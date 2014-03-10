《阳歌专栏》腾讯联手京东 剑指阿里巴巴

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯联手京东 剑指阿里巴巴**

新的一周开始了，而这周应该是中国互联网历史上的一个关键时刻：腾讯宣布与京东商城建立战略合作关系，此举可能会威胁到阿里巴巴的领跑地位。上月就曾有腾讯与京东结盟的消息传出。在该交易中，腾讯将以大约2.15亿美元收购京东上市前15%的股份。双方将合并电商资产，腾讯旗下QQ网购、拍拍的电商和物流部门并入京东。易迅继续以独立品牌运营，京东会持易迅少数股权，同时持有未来收购易迅保留权益的认购期权。

这是中国互联网行业迄今最大的一宗交易之一。经过多年的分裂和激烈竞争，中国的互联网行业在2013年进入了迅速整合阶段。我会尝试尽快给出一个估值，但由于牵涉了太多的非上市资产，所以很难给出非常准确的数字。这笔交易不仅给阿里巴巴施压，还会令其他电商加速寻找并购伙伴，否则就有被边缘化或被挤出的风险。阿里巴巴占据中国B2C市场的近半壁江山。我会在文章末尾讨论到其他潜在的电商竞争者。

但首先让我们先仔细看看这则今天早晨刚刚发布的最新公告。除获得京东15%的股权外，腾讯还将在京东进行首次公开招股时，以招股价再认购京东5%股份。了解这宗交易的一名消息人士告诉我，京东将最初获得易迅10%的股权，并有权在以后购买其余的部分。公告并称，腾讯与京东亦签署了认购期权协议，腾讯授予京东收购上海易迅保留权益的认购期权。交易涉及的腾讯资产在过去一个财年的前9个月录得7,100万元(1,160万美元)的亏损，京东同期内的未经审计净亏损为6,000万元。京东此前曾表示，公司在去年年底实现了盈利。

综上所述，让我们尝试为这宗交易估价。最新报道称，京东的估值约在80亿-150亿美元之间。京东在中国B2C市场占据大约17%的份额。腾讯旗下的易迅网其市场份额约为京东的三分之一，所以粗略地说，易迅的估值是京东的三分之一，即30亿美元-50亿美元之间。那么京东获取易迅10%的股权的作价约为4亿美元。再考虑到其他转移的资产和其他无形因素，看似腾讯将要为这15%的股权付出大约10亿美元的成本，那么京东的估值应该在70亿美元。

尽管就估值而言，这笔交易或许不是最大的，但就市场行情而言，该交易在中国激烈竞争的电商市场绝对是最重要的。腾讯与京东的结盟将形成巨大的资金池，增加了对阿里巴巴的挑战力度，因腾讯是中国最富有的互联网公司之一，京东也可能会在首次公开募股(IPO)后获得数十亿美元的资金。两公司还可借用腾讯微信这个有力武器。

我预期腾讯与京东的合作将会对中国B2C市场造成立竿见影的影响，预计新公司将会在今年年底前占到中国电商共三分之一的市场份额。主要会是从当当网DANG.N、苏宁云商(002024.SZ)、一号店、亚马逊中国(AMZN.O)等较小的对手手中抢夺市场。有鉴于此，如果在今年看到一宗或更多并购，我不会感到意外，或许苏宁会与一号店或者亚马逊中国联手。

一句话：腾讯与京东的最新合作将会创造一个新的实体，且会在年底前占据中国B2C市场多达三分之一的市场份额，并很可能会加速这一行业的整合步伐。

**科技高管微博话两会**

中国多名科技行业高管上周在互联网上聊两会。小米科技CEO雷军对与中国国家主席习近平的会面表现得相当低调，同样低调的还有TCL集团(000100.SZ)(1070.HK)掌舵人李东生。但深谙营销之道的小米科技依然采用其惯用的宣传技巧，大力推广一系列显示百度(BIDU.O)CEO李彦宏使用小米手机的照片。

两会间隙同样有意思的是，腾讯(0700.HK)创始人马化腾的缺席。一向远离媒体的马化腾最初是要参加两会的，但后因身体原因缺席。中国的互联网观察人士知道，腾讯刚刚宣布入股京东。

与其关注谁缺席两会，不如让我们再仔细看看谁出席了两会。在我提到的名字中，看似最有趣的当属李彦宏，他多次被拍到用小米最新款手机小米3。小米市场主管TonyWei当然不会错过在微博上转发这一照片的机会，照片中，李彦宏坐在椅子上，一部白色小米手机放在他前面的桌子上。网上还有李彦宏和小米手机的其他照片，说明有人希望抓住李彦宏用小米手机的这一形象。

我个人认为，李彦宏的这些照片不是为了替小米宣传，或许李彦宏根本就不知道自己被拍了。李彦宏用小米手机似乎也有点奇怪，因为百度去年宣布与TCL进行合作，TCL也是一家主要的智能手机生产商，当然算不上一线制造商。这些照片也多少让人觉得意外，因为我觉得李彦宏应该用更高端的手机才对，比如苹果，至少也该是三星Galaxy。所以，如果这些照片不是有计划的公关项目，那么或许我们会在今年晚些时候看到百度与小米的某种合作。

让我们再迅速看看有关两会的其他帖子，有的涉及小米CEO雷军，还有的涉及TCL的李东生。让我们继续说小米，雷军在他的微博中没有提到他与习近平的会面。相反，我们再次看到小米的市场主管TonyWei转发了一篇第三方文章的链接，在这篇文章中，雷军提到了他与习近平的会面。

雷军回忆他与习近平的短暂会晤时显得很严肃，描述了他是如何与主席握手，并在得知习近平听说过小米时觉得荣幸。雷军继续说，他想问习近平是否考虑用小米手机，但当时时间不够，且周围有很多人有类似诉求。看来，即便像雷军这样善于营销的人也会碰上词穷的时候。

TCL的李东生对他与习近平的会晤也是相当的谨慎。李东生描述了习近平在会见广东省代表团时与他会面的情形。李东生表示，他对习近平与代表团每个成员握手觉得很感人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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