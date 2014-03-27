版本:
中国
专栏 | 2014年 3月 27日 星期四 16:58 BJT

《阳歌专栏》腾讯并购活动频繁 以收购股权为主

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯并购活动频繁 以收购股权为主**

腾讯(0700.HK)刚刚宣布以5亿美元收购韩国游戏开发商CJGames的28%股权，这通常本该是中国互联网领域的大消息，但却被该公司以3亿美元收购优酷土豆YOKU.N20%股权交易接近成事的消息盖住风头。这两项交易涉及金额加起来接近10亿美元，但在快速整合的中国互联网行业，如今看起来也不算很大的消息。腾讯的这些举动再次证实，该公司的策略是收购其他企业的战略股权，而非全盘控制。

先来简单看看相关的两项交易。腾讯与CJGames的交易是收购后者发行的新股取得股权，腾讯还将代理后者开发的在线及移动游戏产品。这项交易与腾讯去年参与动视暴雪管理层从其母公司维旺迪（Vivendi）手中回购股权的交易颇为相似。

此类股权收购交易看起来是相当明智，让腾讯拥有了代理战略合作伙伴所开发游戏的优先权。动视暴雪广受欢迎的游戏《魔兽世界》目前在中国市场是由网易(NTES.O)代理，但我之前说过，随着腾讯与动视暴雪合作，在网易目前的代理权到期后，动视暴雪可能会决定将这款游戏的中国代理权授予腾讯。

再来看看腾讯与优酷土豆交易的消息，由于涉及国内大型在线视频公司，这则消息得到中国媒体的广泛关注。大多数中国大型在线视频网站在意识到自己无法独自生存后，已在过去一年被更大的企业相继收购。但优酷土豆却未向这股趋势屈服，到现在依然保持独立。

优酷土豆创始人古永锵近期表示不会出售公司，但会考虑战略合作，而且目前看这种情况可能很快就会发生。媒体援引多个匿名消息来源称，腾讯与优酷土豆已经达成协议，很快就会正式宣布。在这项交易中，腾讯将收购优酷土豆20%股权，然后两家公司可能会合并视频资产。

这项交易与腾讯本月早些时候宣布收购京东15%股权的交易十分相似。在这两宗交易中，腾讯似乎是以很大幅度的折价收购这些股权的，表明其能为两家合作伙伴带来关联价值。

从广泛角度看，腾讯近期的种种举动表明，该公司的业务重点继续放在游戏和社交网络这两个核心业务，同时在其他领域与战略伙伴组建股权合作关系。依我之见，这看起来是很不错的策略，可让该公司继续以最擅长的业务为重点，同时从电商、视频等业务中受益。当然，不是所有的此类合作都会运作良好，雅虎(YHOO.O)与阿里巴巴失败的合作便是证据。不过，如果这些合作运转不顺畅，那么腾讯也可以雅虎那样，轻松地出售手中的持股。

一句话：腾讯近期进行的两项收购交易表明，该公司的并购策略是持有战略合作伙伴的较大股权，以便在致力于发展核心业务的同时，寻求新的业务机会。

**中兴或进军可穿戴设备 TCL布局TD-LTE**

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)暗示可能进军可穿戴设备，TCL集团2618.HK(000100.SZ)大举布局国产4G技术TD-LTE。中兴通讯并不以引领市场趋势见长，但早些进军可穿戴设备市场是不错的选择。TCL布局TD-LTE似乎有一半的成功机会，这家跌宕起伏的企业试图寻找可持续的成功方式。

中兴通讯刚刚公布业绩，季度获利为两年来最高。2013年，该公司获利13.6亿元，扭转了2012年首次出现的年度亏损局面。该公司四季度获利为8.06亿元。

我赞赏中兴通讯的扭亏为盈，该公司对业务进行了痛苦的改革，以缩减发展中国家市场中的一些盈利能力不强的业务。收缩导致该公司去年营收下降11%至750亿元。中兴通讯今年的营收应能实现增长，因中国三大电信巨头获得4G牌照后将建设新的网络，中兴通讯料获得很多订单。中兴通讯的智能手机业务也会稳步增长，但竞争激烈料导致利润率非常低。

该公司称，可穿戴设备将是新的发展方向。谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际巨头都尝试了可穿戴设备，以眼镜和手表为主，不过哪家都没有取得多大成功。我对中兴通讯能否成功抱有疑问，但赞赏该公司更加积极的态度，期待看到中兴通讯的尝试。

TCL去年实现盈利，而2012年则陷入亏损。该公司经历了跌宕起伏，但无法找到手机业务长期成功的方法。

最新的报道称，TCL今年将推出20款TD-LTE智能手机，中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)都使用TD-LTE技术。其他手机生产商也在推出TD-LTE手机，不过他们大多在观望市场的进展，并没有全力以赴。

我应该赞扬TCL如此冒险，如果TD-LTE迅速兴起，TCL将获得巨大回报。中国移动计划今年获得5,000万TD-LTE用户，中国联通可能获得500-1,000万TD-LTE用户，这些意味着6,000万部的TD-LTE手机销售量。其他一些国际企业也在建造TD

-LTE网络，今年TD-LTE手机销量可能高达1亿部。

1亿部TD-LTE手机销量的10%接近全球智能手机销量的1%，对TCL这样的企业来说就不错了。不过还要看消费者是否喜欢TCL手机，以及TD-LTE今年能否兴起。

一句话：中兴通讯如果进军可穿戴设备应值得赞赏，TCL大举布局TD-LTE可能有一半的成功机会。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 专栏

热门文章

编辑推荐

文章推荐