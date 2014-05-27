《阳歌专栏》索尼游戏机来华淘金

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**索尼游戏机来华淘金**

上海迅速成为全球两大游戏机巨头进军中国的起点，有报导称索尼(6753.T)与一家中国企业成立合资公司，在华销售PlayStation。几周前，微软(MSFT.O)与百视通在Xbox上联手。索尼和微软都看好中国巨大的游戏机需求，中国政府近期取消了长达10年的外国游戏机禁令。

我对索尼和微软的新合作都不报很高期望，因为随着网络游戏越来越多、越来越有吸引力，游戏机市场在未来10年里几乎肯定会缓慢下滑。尽管如此，未来几年微软和索尼仍可能向中国玩家卖出大量游戏机，为最终向网络和移动产品转型做铺垫。

东方明珠600832.SS发布公告称，将与索尼在上海自贸区成立两家合资企业，一家由索尼控股，一家由东方明珠控股。我预计合资企业最初将进口PlayStation在华销售，但也计划最终在华生产。

三周前，媒体报导称微软计划通过与上海东方传媒集团旗下百视通(600037.SS)的合资企业将Xbox引入中国。报导指出，微软计划9月前在华推出Xbox，售价4,999元，约800美元。这比其他市场500美元的起售价高不少，中国高进口关税可能是主要原因。我猜测微软也会在华设立Xbox生产工厂。

微软和索尼现在采取行动的原因是之前他们的游戏机都无法进入中国市场。虽然禁令解除，两家公司成功的机会似乎也有限。手机游戏是一大竞争，此外还有百度(BIDU.O)、阿里巴巴、小米和乐视网(300104.SZ)等企业推出的互联网电视和机顶盒产品。

我猜测国内企业能够提供足够多竞争产品是中国最终决定解除游戏机禁令的原因之一。国内产品获得的评价参差不齐，大多很新，因此很不成熟。微软和索尼的经验则超过10年，产品非常成熟，因此或许在未来两年里能取得有限的成功。

一句话：索尼和微软通过合资企业进军中国游戏机市场，未来两年或能取得一些成功，但可能很快遭遇国内竞争对手的挑战。

**京东向阿里巴巴发起新挑战**

京东(JD.O)在完成首次公开招股(IPO)后最终将重心转回到业务上，寻求挑战阿里巴巴的市场地位。该公司宣布调整拍拍网管理层，其在微信上的一级入口也将在近期上线，这两个举动看起来令人相当兴奋，属于与腾讯(0700.HK)近期进行的股权合作的一部分。

我个人乐见京东将经营重心转回到提振核心电商业务的工作上，该公司在过去两年里多数时间受到IPO事宜的牵扯。京东上周登陆纳斯达克市场，强势发行新股融资18亿美元，上市首日股价上涨10%。

先来看看京东的两个最新动向及其意义所在。今年3月，京东将15%的股权出让给腾讯，而上述两个举动则是这项交易产生的直接结果。作为交易的一部分，腾讯将旗下的B2C电商业务易迅并入到京东自己的核心B2C业务，同时还将旗下C2C业务拍拍网交由京东管理。

京东宣布对拍拍网管理层进行大调整。此举相对简单明了，即原银泰网CEO林琛加盟京东，出任拍拍网的运营副总裁。

说实话，我对林琛本人及银泰网都不是很了解，但此举似乎表明京东打算将拍拍网打造成一个重要业务。行业观察人士应当知道，中国B2C行业竞争相对激烈，阿里巴巴在市场占据着半壁江山，京东的市占率约为25%。但在C2C行业，阿里巴巴旗下的淘宝网则独占鳌头。鉴于此，光靠任命一位高管来挑战阿里巴巴的老大地位是不够的，但此举似乎表明在未来数月，京东在C2C业务方面会变得更加锐意进取，以努力打造该业务。

另有消息称，京东在微信上的一级入口上线在即，这有望成为该公司一个新的重要业务源头。此事最早是在上月披露的，最新报导称微信的大入口或在京东的618购物节期间推出。

腾讯本月早些时候报告称，微信目前的活跃用户为4亿，公司正在努力让微信盈利。电商无疑是微信盈利的不错方式之一，虽然阿里巴巴与微博(WB.O)的类似合作并不是很成功。鉴于腾讯和京东过去的执行力都很强，我认为两家公司这项合作成功机率很大，而且我对此举在接下来12个月会结出硕果持相对乐观的态度。

一句话：京东最新举动表明，该公司准备借助拍拍网和与微信的合作，在C2C和B2C领域向阿里巴巴发起新挑战。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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