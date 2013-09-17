《阳歌专栏》腾讯与搜狗联姻 但前景堪忧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯与搜狗联姻 但前景堪忧**

“谢天谢地”，这是我对于搜狐(SOHU.O)选择腾讯(0700.HK)而非百度(BIDU.O)或奇虎QIHU.N作为收购搜狗的对象的第一反应，也是我的主要反应。需要承认的是，搜狐选择腾讯略微让我感到意外，我此前觉得胜出方会是奇虎。

如今，这桩看似有些不太可能的联姻最终尘埃落定，随着腾讯与固执己见且有些难处的搜狐创始人张朝阳合作，真正的大戏将会开始上演。两家公司的合作在今后几年能否成功远不能保证，我甚至觉得他们最终会因高层的个性冲突而分道扬镳。对于搜狗而言，并非首次经历这样的情况，前战略投资者阿里巴巴就曾在一年前抛售了所持的10%股权。

我们先来看看这项新宣布的交易。搜狐寻求出售搜狗消息最早是在4月传出的。根据最新交易，腾讯将以4.48亿美元收购搜狗36.5%股权，相当于搜狗的估值约为12亿美元，是搜狐目前市值的一半左右。交易宣布后，搜狐股价一度大涨7.5%，接近两年来的高位。自出售搜狗消息传出以来，搜狐股价整体上大幅反弹。

按照交易，搜狗和腾讯旗下的搜搜将会合并，搜狗现任CEO王小川将继续掌舵合并后的新公司，张朝阳将担任搜狗董事长，腾讯总裁刘炽平和首席运营官任宇昕则将出任搜狗董事。

这项交易对搜狗给出的估值与奇虎7月时准备给出12-14亿美元的估值不相上下。据报，奇虎当时接近达成全部收购搜狗的交易，但最终却未能成事，可能与张朝阳不想将搜狗控制权拱手让给奇虎有关，而后者的创始人周鸿祎同样也是固执己见且直言不讳。

搜狗与腾讯的交易宣布后，周鸿祎其实还恭喜张朝阳将搜狗卖了个好价，并祝愿张朝阳和搜狗取得成功。周鸿祎曾希望收购搜狗，以便将该业务与旗下的搜索引擎业务So.com合并。搜狗在中国搜索市场占有10%的份额，So.com则控制着将近20%的份额。

就个人而言，我对张朝阳最终找到合作伙伴感到高兴，而搜狗出售传言也将就此消停。如今，这项出售交易几乎已经完成，对于张朝阳和搜狗而言，真正的大戏才将开始上演。从表面看，这是一项看似不错的交易，可令搜狗在中国搜索市场相对较强的地位，与腾讯旗下最受欢迎的社交网络、在线游戏服务等丰富资源相结合。

但实际上，受高层个性、特别是张朝阳等因素影响，等待这项交易或许是艰难时期。我觉得，张朝阳避开奇虎是明智之举，他同周鸿祎都属于个性分明之人，两人难免会在许多问题上出现冲突。不过，腾讯也不太可能坐视不管，任由张朝阳为所欲为，因此我预测他同刘炽平和任宇昕在搜狗的未来发展也会出现冲突。鉴于此，如果两家公司在接下来一两年分道扬镳，那么也将不足为奇，而腾讯最终则会出售所持搜狗的股权。

一句话：由于高层的个性冲突，腾讯与搜狗的联姻可能在接下来一两年破裂。

**阿里巴巴和苏宁走在迈向金融服务的大路上**

银行业突然间成为了中国互联网企业的宠儿。随着苏宁(002024.SZ)向获得银行业牌照的方向迈进，电商领头羊阿里巴巴与民生银行达成伙伴关系。互联网企业对金融服务的突然涉足多少有些意外，因为我几乎没看到西方国家有类似的举动。也就是说，多数西方国家的金融服务都由成熟的、以市场为导向的企业提供，这与中国形成鲜明对比，在中国，金融服务业以效率相对低的国有企业为主导。

基于此，我要说，我非常喜欢阿里巴巴选择民生银行(1988.HK)(600016.SS)作为其新的银行业合作伙伴，因为民生银行是中国历史最悠久的民间银行之一，比中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)等传统国有银行更具市场导向。

阿里巴巴和民生银行在香港宣布签署战略合作框架协议，双方将在资金清算和结算、信用卡业务、直销银行业务、信用凭证等多个范畴开展战略合作。阿里巴巴的创始人马云此前曾表示，国有银行未能很好地服务于中国的商业，他由此也看到了这个行业的巨大商机。我个人同意这个观点，因为中国大型国有银行不情愿向私人企业提供贷款，且在研发新产品和服务以满足中国快速发展的民间行业方面反应迟钝。

阿里巴巴此前曾与与中国银行、建设银行等其他大型中资银行达成协议。尽管目前还不清楚新的合作关系又何不同，但我认为阿里巴巴希望利用该协议作为进一步探索传统银行业服务的基础。

阿里巴巴与民生银行的联盟可能强而有力，因为其将民生银行在信用卡业务、应用凭证业务等领域的技能和经验与使用阿里巴巴电商服务的数百万消费者和私营企业结合起来。此间存在的一个主要风险是，随着阿里巴巴和其他互联网企业积极拓展银行业，传统的国有银行或许变得日益警惕，并会利用其政府背景设置障碍，最终把这些新兴的竞争对手排挤出去。

再次回归主题。另一家着眼进军金融服务的大型电商是苏宁。苏宁起初是一家传统的消费电子零售商，近期却向电子商务等业务拓展。苏宁上月首次披露，正在寻求获得银行业牌照。目前媒体报道称，苏宁银行刚刚获得国家工商总局的核准，还在等待银监会的审批。

报道称，在民间资本申请银行业牌照的首轮申请中，苏宁银行出现在国家工商总局9月12日发布的企业名称核准公告中。我承认我不熟悉这些具体的牌照，但媒体报道称，这将是中国民营企业首次获得银行业牌照。

阿里巴巴和腾讯等私营企业已经获得运营电子支付服务的牌照，但显然新申请的牌照更为全面。如果苏宁真得成为首批获得独立银行业牌照的电商企业之一，它将获得阿里巴巴等企业所不具有的巨大优势。阿里巴巴等企业必须通过与民生银行等现有银行合作才能从事金融服务业。但很显然，金融服务业的前方充满了巨大的变数，其中最应该担心的是那些传统的国有银行。

一句话：阿里巴巴与民生银行的最新合作以及苏宁向获得银行业牌照的推进标志着电商企业近期向金融服务业的挺进。（完）

编译：侯雪萍/靳怡雯 发稿：王凤昌/王燕焜

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