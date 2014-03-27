《阳歌专栏》腾讯并购活动频繁 以收购股权为主

资料图片：2014年3月19日，（由左至右）腾讯总裁刘炽平、董事会主席暨首席执行官马化腾及首席财务官罗硕瀚在香港出席业绩发布会后的记者会。 REUTERS/Stringer

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯并购活动频繁 以收购股权为主**

腾讯(0700.HK)刚刚宣布以5亿美元收购韩国游戏开发商CJGames的28%股权，这通常本该是中国互联网领域的大消息，但却被该公司以3亿美元收购优酷土豆YOKU.N20%股权交易接近成事的消息盖住风头。这两项交易涉及金额加起来接近10亿美元，但在快速整合的中国互联网行业，如今看起来也不算很大的消息。腾讯的这些举动再次证实，该公司的策略是收购其他企业的战略股权，而非全盘控制。

先来简单看看相关的两项交易。腾讯与CJGames的交易是收购后者发行的新股取得股权，腾讯还将代理后者开发的在线及移动游戏产品。这项交易与腾讯去年参与动视暴雪管理层从其母公司维旺迪（Vivendi）手中回购股权的交易颇为相似。

此类股权收购交易看起来是相当明智，让腾讯拥有了代理战略合作伙伴所开发游戏的优先权。动视暴雪广受欢迎的游戏《魔兽世界》目前在中国市场是由网易(NTES.O)代理，但我之前说过，随着腾讯与动视暴雪合作，在网易目前的代理权到期后，动视暴雪可能会决定将这款游戏的中国代理权授予腾讯。

再来看看腾讯与优酷土豆交易的消息，由于涉及国内大型在线视频公司，这则消息得到中国媒体的广泛关注。大多数中国大型在线视频网站在意识到自己无法独自生存后，已在过去一年被更大的企业相继收购。但优酷土豆却未向这股趋势屈服，到现在依然保持独立。

优酷土豆创始人古永锵近期表示不会出售公司，但会考虑战略合作，而且目前看这种情况可能很快就会发生。媒体援引多个匿名消息来源称，腾讯与优酷土豆已经达成协议，很快就会正式宣布。在这项交易中，腾讯将收购优酷土豆20%股权，然后两家公司可能会合并视频资产。

这项交易与腾讯本月早些时候宣布收购京东15%股权的交易十分相似。在这两宗交易中，腾讯似乎是以很大幅度的折价收购这些股权的，表明其能为两家合作伙伴带来关联价值。

从广泛角度看，腾讯近期的种种举动表明，该公司的业务重点继续放在游戏和社交网络这两个核心业务，同时在其他领域与战略伙伴组建股权合作关系。依我之见，这看起来是很不错的策略，可让该公司继续以最擅长的业务为重点，同时从电商、视频等业务中受益。当然，不是所有的此类合作都会运作良好，雅虎(YHOO.O)与阿里巴巴失败的合作便是证据。不过，如果这些合作运转不顺畅，那么腾讯也可以雅虎那样，轻松地出售手中的持股。

一句话：腾讯近期进行的两项收购交易表明，该公司的并购策略是持有战略合作伙伴的较大股权，以便在致力于发展核心业务的同时，寻求新的业务机会。

**中兴或进军可穿戴设备 TCL布局TD-LTE**

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)暗示可能进军可穿戴设备，TCL集团2618.HK(000100.SZ)大举布局国产4G技术TD-LTE。中兴通讯并不以引领市场趋势见长，但早些进军可穿戴设备市场是不错的选择。TCL布局TD-LTE似乎有一半的成功机会，这家跌宕起伏的企业试图寻找可持续的成功方式。

中兴通讯刚刚公布业绩，季度获利为两年来最高。2013年，该公司获利13.6亿元，扭转了2012年首次出现的年度亏损局面。该公司四季度获利为8.06亿元。

我赞赏中兴通讯的扭亏为盈，该公司对业务进行了痛苦的改革，以缩减发展中国家市场中的一些盈利能力不强的业务。收缩导致该公司去年营收下降11%至750亿元。中兴通讯今年的营收应能实现增长，因中国三大电信巨头获得4G牌照后将建设新的网络，中兴通讯料获得很多订单。中兴通讯的智能手机业务也会稳步增长，但竞争激烈料导致利润率非常低。

该公司称，可穿戴设备将是新的发展方向。谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际巨头都尝试了可穿戴设备，以眼镜和手表为主，不过哪家都没有取得多大成功。我对中兴通讯能否成功抱有疑问，但赞赏该公司更加积极的态度，期待看到中兴通讯的尝试。

TCL去年实现盈利，而2012年则陷入亏损。该公司经历了跌宕起伏，但无法找到手机业务长期成功的方法。

最新的报道称，TCL今年将推出20款TD-LTE智能手机，中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)都使用TD-LTE技术。其他手机生产商也在推出TD-LTE手机，不过他们大多在观望市场的进展，并没有全力以赴。

我应该赞扬TCL如此冒险，如果TD-LTE迅速兴起，TCL将获得巨大回报。中国移动计划今年获得5,000万TD-LTE用户，中国联通可能获得500-1,000万TD-LTE用户，这些意味着6,000万部的TD-LTE手机销售量。其他一些国际企业也在建造TD

-LTE网络，今年TD-LTE手机销量可能高达1亿部。

1亿部TD-LTE手机销量的10%接近全球智能手机销量的1%，对TCL这样的企业来说就不错了。不过还要看消费者是否喜欢TCL手机，以及TD-LTE今年能否兴起。

一句话：中兴通讯如果进军可穿戴设备应值得赞赏，TCL大举布局TD-LTE可能有一半的成功机会。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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