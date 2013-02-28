《阳歌专栏》苏宁业绩悲观 万得城退出中国

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苏宁业绩悲观 万得城退出中国**

苏宁电器(002024.SZ)公布的2012年业绩令人失望，获利下降加速；德国麦德龙集团(MEOG.DE)在中国的合资企业万得城宣布关店退出。看到这两则消息，打算进军中国消费电子产品市场的人恐怕要再想想了。

中国电子产品零售市场什么时候才能稳定？到那时，市场会是什么样子？先看消息，再做回答。

苏宁宣布，2012年获利下降44%至26.8亿元。去年前三个季度获利下降37%，这意味着第四季度获利下降的速度加快。全年营收增速大幅放缓至4.8%，远低于前三个季度的7.1%。对于这个业绩没有太多可说的，中国电子产品零售行业竞争异常激烈尽人皆知，苏宁等传统零售业者面临京东和阿里巴巴等电商的市场挤压。

万得城（Media Markt）宣布，3月11日将关闭其在上海的七家门店，而万得城上海淮海店将作为主要的客户服务中心继续运营，直至4月30日关闭。上个月万得城曾暗示可能退出。

德国麦德龙集团和富士康科技集团是万得城中国的两大股东。两年前，万得城进入中国时他们曾满怀希望。就在万得城进入中国数月以后，美国电子产品零售巨头百思买(BBY.N)就退出了中国市场。万得城中国曾计划迅速扩张，到2015年在中国开设100家店。显然，他们低估了市场竞争以及电子商务的迅速崛起。

那么未来5-10年市场会怎样呢？我认为越来越多的销量将转移到互联网，未来五年内超过一半会来自电子商务渠道。苏宁凭借其专业性，仍可能保留一席之地；而国美(0493.HK)等其他传统巨头则可能因融合电子商务的速度缓慢而遭遇麻烦。

我预计将有两三家电商企业成为巨头，阿里巴巴和京东商城都很有潜力。不过未来三五年该行业仍将出现动荡，直到形成新的格局。

一句话：苏宁业绩大幅下滑和万得城退出中国反映电子产品零售商面临的艰难市况，未来三到五年情况料难改变。

**世纪佳缘和华谊兄弟为当前财报季带来些许亮光**

当前财报季多数时间我都在写很多公司灰暗的状况，因中国经济放缓，很多企业都出现利润下滑。现在我想暂时从那些业绩不佳的消息中抽离，看看那些刚刚发布喜人业绩的小公司，这其中包括婚恋网站世纪佳缘DATE.O、导航软件专家高德AMAP.O以及电影制作商华谊兄弟(300027.SZ)。上述三家企业均公布了喜人业绩，说明在当前中国经济不景气的情况下，投资者仍能看到些许光亮。

这三家企业每家的故事都不尽相同，但或许一个潜在的主题是，他们均处快速发展领域，相比其他更为成熟的行业更易找到增长点。同样重要的是，这三家公司的规模均相对较小，这意味着对它们来说增长要比百度(BIDU.O)、中国移动(0941.HK)(CHL.N)等更成熟企业要容易得多。但同时，这些企业因缺乏多样性也更为脆弱，这意味着如果一款新产品不成功或其现有产品生命周期将走到尽头，它们这种增长局面可能很快逆转。

言归正传，让我们先来看看这三家企业及其最新财报。让我们先从世纪佳缘说起，财报显示，该公司第四季度净利润为1,720万元，同比扭亏。世纪佳缘第四季净营收增加25%，至1.10亿元。财报公布后，世纪佳缘的股价应声上涨1.3%，但其股价仍为两年前IPO价格一半的水准。之前投资者对亏损的中国互联网企业存负面情绪令其股价大幅下跌。

同时，高德第四季净利增23%至870万美元，营收增至4,360万美元。高德得益于中国汽车和互联网市场近期的快速增长，这两个市场的增长极大地推动了驾车者和网民对定位服务的需求。投资者同样对这一业绩给出了积极回应，高德股价上涨逾4%。

最后我们来说说华谊兄弟。得益于《西游降魔篇》的巨大成功，华谊兄弟此次赚了个盆满钵溢。该片有望打破中国票房纪录，成为中国最赚钱电影。华谊兄弟2012年全年净利2.42亿元，同比增长近20%，2012年营业收入增加55%，至13.8亿元。这些数据甚至不包括《西游降魔篇》的营收或利润。该片于中国春节假期上映。华谊兄弟在周四的早盘交易中股价几无变动，可能是由于随着《西游降魔篇》的热映，该公司股价自1月底已上涨25%。

我承认，我对这三家公司都不甚了解，之所以写它们是因为在这个灰暗的财报季中，它们是为数不多的几家出现增长的例子。但从宏观角度看，上述三家公司，特别是高德和华谊兄弟，由于它们在业界的主导地位和在快速增长行业的专长，其未来前景似乎不错。

一句话：在当前大企业很难获得新增长的环境下，华谊兄弟、高德等较小企业可能是不错的投资对象。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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