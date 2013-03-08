《阳歌专栏》尚德电力危机初现曙光？

**尚德电力危机初现曙光？**

尚德电力STP.N与环球太阳能基金资本（GSF Capital）达成和解，或为救助计划清除主要障碍。我猜测和解可能是债权人的主要条件，尚德电力有望避免破产或被政府接管。施正荣向媒体公开表示公司董事会强迫其离开，显示公司内部的角力。

真正的角力是施正荣与政府间的。施正荣不顾一切地希望留在尚德电力，而政府同意提供资金进行救助，但前提是施正荣离开。下周尚德电力将有超过5亿美元的债务到期。

尚德电力宣布，与环球太阳能基金资本达成和解，尚德电力在环球太阳能基金（GSF）中的股权占比将由现在的79.3%增至88.15%，环球太阳能基金由尚德电力、施正荣及环球太阳能基金资本持股。尚德电力与环球太阳能基金资本的纠纷从去年开始，因后者未能如约向尚德电力提供数亿美元的反担保债券。

这对尚德电力重新协商下周到期的5.41亿美元债务非常重要。预计协商将迅速推进，施正荣试图与债权人达成协议，留在尚德电力，避免政府救助。

协议几乎肯定会迫使施正荣将所持的60%股权全部或大部分给予债权人。两年前，这部分股权价值数十亿美元，可是现在只值1.32亿美元。尚德电力宣布与环球太阳能基金资本达成和解后股价上涨了4.3%。

报道称，施正荣透露公司董事会已大约有一个月时间不让他参加会议，并在本周早些时候宣布其辞去董事长职务。施正荣随后表示，董事会废除其职务是错误且非法的。

尚德电力与环球太阳能基金资本达成和解或暗示施正荣仍对尚德电力有一些影响力，或能够制定出救助计划，避免被政府接管。即便如此，施正荣料仍不得不将所持股权的大部分给予债权人，而债权人几乎肯定会坚持要求施正荣退出，让更有经验的高管带领尚德电力走出困境。

一句话：尚德电力与环球太阳能基金资本达成和解，或为重新协商下周到期的巨额债务铺路。

**宜搜与UC据传洽谈合并 小米手机目标翻番**

移动互联网今天有两则有趣的新闻，其中一则是有传言称搜索运营商宜搜将与UC移动谈判合并事宜，UC是一家移动互联网浏览器生产商。同时，其他媒体报道称，正处于上升期的小米手机今年计划实现销量翻番，小米希望从一家定位偏小众的厂商过渡成为一家生产高性价比智能手机的主流制造商。

上述新闻均说明，移动互联网格局正逐渐成为中国最具活力的高科技领域，服务和硬件供应商均在抢占该行业有利位置，该领域最终有望与传统的桌面网上冲浪分庭抗礼，甚至超越后者。尤为特别的是，该行业目前尚无明显的领跑者，这意味着我们可能会看到一些新名字进入该行业，并拿走很大一块市场份额。

如果关于在线搜索供应商宜搜与UC移动正洽谈并购的报道属实，重组后的新公司未来的崛起前景可期。这份援引未具名业界人士说法的报道十分模糊，称宜搜科技CEO汪溪率领的高管本周访问了UC移动位于北京的总部，讨论双方的合作可能。

如果会谈的确发生，报道并未有会谈细节。非常有可能的是，除去直接合并之外的其他合作形式很可能也是讨论议题之一。我认为会谈可能尚处于相对初级的阶段，尽管汪溪的出席意味着，他们已经过了探索性阶段。

在我看来，这个故事最有趣的因素在于，宜搜和UC移动都常常被认为是各自领域中活力十足的企业。外界曾频频传出UC移动或被合并的消息，据信正寻求恰当的合作伙伴，推动其UC浏览器的发展。同时，宜搜去年中期也是在中国移动搜索领域的业界领头羊，其市场份额约为35.5%。桌面搜索领军企业百度(BIDU.O)凭借33.8%紧随其后，其次是腾讯(0700.HK)搜搜引擎，市场份额为25.8%。

宜搜这样的初创企业市场份额却最大，这个事实本身说明，移动互联网还是一个极具竞争性、且没有明显领跑者的领域。因而，宜搜和UC的合作或合并很可能会创建一个更强大的企业，迅速超越百度和腾讯。

说完了宜搜和UC，让我们再来看看小米手机。自从其推出首款高性价比手机小米1后，小米手机在去年迅速崛起。小米手机去年的智能手机销量约为700万部，并试图凭借刚刚推出的新机型维持动力。

媒体援引一公司高管的说法报道称，小米今年的智能手机销售目标是1,500万部，并试图从非大众化品牌成长为一个名扬海内外的主流品牌。如果小米真的希望成长并成为该领域一个重要品牌，这种战略看似是必要的。但这也会让小米直面与国内其他更大品牌的竞争。包括中兴通讯<000063. SZ> (0763.HK)、华为和联想(0992.HK)等在内的企业也在向低价智能手机进军。

由于在年轻消费者中树立了一个“酷”的形象，且限制手机供应营造饥饿效应，小米手机迄今比较成功。但小米很容易会发现，希望变得更主流的愿景或许远难于预期。如果小米在实现2013年销量翻番的远大目标时遭遇困难，我一点都不会感到意外。

一句话：宜搜和UC移动的潜在合作可能会打造出一个新的搜索业巨头，而小米在实现其2013年的销售目标时或许困难重重。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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