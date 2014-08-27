《阳歌专栏》腾讯与中石化在非能源领域展开合作

图为一名顾客走入中石化在南京的一家易捷便利店。 REUTERS/Sean Yong

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯与中石化在非能源领域展开合作**

一周前，腾讯(0700.HK)出现在竞购中石化(0386.HK)零售业务股权的名单中。现在双方宣布将在多个互联网相关的非能源领域展开合作。这种合作看起来确实有些奇怪，因为两家公司的差别非常大。一家是迅速增长的高科技民营企业，另外一家则是身处传统行业、增长缓慢的国企巨头。

随着中国政府鼓励民营企业参与之前被国企垄断的行业，越来越多的跨行业行为出现。双方的合作可能暗示中石化出售零售业务30%股权时，腾讯或会受青睐。

双方将在移动支付、O2O、地图导航和大数据应用等领域开展合作。中石化拥有巨大的加油站和便利店网络，可以用作腾讯电商服务的提货点。中石化大多数客户拥有汽车，可能使用导航服务和加油移动支付。

合作结果如何还有待观察，两家公司背景差异这么大，我对他们的合作能否成功还是有些怀疑的。中石化等大国企往往很官僚，动作很慢，我猜测中石化与腾讯合作的主要原因是政府要求其进行类似的合作。但这并不意味着中石化会努力让合作取得成功。

一周前，媒体报导腾讯出现在竞购中石化零售业务30%股权的名单中。复星国际(0656.HK)和加拿大Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)也在名单中。此项交易规模预计将达到160亿美元，这也是中国政府向中石化等大型国企引入民间资本和创新的试验项目之一。

报导指出，中石化董事长傅成玉透露，共有37家财团进入中石化对外引资的第二轮，下一步将继续缩小范围，最终名单预计将在年底前宣布。

傅成玉没有提到入围公司的名字，但入围公司数目众多反映外界的兴趣很高。目前看到的入围企业分三类：复星等纯粹的投资企业、能源行业的战略投资者以及腾讯等非相关企业。中石化拥有3万个加油站，2.3万个便利店。

中石化与腾讯的合作似乎暗示腾讯可能进入竞购的最后一轮，甚至成为最终的赢家。如果我要猜一下的话，我觉得最终赢家更可能是一家投资公司，至少拥有一些政府关系。中石化与这样一家背景相似的公司合作会更舒服。尽管中国政府可能不会很高兴，毕竟中国的改革从来都不会很快。

一句话：腾讯与中石化在非能源领域展开合作，可能因企业文化不同而面临困难，这可能会影响到腾讯竞购中石化零售业务股权的成功机会。

**中国监管机构提高反垄断调查透明度**

中国反垄断调查机构想澄清媒体有关微软MSFT.o涉嫌在Windows和Office软件方面存在市场垄断行为的报导并不完整。实际上，微软在IE浏览器和媒体播放软件方面也涉嫌垄断行为，并在接受调查。

也许这种澄清对外国人来讲并没有什么特别之处，但出自中国国家工商总局官员之口确实有些非同寻常。国家工商总局和国家发改委是中国负责反垄断调查的两家政府机构，它们最近进行的多宗反垄断调查多涉及外资企业，令跨国企业和西方国家担心自己遭受了不公平对待。

根据国家工商总局的说法，事实并非如此。根据媒体报导，国家工商总局官员在记者会上表示，软件和其他高科技行业仅仅是反垄断调查涉及的多个行业之一，很多其他行业，包括很多中国国企占主导地位的行业也在反垄断调查的范围内。

那么，情况究竟是怎样的呢？根据我们的所见所闻，中国当局领导人担心外界越来越强烈地感到中国对外国投资者持敌视态度。这不难理解，过去一年来，一连串外资企业受到调查，其中包括微软、高通(QCOM.O)、通用汽车(GM.N)、大众汽车(VOWG.DE)以及多家制药和乳品企业。

在中国经济显露明显放缓迹象之际，中国当局难以背负这种负面印象，毕竟外资在中国经济发展中发挥着重要作用。此外，益发有迹象显示西方政府可能在考虑向世界贸易组织(WTO)提出申诉，抗议中国对外企的歧视性政策。

接下来我们仔细听听国家工商总局官员的谈话。我跟踪这类消息多年了，这还是我第一次听说国家工商总局或国家发改委官员召开记者会，与外界沟通反垄断调查进展情况。

报导称，国家工商总局局长张茅不但要澄清针对微软的调查还涉及IE和媒体播放产品，而且还指出微软在提供Windows和Office产品销售数据方面并不完全透明。针对微软的反垄断调查最早公开于上月，但是自此以后国家工商总局方面的评论仅限于警告微软不要妨碍调查工作。

张茅在记者会上指出，反垄断调查并非仅限于科技、汽车和奶粉行业，还包括烟草、保险和公用事业行业，而且都是大型国有企业占主导地位的行业。也许上述调查正在进行中，我们确实没有理由认为张茅言不由衷。但是，若事实果然如此，国家工商总局则可以考虑公布对这些大型国有企业的调查情况，以消除反垄断调查仅指向外资企业的印象。

作为长期关注中国的观察者，实际上我要为国家工商总局透明化执法的决定叫好。多年来，微软在很多产品上在西方一直以近乎垄断的方式运营，且在美国和欧洲遭到类似的反垄断调查。高通等企业以及一些豪华车厂商也利用其强势市场地位实施价格操纵。

中国进行的一系列反垄断调查实际上可能对中国、外企以及中国消费者都有好处。一方面，中国监管机构可能从中学到经验，在行动和决定方面做到透明化；另一方面，外企也将认识到不能滥用市场地位在中国市场实行不合理的定价行为。

一句话：中国国家工商总局罕见地试图对最近的一波反垄断调查作出说明，这是其提高执法透明度的重要一步，可能有助于缓和外界对中国实施贸易保护主义的担心。（完）

编译：李富强/王凤昌 发稿：王琛/程芳

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