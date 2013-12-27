《阳歌专栏》工信部发放虚拟电信运营商牌照出乎意料

**工信部发放虚拟电信运营商牌照出乎意料**

中国工信部在年末前的几周里突然作出了一连串重要决定，这让大家不免感到意外。本月早些时候，工信部终于发放了4G牌照，昨日又发放了首批虚拟运营商（VNO）牌照。后者多少有点令人意外，因为之前没有任何暗示，很多人认为，工信部在明年春季之前都不会采取行动。

我对工信部这一连串动作感到高兴，但多少也有点担心，工信部的这些动作或许为了赶上年底的最后期限。总体来看，设定这种最后期限的出发点不错，能够使工信部这种动作缓慢的官僚机构变得更有效率。但这种突如其来的动作不见得是虚拟网络运营商等新领域的“福音”，因为对这些最新领域而言，以一种理性有计划的方式推进以避免市场混乱是非常重要的。

虚拟网络运营商在西方很普遍，但在中国还是新生事物。虚拟运营商通过租赁基础电信运营商网络线路及其硬件资源，根据市场与用户需求，对电信服务进行深加工，以自己的品牌提供服务。在中国，这种发展意义尤其重大，可以有效打破中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)三家对中国市场的垄断。

言归正传，让我们再仔细看看这则新闻。工信部向11家民营企业正式发放首批虚拟运营商牌照。在这11家企业中，只有阿里巴巴和京东旗下的两家企业--万网（阿里巴巴）和京东叁佰陆拾度电子商务公司是人们能立即认出的。报道称，牌照的发放只是万里长征的第一步，每家获得牌照的运营商都必须与基础电信运营商签署最终租赁合约，最后再经工信部批准。

工信部表示，发放虚拟运营商牌照没有数量限制，但最晚的受理申请是2014年7月。工信部的虚拟运营商试点项目大约在一年前首次见诸报端，今年也时常出现在新闻中。很多人最初预计4G和虚拟移动牌照都会在10月份发放，但一向谨慎和官僚主义的工信部当月没有动静，现在又似乎加快了脚步。

难以真正了解工信部的内部情况，特别是4G和虚拟运营商牌照为何在没有任何提前暗示的情况下突然出炉。我认为，强大的行业游说团体和中央政府的压力或许共同促使工信部加速行动，在年底前发放牌照。这使得各方都能在明年上半年有时间准备推出新的服务。

那么我们能对这些虚拟运营商有何预期呢？我想是，我们最终还可以看到一些牌照的发放，或许是20或30个，包括苏宁云商(002024.SZ)和国美电器(0493.HK)等其他之前申请过牌照的电子零售巨头。我主要担心的是，工信部或许突然间加快脚步，并发放过多的牌照，导致早期市场出现混乱。但最初一轮的牌照发放说明，监管当局倾向于比之前更快推进，意味着2014年或许对于电信服务领域是一个激动人心但也同样混乱的一年。

一句话：工信部意外发放虚拟运营商牌照说明，工信部计划更为积极地推进其计划，以增加2014年电信服务领域的竞争。这可能在最初造成一定程度的混乱。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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