《阳歌专栏》西班牙BBVA清空中信国际金融控股

图为北京市内一家中心银行的标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**西班牙BBVA清空中信国际金融控股**

一句话：BBVA大幅收缩与中信的合作，成为西方银行与中方合作伙伴分道扬镳的又一例证，未来两三年外资不太可能对中国银行业进行新的投资。

报导称，西班牙第二大银行BBVA卖出所持有的中信集团旗下一个控股公司股权。需要现金是BBVA此举的原因之一。但BBVA和其他大型外资行在过去三年里大多终结了与中国合作伙伴的联姻，因为这样的合作未能带来战略利益。

10年前，高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)和花旗(C.N)等金融巨头大举入股中国国有银行，希望藉此进军中国银行业市场。铩羽而归后，这些西方巨头清空了大部分持股，因为全球金融危机后他们需求筹集资金充实资产负债表。

报导指出，BBVA将所持有的中信国际金融控股股票卖给中信银行(0998.HK)，作价约10亿美元。中信银行将全资拥有中信国际金融控股。中信国际金融控股持有中信集团在海外的银行和金融服务资产。

BBVA曾持有约15%的中信银行股份，去年将部分股份卖给中信银行母公司，减持到10%左右。BBVA这两次出售股权主要都是为了筹集资金，因为西班牙国内情况一直不好。

西方大型银行大规模卖出所持有的中国金融服务企业股份可能接近尾声，当然BBVA可能进一步减持中信银行。上一次西方大型银行减持中国合作伙伴是去年秋季，美国银行清空对中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的长期投资。

BBVA卖出所持有的中信国际金融控股股票凸显中西方合作的失败。中信被认为是中国最有创业精神的企业之一，BBVA此举意味着外资行认为与大多数中国合作伙伴合作过于困难，因为存在文化和其他隔阂。

大型外资行放弃中国市场了吗？如果没有，他们下一步会怎么做？他们很可能没有放弃，因为中国市场非常大，不应该忽视。大多数外资行可能将注意力转移到西方，至少未来两三年不会在中国展开大规模行动。

中国媒体上周报导称，中国政府正在研究新的规定，放松对外资的一些限制。这可能标志着中国政府终于准备欢迎外资行进入中国。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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