《阳歌专栏》西班牙电信大幅减持联通股份

图为在中国联通召开的一次记者会上拍摄的公司标识。 REUTERS/Tyrone Siu

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**西班牙电信大幅减持联通股份**

一句话：西班牙电信大幅减持中国联通股票，暗示该公司明年可能退出对联通的投资，标志着10年来外国电信企业寻求通过与中国电信运营商合作进入中国市场的努力失败。

中国电信运营商的股票在小投资者看来可能是不错的标的，但对寻求进入中国电信市场的外国电信企业来说，这些股票显然没那么好。这是我对西班牙电信(TEF.MC)进一步大幅减持中国联通股票的解读，这一举动或预示着西班牙电信将全面退出这笔投资。

果真如此，这将为10年来外国电信巨头大规模投资中国电信运营商画上句号。所有投资都以分手而告终，外国电信企业无法从合作中获得战略利益，所以卖出所持有的股票。

一个重要的问题是这些股票对只想从股价上涨中获益的小投资者来说是好的投资吗？我坚定地认为是的，我目前看好行业龙头中国移动(0941.HK)(CHL.N)，会避开联通，因为联通一直是行业中的落后企业。

报导称，西班牙电信抛售近6亿股联通股票，持股比例从5%下降至2.5%。出售价格为每股11.14港元，较联通最新的收盘价折价3%。折价看起来不大，而且也合理，或许反映电信股整体需求强劲，因投资者对4G服务期待较高。

2005年，西班牙电信购买网通3%的股票，网通后来与联通合并。2011年，西班牙电信增持联通至10%。随后欧债危机爆发，西班牙市场受到严重冲击。这导致西班牙电信2012年卖出了所持联通股票的一半，持股比例下降至5%。西班牙电信在声明中称，仍致力于与联通的战略联盟，但我预计该公司明年底会售出其余的联通股票。

西班牙电信的退出将成为第三家抛售中国电信运营商战略持股的外资电信巨头。另外两家为沃达丰(VOD.L)和韩国SK电讯(017670.KS)，他们分别与中国移动和联通有过合作。

所有外资电信企业都曾对中国市场抱有很高期望，希望通过与中国合作伙伴建立合资企业和其他方法从中国获利。但中国电信运营商对此几乎不感兴趣。缺乏进展最终导致合作终结。

通过沃达丰、SK电讯和西班牙电信的失败案例，我估计其他大型外资电信企业短期内不会再对中国电信运营商进行新的投资。但外资电信企业可能会与中国新兴的虚拟运营商进行新的合作，这些虚拟运营商大多为民营企业，远比三大电信运营商充满活力，并更具创新力。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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