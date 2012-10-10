《阳歌专栏》腾讯促销：第二轮电商价格战？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**腾讯促销：第二轮电商价格战？**

京东商城和苏宁(002024.SZ)的价格战结束不到两个月，腾讯(0700.HK)又要发力。没有人应该对此感到意外，腾讯的举动显示其愿意花大价钱、打持久战，获取电商市场份额。中国电子商务市场竞争本就过於激烈。

媒体报导，腾讯旗下的腾讯电商控股计划投入3亿元展开新一轮促销，争夺市场份额。腾讯电商控股称，计划投入3亿元礼券和礼包，预计5,000万用户参与，力争在月底的促销活动中实现超过10亿元的销售。

腾讯以QQ起家，是中国最大的互联网企业，也是中国最大的网游公司。腾讯的执行记录良好，通过庞大而忠诚的客户群进军互联网的其他领域。5月，腾讯剥离出电商业务组成腾讯电商控股，是整体重组的一部分。腾讯电商控股首席执行官随後称，该公司可能考虑上市，新一轮促销举措显示该公司准备花大价钱获取更多市场份额。这对一年多来竞争一直异常激烈的电子商务行业来说可能不是什麽好消息，很多电商企业都已严重亏损。

外界认为阿里巴巴是唯一一家仍在盈利的巨头，不过其获利料也因竞争而萎缩。外界认为二号巨头京东商城亏损严重，今年早些时候不得不考虑上市，目前有报导称该公司寻求民间投资者的资金。当当网DANG.N是电商中唯一一家上市的巨头，已经大幅亏损超过一年，过去几个季度亏损大幅上升。

8月，京东商城和苏宁展开大战，导致大多数电商受到影响，销售电子产品和家居产品的企业受到的冲击尤其严重。近期美国巨头亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛(WMT.N)也在加强中国电商业务。

这种情况下，腾讯能行吗？答案可能是肯定的，因为腾讯现金充裕，显示出希望获得更多市场份额，也愿意花钱达到目的。预计2013年中国电商行业仍将血雨腥风，在该行业缓慢而艰难地走向可持续发展的未来过程中，或将出现一两个大型并购或倒闭案例。

一句话：腾讯斥巨资实施电商促销活动，该行业的激烈竞争可能由此延续到2013年底甚至更远。

**尚德着手应对债务问题**

苦苦挣扎的太阳能面板厂商尚德电力STP.N刚刚就打算如何“巩固其市场龙头地位”发布了一项乐观的计划，力求在整个行业长期低迷的环境下重回正轨。过去两年，太阳能产品价格下降逾70%。但投资者关注的明显是计划的後一部分，尤其是该公司如何应对明年3月将到期的近6亿美元可转债的计划。重新磋商这笔债务将会是一个漫长的过程，若是没有中国政府和其他政府机构大力支持，恐难保证磋商会取得成功。

我们先来看看尚德及其债务的大体情况。与一些光伏行业後来者不同的是，能从金融市场融资支持业务快速扩张曾让尚德引以为傲，当时该公司就是用其对光伏行业前景的展望计划赢得了投资者的信任。相比之下，像赛维LDKLDK.N等一些稍弱的竞争对手，他们的增长多数是由国家支持机构资助，比如像国有银行，这些机构通常是迫于地方政府的压力等政治性因素出资援助，而非商业考量。

如今，尚德可能开始对昔日的狂妄自大感到後悔，在该公司请求投资者手下留情时，多数民间投资者可能很难持有同情心。尚德面向民间投资者发行的5.75亿美元可转债，将在明年3月到期。在最新计划中，尚德没有披露太多关於债务的详情，只是说已聘请投行瑞银“评估解决明年3月到期可转债的其他方案”。

观察人士称，重新磋商这笔债务可能会是一个漫长且艰难的过程，要是没有政府的大力支持，恐怕很难保证取得成功。在这方面，相关迹象可能还不错，因地方政府已开始暗示准备资助自己辖区内的太阳能企业，以避免突然倒闭。

就在一两周前，尚德已从总部所在地无锡市获得3,200万美元紧急贷款以维持运营。同样，赛维LDK也在大致相同时间宣布，一些大型债权人已同意将债务回收时间推後一年。我敢肯定，这些债权人中多数为国有机构，而且他们明显是接到了政府官员的命令。从全国层面看，中国媒体也报导称，中央政府计划出手援助，将通过国家开发银行向多家大型太阳能企业提供紧急资金。

那麽，尚德所欠国际投资者的5.75亿美元债务又将如何解决呢？我的猜测是，这些投资者知道中国政府不想看到尚德倒闭，他们会对收回债务持相对强硬的立场，甚至可能要求收回40%的投资。最终，他们可能不得不以相对稍低的比例解决此事，收回比例或许20-30%，而大多数收回的资金将会来自政府的援助。不过，随着尚德加大生产并削减成本，此类援助或可让该公司再撑过一年，甚至还能带动其在美国上市的股票重上1美元关口，从而令尚德避免退市。

一句话：尚德将需要政府援助，以避免明年3月到期的5.75亿美元债务出现违约，而投资者可能收回20-30%的投资。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。