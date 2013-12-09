《阳歌专栏》中国进入4G时代 中国移动率先出招

**中国进入4G时代 中国移动率先出招**

中国正式进入4G时代，国内运营商亦开始发布4G业务计划。最新报道称，中国电信(0728.HK)(CHA.N)最快将于本周晚些时候推出4G移动业务品牌。与此同时，中国移动(0941.HK)(CHL.N)重庆公司披露4G资费政策，看起来相当优惠。还要说的是，中国联通(0762.HK)(CHU.N)在这方面尚无任何动静其实并不意外，因为该公司对于此类新的重大进展一直都是行动迟缓且杂乱无章。

中国工信部上周一如外界预期，向三大运营商发放基于国内自主研发技术TD-LTE的4G牌照，此后相关消息纷沓而至。中国移动已建成了覆盖广泛的TD-LTE网络，中国联通和中国电信倾向于建设基于全球更通用标准FDD-LTE的网络，而且外界普遍预期工信部会在2014年的某个时候发放FDD-LTE牌照。

先来看看中国电信关于4G的情况，据报该公司计划近期推出4G移动业务品牌，时间最早可能就在12月10日。媒体报道称，该公司已经为其4G服务选好名称，但该公司高层拒绝透露具体情况。中国移动计划在12月18日正式推出4G商用服务，此前媒体报道称该公司4G服务品牌命名为“和”，有和平或和谐之意。

对于中国电信而言，主要问题是如何提供服务。该公司之前暗示不计划建设TD-LTE网络，起初会租赁中国移动的网络，在明年获得FDD-LTE牌照后将建设和经营相应的网络。这种战略是合理的，因为建设两个不同的4G网络不仅成本高昂且没有必要。

如何在明年将用户转移到FDD-LTE网络上，对中国电信来说也是不小的问题，因为在今后几个月签约使用4G服务的任何用户，都需要使用TD-LTE手机。预计很快就会有公司宣布推出既支持FDD也支持TD的双模手机，而且中国电信甚至中国联通也会推出供他们早期4G用户使用的此类手机。

再来看看中国移动的情况，该公司重庆分公司宣布了4G资费政策，50元可包600M流量，与3G服务相比优惠幅度达20%。这其实也不足为奇，因为中国移动从未大规模推广过基于国内自主研发技术TD-SCDMA的3G网络。

重庆移动的资费政策含有很大的流量优惠，上网流量为600M/50元和1G/70元，预计其他地区的资费政策也将同样优惠，以便通过低资费来赢得数据用户。这样优惠的资费应当能帮助中国移动快速吸引4G用户，而且我之前曾说过，中国移动在4G服务推出的前两个月，最多能吸引1,000万用户。

一句话，中国电信可能在本月推出同时支持TD-LTE和FDD-LTE的双模手机；中国移动将提供优惠的4G资费政策，以快速吸引用户。

**亚信联创私有化获监管部门批准**

报道称，电信软件提供商亚信联创ASIA.O私有化获得中国商务部批准，该公司耗时已久的私有化历程终于可能画上句号。通常情况下，规模如此小的私有化不需要商务部批准，因此商务部的举动暗示中国政府希望其私有化以目前的形式进行。

亚信联创私有化之路从近两年以前开始，多家在美上市的中国企业都有私有化计划。这些企业曾是投资者的宠儿，被看作是押注中国市场巨大增长潜力的标的。但2011年开始的一系列财务丑闻吓跑了投资者，很多小公司股价被低估。其他私有化的企业包括盛大互动和分众传媒，亚信联创是私有化大潮中上市时间最长的企业之一。

亚信联创称，商务部已经正式批准其私有化。如此小规模的交易需要商务部的批准是很奇怪的。买家是中信集团旗下的一个企业，该集团旗下几乎没有可能引发垄断担忧的电信资产。亚信联创最新一个季度营收仅1.4亿美元，市值约8.5亿美元，规模相对很小。

亚信联创称，获得商务部批准后，股东将在12月19日的特别会议上对私有化计划进行投票。私有化报价为每股12美元。亚信联创股价在声明后上涨2%，报11.85美元，略低于私有化报价。

说实话，我希望该私有化成功，亚信联创的故事能画上句号，看起来也会是这样。亚信联创私有化的故事由来已久，2012年初该公司突然宣布中信集团有意将其私有化，随后很多私募股权企业蜂拥而至。亚信联创雇用了一家顾问公司考虑其他报价，最终决定选择以中信资本为首的财团。

亚信联创的决定引发一系列突然的官司，称收购过程竞争性不够，导致我猜测其他收购企业愿意支付更高的价格，不满中信集团得手。估计大多数官司现在已经尘埃落定，商务部的批准或许暗示中国政府希望看到亚信联创被中国买家收购，而不是TPG或Silverlake等外国私募股权企业。这也不难理解，亚信联创向中国电信巨头销售软件，而网络安全近期是各国领导人很头疼的一件事。

亚信联创2000年在纽约上市，同期上市的科技企业还有新浪(SINA.O)、搜狐(SOHU.O)与网易(NTES.O)等。该公司的退市标志最早赴美上市中国科技企业中的一员将从公开市场消失，但对这样一家很长时间以前就不被西方投资者青睐的企业来说可能是件好事。

一句话：12月19日举行特别股东会议后，亚信联创料退市，为其上市篇章画上句号。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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