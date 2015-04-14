《阳歌专栏》腾讯市值直追阿里巴巴 久邦数码即将被私有化

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯市值直追阿里巴巴 久邦数码即将被私有化**

一句话：腾讯和阿里巴巴的股价高估，今年余下时间里股价料徘徊不前或是下跌；试图将久邦数码私有化的集团可能需要提高私有化报价，但私有化应能成功。

我之前曾说阿里巴巴(BABA.N)上市后股价很高、其市值将逐步降至与腾讯(0700.HK)相当的水平，看起来我有些错误。我认为两家公司的市值应该差不多是没错的，但没有注意到腾讯股价上涨的可能性。年初至今，腾讯的市值迅速上升，向阿里巴巴靠近。

这两家公司看起来稳居于中国互联网企业市值的顶部，久邦数码GOMO.O的情况可不一样，该公司刚刚宣布接到管理层领导的私有化提议。如果私有化成功，久邦数码不足两年的上市公司生涯将结束，这将是我看到的上市时间最短的中国企业。

久邦数码目前的市值只有1.65亿美元。腾讯股价周一大涨5.4%创新高，市值达到2,030亿美元。中国媒体关注腾讯市值首次突破2,000亿美元大关，该公司年初至今股价上涨52%。阿里巴巴的股价年初至今下跌了近20%，目前的市值约为2,100亿美元。

国家工商总局发布的淘宝网涉假货问题报告是阿里巴巴股价承压的部分原因。但我一直在说，该丑闻更多的是股东在上市大涨后卖出阿里巴巴股票的理由。我还认为阿里巴巴的股价将继续下跌，无论是有坏消息还是好消息，直到市值跌到与腾讯相当的水平。

现在两家公司的市值差不多了，下一步将如何呢？我认为两家公司的股价都高估了，可能会调整一段时间。我看好这两家公司，但我认为他们的市值不应高于历史更长、更加多元化的亚马逊(AMZN.O)和甲骨文ORCL.O等企业，这两家的市值都低于2,000亿美元。

久邦数码只有1.65亿美元的市值，很容易成为被收购目标。该公司管理层领导的集团提出私有化建议。久邦数码的美国存托股份（ADS）在私有化建议宣布前报4.50美元，该公司2013年底在纽约上市时股价为11.22美元。

消息宣布后，久邦数码的股价大涨12.4%，收报5.06美元，高于4.90美元的私有化报价，暗示投资者认为私有化价格可能会更高。上周，世纪佳缘DATE.O的一名小股东抗议公司的私有化要约，称价格过低。

世纪佳缘和久邦数码等中国互联网企业吸引不到投资者的兴趣，股价低迷。久邦数码所处的游戏行业竞争非常激烈，其前景并不是很吸引人。也许久邦数码的私有化价格会上升，但我估计幅度不会很大。类似的私有化概念股料收到更多私有化要约，投资者如果认为价格过低，还是会抗议。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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