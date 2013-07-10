《阳歌专栏》嘀嘀打车牵手快的打车？

图为一辆出租车和其他车辆驶过天安门前的长安街。 REUTERS/David Gray

**嘀嘀打车牵手快的打车？**

几个月前我提到过打车软件行业出现两家领军者--嘀嘀打车和快的打车，现在有消息称它们所属的两家公司可能合并。报道比较模糊，我因而怀疑其准确性，但这凸显了这个迅速发展的行业需要整合。

人们通过打车软件在互联网上预订出租车，这些软件特别适用于北京和上海等大城市，这些城市打车很难，尤其是高峰期和天气不好的时候。

不过很多类似软件如雨后春笋般涌现，导致该市场失控。过度竞争也影响了众多小公司的服务质量，并引发加强监管和行业整合的需要。上海打车应用公司就曾因高价收费遭到打击。此外，出租车司机定制了很多家公司的服务，但是在开车过程中查看多个软件也存在道路安全隐患。

这些问题不仅表明该行业需要严格监管，而且还需要打造几家拥有一定规模和资源的大公司，以提供可信赖且易于使用的服务。因此，嘀嘀打车和快的打车公司合并的传闻尤其令人感兴趣，两家的联姻或将打造出中国首个大型打车软件企业。

最近的报道只提到两家企业探讨合并，而且是多家媒体互相引用，不清楚传言的源头何在。我认为合并看起来有一定道理。两家公司在地理位置上非常互补。嘀嘀打车所属公司的总部位于北京；而快的打车的总部位于杭州，上海也是其主要市场。两家公司合并后，在中国两大城市都拥有雄厚实力。

两家公司也都有强力支持者。报道称，快的打车所属公司近期获得阿里巴巴一笔投资。嘀嘀打车近期与百度(BIDU.O)进行了合作，报道称最新的百度地图应用中嵌入了嘀嘀打车软件。

中国确实需要打车软件。目前需要的是出现几家大公司，向消费者提供可靠的服务。我觉得这些报道的消息来源不明，嘀嘀打车和快的打车公司合并的可能性不大，或许不到40%。我认为未来一年会出现一些整合，出现两三家增长潜力良好的大公司。

一句话：嘀嘀打车和快的打车所属公司合并的传言可能没有根据，但凸显打车软件行业整合的必要。

**网易与动视暴雪再度合作**

有消息称，网易(NTES.O)和动视暴雪(ATVI.O)进行新的大手笔合作，看来我之前提出的两家公司合作会出现问题的预测是错误的。报道称，网易获得动视暴雪《炉石传说：魔兽英雄传》中国代理权。网易从两年多以前开始引进动视暴雪的游戏，双方的关系似乎在加强。

投资者似乎不为所动，消息公布后的两天里网易股价上涨了2%。查看合作细节前，有必要先回顾一下两家公司的渊源，其中也涉及腾讯(0700.HK).

2010年，网易获得动视暴雪《魔兽世界》中国代理权，之前的运营商为第九城市(NCTY.O)。第九城市因此受到重挫，一直难以恢复。网易则获得巨大成功，《魔兽世界》与其原有游戏形成互补。

去年，动视暴雪的大股东法国维旺迪(VIV.PA)宣布要出售所持股份。当时腾讯宣布，一年前与动视暴雪进行战略合作。当时媒体也报道称拥有大量资金的腾讯可能是潜在的购买者之一。

市值80亿美元的动视暴雪似乎是腾讯不错的收购目标，我当时猜测收购时间可能是未来一年左右。动视暴雪最有吸引力的资产是游戏，腾讯可以将其引入自己的游戏平台。我当时预计如果腾讯收购动视暴雪，网易可能在三年的《魔兽世界》中国代理权到期后无法续约。

维旺迪宣布要出售所持动视暴雪股份已经一年多了，但没什么动静。我猜测维旺迪可能改变了主意，不再想出售所持股份，或者至少没有明显的买家出现。

在这些背景下，网易与动视暴雪的合作显然暗示双方合作愉快，并希望加强合作。双方从2008年就开始合作，网易在中国运营着数款动视暴雪游戏。

有趣的是，中国媒体报道称，网易创始人丁磊并未出席双方合作的发布会，而动视暴雪的高层则到场。我猜测丁磊的缺席可能更多因为他低调的风格，与双方幕后的冲突无关。

双方的合作前景如何呢？我认为网易不会考虑收购动视暴雪，主要因为其资源比腾讯少得多，无法负担得起。不过网易与动视暴雪的合作显示该公司正在成为动视暴雪在中国的主要合作伙伴，应能有利于网易巩固其国内游戏市场的地位。

一句话：网易获动视暴雪《炉石传说：魔兽英雄传》中国代理权，反映双方加强合作，应会长期利好网易。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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