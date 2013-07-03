《阳歌专栏》中国光伏企业：我们能存活下来

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国光伏企业：我们能存活下来**

深陷行业危机的中国光伏企业传出新消息，似乎在告诉投资者它们能够度过行业危机。当然，当危机退去之时，最终存活下来的企业可能与危机开始之初已经完全不同。赛维LDK太阳能LDK.N最新声明称其正在被一家中国投资者缓慢接管，似乎隐约地表明了这种局面。另一方面，阿特斯阳光电力(CSIQ.O)的消息则更为乐观，该公司正在实施一种新的业务模式，并预计今年全年将实现扭亏为盈。此外，天合光能TSL.N希望向投资者表明自己有能力偿还债务。

对于上述消息，投资者仍将光伏行业视作最具冒险性的押注，而非实际投资工具，大家等着看光伏行业经过重整后将以怎样的面貌示人。仅有天合光能的股价因其相对乐观的消息而上扬，该公司表示将偿还本月稍晚到期的借款之后，股价上涨了3.5%。

阿斯特阳光电力发出预计今年转亏为盈的消息后，股价实际上下跌了2%。但是，我要说明的是该公司股价在最近几个月以来已经录得难以置信的涨幅，自从去年3月末以来上涨了近三倍，因此也许该稍事歇息了。江西赛维LDK宣布自己在被另一家中国投资者缓慢接管后，股价下跌了5%。

首先来看阿斯特阳光电力。该公司发布声明称出售了一处自建光伏电站，今年全年预计会实现盈利。该公司将其在加拿大建设的10兆瓦光伏电站卖给了TransCanada TRP.n，这是两家公司协议转手九座类似电站中的第一宗。光伏企业已经转向这种业务，即为运营商建设电站，希望在行业危机持续不退时以此实现业务创新。

假设TransCanad等买家最终将买入自己承诺采购的电站，阿斯特阳光电力的这种发展模式可能确实会给其带来新业务。阿斯特阳光电力称，这宗交易是其实现自己目标的一部分；该公司计划通过为运营者建设电站获得半数营收。这也是阿斯特阳光电力实现2013年全年盈利目标的重要举措。

接下来看看天合光能，该公司预计到本月稍晚1.38亿美元五年期债券全部到期之时能够最终完成偿债义务。实际上，上述债券的大部分已经偿还完毕，本月稍晚天合光能仅需支付5,700万美元。但是，该公司给出了明确的消息，称自己有足够资金履行偿付义务，并将继续偿债，至少目前如此。

赛维LDK是中国主要光伏企业中表现最差的一家，该公司宣布以每股1.03美元向福来投资增发了2,500万普通股。根据该公司最新股价，这笔增发交易占其市值的12%左右。福来投资此前曾买入LDK 1,900万股，这意味着福来投资当前的总持股比例达到了20%左右。福来投资或将继续增持LDK股份，缓慢接管LDK。

一句话：阿斯特阳光电力通过新业务模式，似将度过这次光伏产业危机，而赛维LDK正在缓慢地被另一机会主义买家接管。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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