《阳歌专栏》昱辉阳光为光伏行业再添喜讯

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**昱辉阳光为光伏行业再添喜讯**

境况艰难的光伏行业传出更多好消息，昱辉阳光(SOL.N)大幅上调当前季度营收和利润率预测，是该行业回暖的最新迹象。虽然该公司没有预测其将扭亏为盈，但这一最新迹象似乎表明，若当前这种趋势继续发展，该行业一些大企年底前有望恢复盈利。有人还会认为，这一好消息预示外界对中欧很快会就光伏贸易摩擦达成妥协的信心增强。

昱辉阳光上调业绩预测，刺激其股价一度反弹近20%触及一年多高点3.44美元，但该水平仍不到之前高点的四分之一。不过，该消息并未提振其他光伏类股。尽管近期光伏板块普遍反弹，但这种情况意味着未来数月投资者在购股方面可能会进一步精挑细选，令能够最快恢复盈利的企业获益。

我们先来看看昱辉阳光最新预测的详情。该公司大幅上调当前季度的营收和利润率预测，预计二季度光伏组件发货量为760-770兆瓦，较之前预测上调了约8%。该公司预测二季度营收介于3.65-3.70亿美元，较之前预测值上调15%，反映了产品价格在经历两年持续下跌后最终企稳，并对利润率改善的产生促进作用。该公司预测二季度毛利率为5-6%，之前预测则为3-5%。

该公司的全年业绩预测相对保守，全年发货量预测仅上调3.5%，似乎表明其一点也不确定下半年能否保持当季的强劲势头。如此不确定的原因部分与产品价格能否持稳有关，而且我怀疑更大的原因在于该行业最大的出口市场--欧盟。

昱辉阳光上调业绩预测只是该行业更多好消息的其中之一。阿斯特阳光电力(CSIQ.O)本月早些时候曾预测公司今年全年将实现盈利；天合光能TSL.N大约在同一时间表示，拥有足够偿还今年到期的1.38亿美元债务的资源。光伏行业曾坏消息不断，产品价格大跌，企业利润蒸发。直到5月，产品价格才出现了两年多以来的首次持续回升。

光伏行业昔日的超级明星尚德电力STP.N旗下的无锡尚德今年早些时候申请破产，之后又大规模削减业务。陷入困境的赛维LDKLDK.N也大规模缩减业务规模，逐步出售资产和股票，以免沦落到与无锡尚德相同的命运。中国政府也加大干涉力度，鼓励兴建新的太阳能发电厂，以便为这些依赖出口的企业提供一个重要的市场。

过去两年中，我至少有两次对光伏行业当前这种低迷态势何时结束做了错误的预测，主要是受行业高层过于乐观的言论鼓动。因此，我觉得目前断言该行业将回暖仍为时尚早。但相关迹象越来越鼓舞人心，而且我觉得一些光伏大厂最快会在第三季最终扭亏为盈。

一句话：昱辉阳光上调业绩预测，表明光伏市场状况好转，但受欧盟反倾销调查影响，该行业依然面临重要风险。

**双汇或赴港上市**

双汇收购美国猪肉产品生产商SmithfieldSFD.N又有新进展，报道称双汇可能打算完成收购后赴港上市。赴港上市看起来是明智之举，中国对猪肉需求巨大，投资者可借此投资该市场。双汇的规模和国际程度也将有助于安抚一系列食品丑闻引发的中国消费者担忧。虽然这么说，但我非常怀疑收购案能够获批，因在美国面临的阻力不断加大。

先来看看上市的消息。外媒报道称，双汇计划在完成收购Smithfield后赴港上市，筹集至多40亿美元。赴港上市看起来有道理，双汇已经将美国投行高盛(GS.N)计为投资者之一。帮助双汇进行并购的还有摩根士丹利(MS.N)。这两家投行可能帮助双汇赴港上市。

双汇收购Smithfield的规模约为70亿美元，包括47亿美元现金和承担Smithfield的债务。消息人士称，香港是理想的上市地点，中外投资者都可以投资。上海和深圳交易所基本不面对外国投资者，而且因散户众多导致波动更大。

我认为双汇赴港上市是明智之举，中国目前缺乏食品行业大的投资标的。很多中国消费者喜爱猪肉，不过该行业仍高度分散，小规模饲养者众多。这种情况导致很多质量问题的出现，今年早些时候的黄浦江死猪事件就凸显出该问题。

如果双汇成功收购Smithfield，将获得重要的外国技术，有助于其猪肉生产。而且可以获得外国的管理技术，有助于提升质量控制，安抚担忧的中国消费者，因此获得竞争优势。

不过美国国会举行的听证会看起来越发负面，收购案获批的前景不妙。媒体一直在报道这些听证会，我觉得很排外，包括威胁美国食品安全和损害美国国内猪肉行业等言论。

我做过很多年记者，我了解西方媒体喜欢报道负面新闻，因此关于听证会的报道可能没有反映大的基调。而且听证会对批准程序没有直接影响，最终的决定由奥巴马政府作出。

不过我也认识到食品安全在大多数国家都是一个敏感问题，各国对如此重要的产品通常不愿意过于依赖其他国家。这种担忧是美国、欧洲和日本对农业提供大量政府补贴的主要原因之一。这种敏感性短期内不会改变。因此我认为双汇收购Smithfield获批的机会有一半，最终可能因食品安全担忧被否决。

一句话：双汇收购Smithfield完成后赴港上市的计划可能引来投资者的强烈兴趣，不过收购可能因食品安全担忧被否决。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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