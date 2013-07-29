《阳歌专栏》腾讯入股动视暴雪恐难获协同效益

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯入股动视暴雪恐难获协同效益**

报道称腾讯(0700.HK)已经成为全球网络游戏开发商动视暴雪(ATVI.O)的主要股东之一，这让我感到自己原来在作预测时应该更自信些。去年，法国维旺迪（Vivendi）(VIV.PA)寻求出售旗下的动视暴雪，在获得资金的同时也剥离一项非核心资产。当时，我曾预测腾讯可能全资并购动视暴雪。但是，一年多过去了没有听到任何相关交易的信息，这让我认为腾讯可能没有能力筹集并购所需资金，也可能是对动视暴雪不感兴趣了。

这次腾讯是入股动视暴雪，而不是全资并购。中国媒体报道称，腾讯收购了动视暴雪约6%股份。根据公司公告透露的数据，腾讯将为此支付14亿美，这是腾讯出资规模最大的一宗并购交易。

最近阿里巴巴和百度(BIDU.O)也进行了类似的并购，出资规模介于6-12亿美元区间内，但腾讯这次出手乃是中国互联网企业首次大举入股外资公司。然而，腾讯仅获得相对较小的6%股份，这让我不禁发问，腾讯从这宗收购中能否获得任何战略价值。

在回答这个问题之前，先仔细看看这笔交易。维旺迪以82亿美元出售动视暴雪的控股权。腾讯和其他私募为主的投资者联手出资58亿美元，收购了动视暴雪约25%股份。动视暴雪管理层以23亿美元收购了10%股份。维旺迪仍保留12%左右的股份，动视暴雪剩余的多数股份将上市流通。

该交易将使动视暴雪拥有多家主要股东，且各有各的打算。多数股东都是纯粹的投资者，对动视暴雪的核心业务都没有多大兴趣。对游戏业务感兴趣的主要战略投资者就是腾讯和动视暴雪的管理层，其中包括该公司的创始人Bobby Kotick。

现在回过头来看腾讯与动视暴雪合作的意义何在。实际上，两家公司去年就已经宣布进行战略合作，这也是我之前预测他们将进行股权合作的部分原因。但是，自此以后就没有后续消息了。而且，两家公司最近还都分别宣布和对方的对手合作，腾讯和美国艺电（Electronic Arts）(EA.O)合作，动视暴雪和中国网游巨头网易(NTES.O)签约合作。

当然，Kotick无法忽视腾讯这个新的股东，因此预计两家公司未来一两年将签署一些新的游戏授权协议。但是，我怀疑这种合作关系对腾讯来说不会产生太多有意义的结果，腾讯在运营网游方面经验丰富，但在实施全球并购战略方面却效率欠佳。因此，我预计这次合作在未来几年不会给腾讯带来太多的协同效益，如果腾讯最终在五年内卖出所持动视暴雪的股份也不会令人感到意外。

一句话：腾讯入股动视暴雪很可能不会产生重要的协同效益，并可能在未来五年卖出这部分股份。

**数字领域换手给另一家中国公司 万达与Imax扩大合作**

两则关于电影行业的消息凸显中国电影市场与好莱坞的恋情快速升温，同时也暗示，随着中国企业大举投资影视业务，接下来几年该行业或许会震荡不安。好莱坞特效公司数字领域（Digital Domain）宣布破产后被一家北京影业公司收购，如今在不到一年的时间内则又被另一家中国公司接手。另一则消息是万达集团加强与加拿大ImaxIMX.TO的合作，大规模投资后者的巨幕技术。

这两则消息凸显中国电影及相关院线业务正在出现泡沫。随着中国与好莱坞的合作扩大，该行业涌入了大规模的新投资。中国电影票房快速攀升，如今已是继美国之后的全球第二大电影市场，因此双方的恋情升温可以理解。但与中国的许多事情一样，企业一窝蜂涌入新兴热门行业，会导致投资过剩，从而可能产生出现泡沫的结果。

我们先来看看相关消息。有报道称，香港上市公司奥亮集团(0547.HK)成了数字领域的新东家。行业观察人士应当知道，数字领域是好莱坞的特效公司，知名电影导演卡梅隆是该公司的创始人之一。

数字领域曾经盛极一时，之后走向衰落并最终宣布破产。去年，北京小马奔腾影业公司联手印度信实集团（Reliance Group），收购了数字领域的主要资产，两家公司对所购资产的持股比例分别为70%和30%。

最新情况是，小马奔腾的母公司被奥亮集团以5,000万美元吞并。我简单地查过奥亮集团的背景，该公司是一家房地产公司，几乎没有从事电影业务的经验。但这并没有阻止该公司进行最新并购，而且该公司还派一位高层出任数字领域的首席执行官。我觉得，等待这项新合作交易的只有麻烦，奥亮集团在接下来两年转售数字领域或者是被该公司拖垮，也将不足为奇。

我们再来看看关于万达的消息。万达是中国的一家大型房地产集团，其对好莱坞的兴趣也是快速增长。去年，该集团凭借收购美国第二大电影院线运营商AMC Entertainment，一度成为媒体关注的焦点。根据协议，万达还宣布将大规模投资升级旗下的中美院线业务。万达也是中国顶级电影院线运营商之一。

万达目前兑现将在中国新建最多120家Imax巨幕影院的计划。这项交易令万达成为Imax最大的国际伙伴伙伴，标志着双方始于2007年的和合作大为扩大。我之前曾说过，万达是知名的购物中心开发商，但该公司能否在竞争激烈的电影院线领域复制开发购物中心的成功，还远未可知。

我预测，万达最终会成为一家更成功的中国电影院线运营商，主要原因是该领域缺乏许多旗鼓相当的竞争对手。不过，我觉得万达如此快速扩张这方面业务，加上其他电影院线运营商也有类似扩张举动，这可能导致中国新增影院在接下来5年出现过剩，从而出现一些痛楚的重组。

一句话：数字领域被奥亮集团接手，未来等待该公司的或许是动荡不安；万达与Imax达成业务扩张交易，该公司的前进速度可能有些太快。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：程芳/王燕焜

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