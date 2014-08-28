《阳歌专栏》腾讯对外合作似“渐行渐远”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯对外合作似“渐行渐远”**

我最近成了腾讯(0700.HK)的超级粉丝，在中国三大互联网企业最近进行的一系列并购与合作交易中，腾讯表现出更加专注和审慎的态度。但是，腾讯现在似乎迅速驶入了并购与合作的快车道，仅本周就曝出三宗重要交易。这三宗交易既不令人兴奋也没有体现其一贯的专注作风。腾讯之前并购与合作交易的目标都是互联网企业，但这次却都涉及传统行业巨头：地产业的万达集团、影视行业的华谊兄弟(300027.SZ)以及能源产业的中石化(0386.HK)，这三家几乎或者完全没有互联网业务经历。

这三宗合作值得肯定的方面是，腾讯至少是在与各行业中相对具有创新精神的领先者合作。但是，腾讯远离核心互联网业务拓展合作空间的事实也着实有点让人担心。腾讯正在跟随对手阿里巴巴和百度(BIDU.O)走类似的业务扩张之路。

腾讯与万达集团的合作吸引了更多媒体注意力。这不足为奇，毕竟万达是中国最具创新精神的房地产企业之一，拥有非常成功的全国性购物中心和影院体系。万达的创始人王健林也是中国最富有的人之一，并在商界拥有很高的威望。

报导称，腾讯与万达及百度将共同投资50亿元人民币，成立一家电商合资企业。万达将持有合资公司70%股份，腾讯和百度各投入约1.2亿美元，分别持股15%。

报导没有涉及这家合资企业销售的产品信息，也许将专注于与万达合作的大型零售伙伴的产品以及万达影院。也许还有一种可能，那就是像本周稍早阿里巴巴和万科(2202.HK)(000002.SZ)联手在网上打折卖房那样，销售房产。

万达是三家合作的主要推动者，这点很明显，腾讯和百度只是希望作为战略合作方。然而，我对腾讯在这宗交易上表现出的商业智慧感到怀疑。也许最重要的是，这次合作能对腾讯与京东(JD.O)的电商业务合作产生积极影响。腾讯与京东的联手看似将更有希望，也是腾讯应该专注的方向。

此外，腾讯还与华谊兄弟共建了一个明星粉丝互动平台——星影联盟。星影联盟自去年12月就开始上线试运营，只是双方刚刚达成了协议。双方没有透露相关财务数据，不过我预计双方的投资不会太大。

这看似一个相对安全的押注，星影联盟大体上属于腾讯熟悉的互联网空间，且腾讯在构建这类平台方面拥有丰富的经验。腾讯和华谊兄弟的合作还是有令人担心的地方，电影制作业务对腾讯来说是不熟悉的新领域。阿里巴巴和百度最近在影视方面也投入了大笔资金。

最后来看我之前也写过的腾讯和中石化的合作。腾讯和中石化宣布了一项新合作，聚焦开发线上到线下产品，比如地图服务和电子支付。据悉腾讯也在参与竞购中石化旗下销售公司的股权。中石化的销售公司在全国拥有3万家加油站和2.3万家便利店，拟于年底前出售30%股权。

这三宗交易独立来看似乎都不算冒险之举，但每一宗都会让腾讯涉足不熟悉的领域。更令人担心的是腾讯似乎在摒弃此前所持的专注于互联网业务的对外合作方向，采取很有问题的随意扩张战略。

一句话：腾讯最新的三宗合作暗示这家公司正在放弃此前聚焦互联网业务的战略，在远离核心业务的新领域拓展合作发展空间。

**英特尔或与展讯联手**

英特尔(INTC.O)今天受到媒体报导，这让我意识到这个曾经在全球芯片市场叱咤风云的企业过去几年里迅速销声匿迹。以前能挖到英特尔的任何消息都是巨大的收获，现在连中国反垄断监管部门都对英特尔没有兴趣，而微软(MSFT.O)和高通(QCOM.O)近期在接受反垄断调查。

了解芯片行业的人都知道，随着新一代移动产品的兴起，传统的台式电脑和笔记本电脑迅速失宠，而英特尔的长处却在传统电脑市场。为智能手机和平板电脑提供芯片的主要供应商变成了高通。

英特尔当然也努力试图进军移动芯片市场，但目前为止没有成功。在自己的努力失败后，英特尔现在似乎试图通过并购或战略合作来达到目的。这对一些二线智能手机芯片生产商来说可能是好消息，他们难以与高通竞争。

报导称，英特尔主要专注于与展讯通信开展合作，尽管合作形式尚不明朗。英特尔可能入股展讯通信，占股20%，根据展讯通信去年退市时的估值，英特尔要出资3亿美元左右。

报导还援引另一位知情人士称，英特尔与展讯通信开展股权合作可能性并不大。英特尔表示，有消息会第一时间通知，这似乎暗示确实在谈。报导指出，台湾联发科(2454.TW)也可能成为收购标的，联发科目前的市值超过200亿美元。

尽管有来自高通的激烈竞争，这两家公司都能够在智能手机芯片市场立足，在低端市场和国产技术上获得了成功。英特尔资金实力雄厚，与很多配件厂商的关系很好，能够为这两家公司带来巨大好处。

曾经辉煌一时的英特尔如今也成了后来者，如果与展讯通信、联发科或其他二线智能手机芯片厂商成功合作，将真正追赶高通。这些企业看起来都是英特尔卷土重来的不错起点。

一句话：英特尔选择展讯通信作为智能手机芯片合作者，看起来是不错的决定，将为其在中国市场的重新崛起奠定基础。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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