗示。交通银行(3328.HK)(601328.SS)等大型银行也可能采取类似行动，因为这些银行也有能力进行10-50亿美元的并购。大型证券公司也可能加入收购战，比如中信证券(6030.HK)(600030.SS)此前收购了里昂证券。

在这一背景下，让我们来看看相关报道。报道称，越秀集团将出资15亿美元收购创兴银行75%股权。这是2008年招商银行(3968.HK)(600036.SS)入股永隆银行以来，内地银行首次大规模收购香港的银行。创兴银行控股股东为廖创兴企业；洽购始于8月，创兴银行股价从那时起上涨了66%。

一个月前，有媒体报道称中国农业银行是永亨银行0302.HK的多个潜在买家之一。新加坡华侨银行(OCBC.SI)据报道也对永亨银行感兴趣。

华侨银行对永亨银行感兴趣，暗示香港的银行不只是中资企业进军亚洲市场的跳板，也可以帮助亚洲企业进入中国。随着中国推进人民币国际化，香港成为提供人民币服务的一个主要中心，这一定位将日益重要。

创兴银行被收购以后，香港家族控股的银行所剩不多，潜在收购对象在迅速减少。剩下的两个潜在收购对象是东亚银行(0023.HK)和大新金融(0440.HK)，其市值分别为100亿美元和20亿美元左右。中国工商银行收购了东亚银行一些北美资产的主要股权。

预计未来一两年中国工商银行可能试图控股东亚银行，既为加强合作，也为防止其他竞争对手插足。估计永亨银行也将很快被收购，不知道中国农业银行是否会赢得收购战。未来一两年，剩下的几家家族控股银行很可能与内地企业达成新的合作，强化香港作为中国和世界间金融桥梁的角色。

一句话：香港创兴银行被广州越秀集团收购，预示香港剩下的几家家族控股银行将成为内地银行的潜在收购对象。（完）

编译：徐雪萍/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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