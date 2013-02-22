《阳歌专栏》苏宁重组以赢得投资者信心

**苏宁重组以赢得投资者信心**

我近期曾写道，2013年很可能成为中国互联网行业的重组之年，因中国该领域很多领先企业冀望将他们日趋复杂的经营体系变得更有效率。

现在，就有一家企业加入这一潮流——苏宁(002024.SZ)宣布重大重组计划。在此之前，中国互联网领域的各大领军企业，包括腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、阿里巴巴和新浪(SINA.O)等，均出台类似举措。

在这一股突然出现的系列重组的背后，可能是很多因素在起作用，居于首位的是，这些企业中的很多在过去几年获得可观增长，原有产品线中添加了很多新产品与服务。另一个驱动因素是移动互联网的快速崛起，中国料将成为世界最大的智能手机市场。第三个因素是，新浪微博以及腾讯微信等社交网络应用的异军突起，这两大平台的用户都达数亿。

近期的一些重组大部分是低调的内部动作，与此不同的是，苏宁则采取了较为高调的举动，召开新闻发布会并通过高管访谈宣布了相关计划。这种举动可能反映出，苏宁意在说服怀疑态度日增的投资者，该公司过去两年的较长期策略是正确的。在这一策略下，苏宁试图将自身从传统的电器零售商转型为综合零售商，并大力着眼于电子商务。

这一转型过程迫使苏宁牺牲利润，并在上市后于去年首次发行公司债券来融资逾10亿美元。投资者对于这些重大举动越发没有耐心，苏宁股价自去年4月以来跌去了约三分之一。

我们来仔细看下最新的这次重组，但我要说，从一个普通观察人士的角度来看，其中的细节有些乏味。据报道，苏宁的组织结构将由矩阵式组织转变为事业群组织。

苏宁还新增三大运营总部，包括连锁平台经营总部、电子商务经营总部、商品经营总部。在一个采访中，苏宁高管称，该公司将在未来三年投资220亿元人民币发展物流项目。目前苏宁正扩张电子商务业务，试图将自身从传统的家电零售商转型为综合型零售商。

正如我之前所写的，这种重组对于中国大型互联网企业来说可能是必要的，因为其中很多企业在原有产品线的基础上都出现了可观的发展与扩张，需要创建新的管理结构来适应这些变化。但同时，我也要说，这种大规模管理变革也是极其复杂的，很可能带来负面结果，其中一多半案例甚至失败也有可能。

在苏宁的案例中，该公司资历较深，与其他年数较短的互联网公司相比也有更多的管理经验，这可能为其重组带来更大的成功几率。

我还认为，投资者可能需要对该公司更耐心一些，再给它至少一两年时间来表明其是否能真正转型为综合零售商。但该公司股价可能持续面临压力，直到一些正面的结果出现。这意味着，苏宁股价在至少未来一年不太可能很让人感兴趣。

一句话：苏宁的高调重组旨在赢得投资者对其将自身转型为侧重电子商务的综合零售商这一努力的信心。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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