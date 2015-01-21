《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷**

一句话：搜狗推出微信头条，今年有望在搜索市场获得一些助力；迅雷受盗版问题拖累，股价可能继续承压。

两家二线搜索企业合并而成的搜狗在合并一年多以后终于做出了令人感兴趣的举动：利用与腾讯(0700.HK)的合作推出“微信头条”应用。类似应用“今日头条”的迅速崛起表明该领域的需求很强劲。微信头条可能对今日头条构成严峻挑战，今日头条本周早些时候刚入选2014年10大移动应用。

报导称美国电影协会起诉近期上市的迅雷(XNET.O)侵权，引发迅雷股票遭抛售。我估计迅雷将是明年或后年最可能退市的在纽约上市的中国互联网企业。

我认为推出微信头条是搜狐(SOHU.O)与腾讯2013年合并搜索业务后的第一个令人兴奋的举动。尽管资源丰富，搜狗一直没有做什么，市场份额约13%，远远落后于百度(BIDU.O)和奇虎360QIHU.O旗下的好搜。

搜狗更好地利用与腾讯的合作看起来是非常明智之举。除了微信头条外，搜狗还将推出“本地生活”和“扫码比价”。去年腾讯向搜狗开放微信内容，让用户可以通过搜狗搜索微信内容。

我认为搜狗更加积极地利用与腾讯的合作是件好事，微信头条看起来很有潜力。去年，建立时间不足两年的今日头条融资高达1亿美元，凸显出潜力。这样的应用为读者在大量消息中挑选出符合个人兴趣的消息。这种举动可能有助于搜狗获得关注，从而对百度和好搜构成严峻挑战。

代表所有好莱坞大型工作室的美国电影协会在深圳起诉迅雷。深圳是迅雷总部所在地，也处在中国打击盗版、保护知识产权的先锋。这种盗版问题困扰迅雷多年，影响了其上市努力，不过去年终于在纳斯达克成功上市。迅雷上市后股价持续走低，诉讼消息出现后又跌了5.6%，目前迅雷股价较招股价低37%。随着迅雷处理又一次盗版危机，我预计处于亏损状态的迅雷面临更大的股价下行压力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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